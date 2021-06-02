Робопес, пещера и Венера Милосская: чем встречают стенды участников ПМЭФ

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 5 июня. В прошлом году ПМЭФ отменили из-за пандемии, а в этом на него допускают лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста. Участники форума по-прежнему стараются удивить гостей своими стендами. Что они подготовили в этому году — в фоторепортаже РБК

Международное агентство суверенного развития (основано в 2019 году, глава наблюдательного совета — председатель совета директоров ГК «Царьград» Константин Малофеев) Продажа одежды под брендом Putin Team в зоне ВЭБ.РФ (VEB Space) Беспилотный электромобиль «ФЛИП» от «Сбера» (разработка SberAutoTech). Может ездить на питании от сменных батарей, газа или водорода. Планы на эту машину — использование в качестве такси вместимостью до шести человек или для грузоперевозок Стенд Башкирии Портрет Юрия Гагарина из роз на стенде «Уралкалия» и «Уралхима» Российское общество «Знание» Стенд 1С, аэрохоккей с роботом «Газпром нефть» показывает цифровых двойников «Тинькофф банк» и его Венера Милосская из кредиток Генеральная прокуратура «Новатэк» Национальная транспортная ассоциация ВТБ «Почта России» Робособака от «Эр-Телеком».