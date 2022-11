Рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей по версии Forbes

12. Джон Леннон, музыкант

Заработок за год: $16 млн

Дата смерти: 8 декабря 1980 года

Леннон продолжает получать отчисления за композиции, записанные в составе The Beatles и во время сольной карьеры. Дополнительные $3,5 млн пришли от продажи прав на музыку компании Disney для ее документального сериала The Beatles: Get Back