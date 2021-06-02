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Робопес, пещера и Венера Милосская: чем встречают стенды участников ПМЭФ

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 5 июня. В прошлом году ПМЭФ отменили из-за пандемии, а в этом на него допускают лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста. Участники форума по-прежнему стараются удивить гостей своими стендами. Что они подготовили в этому году — в фоторепортаже РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Международное агентство суверенного развития (основано в 2019 году, глава наблюдательного совета — председатель совета директоров ГК «Царьград» Константин Малофеев)
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Продажа одежды под брендом Putin Team в зоне ВЭБ.РФ (VEB Space)
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Беспилотный электромобиль «ФЛИП» от «Сбера» (разработка SberAutoTech). Может ездить на питании от сменных батарей, газа или водорода. Планы на эту машину — использование в качестве такси вместимостью до шести человек или для грузоперевозок
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Стенд Башкирии
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Портрет Юрия Гагарина из роз на стенде «Уралкалия» и «Уралхима»
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Российское общество «Знание»
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Стенд 1С, аэрохоккей с роботом
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
«Газпром нефть» показывает цифровых двойников
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
«Тинькофф банк» и его Венера Милосская из кредиток
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Генеральная прокуратура
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
«Новатэк»
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Национальная транспортная ассоциация
Фото:Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
ВТБ
«Почта России»
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Робособака от «Эр-Телеком».
Авторы
Владислав Шатило Владислав Шатило, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
мультимедиа ПМЭФ «Сбербанк» беспилотник «Уралхим» «Газпром нефть»
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