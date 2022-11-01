Рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей по версии Forbes
Заработок за год: $500 млн
Дата смерти: 2 сентября 1973 года
Лидерство в рейтинге автору саги о Средиземье обеспечила Middle Earth Enterprises (подразделение Saul Zaentz Company, владеющее эксклюзивными правами на фильмы, мерч, и другими правами на отдельные произведения Толкина, включая романы «Хоббит» и «Властелин Колец»). В августе Embracer, шведский производитель видеоигр, объявил о ее покупке. Сумму сделки не раскрывалаи, но по данным Forbes, Embracer потратила полмиллиарда долларов
Заработок за год: $400 млн
Дата смерти: 26 января 2020 года
Доход принесла сделка по покупке компанией Coca-Cola бренда энергетических напитков BodyArmor, состоявшаяся в ноябре прошлого года. Игроку LA Lakers принадлежали 7% в BodyArmor, и до гибели при крушении вертолета он входил в ее совет директоров
Заработок за год: $250 млн
Дата смерти: 10 января 2016 года
В январе музыкальная издательская компания Warner Chappell купила музыкальный каталог и мастер-записи британского рокера
Заработок за год: $110 млн
Дата смерти: 16 августа 1977 года
Львиную долю дохода, по данным Forbes, наследникам принесли продажи путевок в усадьбу короля рок-н-ролла Грейсленд в Мемфисе, а также билетов на шоу двойников и сувениров
Заработок за год: $100 млн
Дата смерти: 25 декабря 2006 года
В конце прошлого года права на наследие Брауна, включая музыку, имя и образ, выкупила частная музыкальная издательская компания Primary Wave
Заработок за год: $75 млн
Дата смерти: 25 июня 2009 года
Основной доход идет от музыкальной коллекции певца на его собственном лейбле Mijac Music. Дополнительные средства также приносят тематическая программа по музыке Джексона от Cirque du Soleil в Лас-Вегасе и бродвейский мюзикл MJ по мотивам его биографии
Заработок за год: $55 млн
Дата смерти: 7 ноября 2016 года
В марте компания Hipgnosis выкупила права на каталог песен исполнителя, включая Hallelujah
Заработок за год: $32 млн
Дата смерти: 24 сентября 1991 года
Теодор Сьюз Гайсел, автор «Кота в шляпе», продолжает получать доход от продажи книг, сувениров, а также мартовского контракта с Netflix, который решил запустить несколько анимационных сериалов и передач по мотивам произведений писателя и мультипликатора
Заработок за год: $25 млн
Дата смерти: 5 августа 1992 года
В ноябре прошлого года компания Primary Wave купила права на авторские отчисления с изданий и записей творчества музыканта. Он был барабанщиком группы TOTO, а также студийным драммером у продюсера Куинси Джонса и сотрудничал с другими исполнителями, среди которых Пол Маккарни и Брюс Спрингстин
Заработок за год: $24 млн
Дата смерти: 12 февраля 2000 года
Создатель комиксов про Чарли Брауна и его пса Снупи продолжает получать доход от комиксов, а права на праздничные мультипликационные серии «Это огромная тыква, Чарли Браун», «День благодарения Чарли Брауна» и «Рождество Чарли Брауна» купил платный сервис Apple TV+
Заработок за год: $23 млн
Дата смерти: 28 августа 2016 года
В апреле фонд Габриэля заключил соглашение с Universal Music Group. Каталог музыканта с композициями, выпущенными после 2008 года, перейдет в управление дочерней Virgin Music US Latin, а всей коллекцией будет заниматься издательское отделение головной компании. За всю жизнь мексиканский певец сочинил около 1,8 тыс. песен
Заработок за год: $16 млн
Дата смерти: 8 декабря 1980 года
Леннон продолжает получать отчисления за композиции, записанные в составе The Beatles и во время сольной карьеры. Дополнительные $3,5 млн пришли от продажи прав на музыку компании Disney для ее документального сериала The Beatles: Get Back
Заработок за год: $12 млн
Дата смерти: 29 ноября 2001 года
Замыкает рейтинг еще один участник The Beatles, который также продолжает зарабатывать на авторских отчислениях и получил доход от сделки с Disney.