«Сбер» показал на ПМЭФ свой беспилотный электромобиль «ФЛИП»

В компании «ФЛИП» позиционируют как такси будущего, способное перевозить до шести человек, однако в качестве альтернативы он может заниматься и грузоперевозками. Электробеспилотник планируют интегрировать в экосистему «Сбера»: пассажирам будут доступны навигация по сервису 2ГИС, музыка от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.