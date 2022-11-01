Рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей по версии Forbes

9. Джефф Поркаро, музыкант

Заработок за год: $25 млн

Дата смерти: 5 августа 1992 года

В ноябре прошлого года компания Primary Wave купила права на авторские отчисления с изданий и записей творчества музыканта. Он был барабанщиком группы TOTO, а также студийным драммером у продюсера Куинси Джонса и сотрудничал с другими исполнителями, среди которых Пол Маккарни и Брюс Спрингстин