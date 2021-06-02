«Сбер» показал на ПМЭФ свой беспилотный электромобиль «ФЛИП»
На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» продемонстрировал прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки «ФЛИП», сообщает корреспондент РБК.
Электромобиль разработан компанией SberAutoTech, которая входит в экосистему «Сбера». Впервые он был продемонстрирован 27 мая.
В основе электромобиля лежит платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Компоновка «ФЛИПа» позволяет использовать также газ и водород в качестве источника энергии.