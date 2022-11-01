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Рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей по версии Forbes

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В нем оказались певцы, спортсмены и литераторы. Вместе 13 участников списка заработали $1,6 млрд. На первом месте в 2022 году — писатель Джон Толкин. Певец Майкл Джексон, бессменный лидер рейтинга с 2013-го по 2020 год, продолжил снижение и оказался на шестом месте (год назад он был третьим). Кто еще оказался в рейтинге, — в фотогалерее РБК
1. Джон Толкин, писатель
Фото:Haywood Magee / Getty Images
Фото: Haywood Magee / Getty Images

Заработок за год: $500 млн

Дата смерти: 2 сентября 1973 года

Лидерство в рейтинге автору саги о Средиземье обеспечила Middle Earth Enterprises (подразделение Saul Zaentz Company, владеющее эксклюзивными правами на фильмы, мерч, и другими правами на отдельные произведения Толкина, включая романы «Хоббит» и «Властелин Колец»). В августе Embracer, шведский производитель видеоигр, объявил о ее покупке. Сумму сделки не раскрывалаи, но по данным Forbes, Embracer потратила полмиллиарда долларов

2. Коби Брайант, баскетболист
Фото:Ronald Martinez / Getty Images
Фото: Ronald Martinez / Getty Images

Заработок за год: $400 млн

Дата смерти: 26 января 2020 года

Доход принесла сделка по покупке компанией Coca-Cola бренда энергетических напитков BodyArmor, состоявшаяся в ноябре прошлого года. Игроку LA Lakers принадлежали 7% в BodyArmor, и до гибели при крушении вертолета он входил в ее совет директоров

3. Дэвид Боуи, певец, актер
Фото:Patrick Riviere / Getty Images
Фото: Patrick Riviere / Getty Images

Заработок за год: $250 млн

Дата смерти: 10 января 2016 года

В январе музыкальная издательская компания Warner Chappell купила музыкальный каталог и мастер-записи британского рокера

4. Элвис Пресли, певец
Фото:Hulton Archive / Getty Images
Фото: Hulton Archive / Getty Images

Заработок за год: $110 млн

Дата смерти: 16 августа 1977 года

Львиную долю дохода, по данным Forbes, наследникам принесли продажи путевок в усадьбу короля рок-н-ролла Грейсленд в Мемфисе, а также билетов на шоу двойников и сувениров

5. Джеймс Браун, певец
Фото:Bruno Vincent / Getty Images
Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Заработок за год: $100 млн

Дата смерти: 25 декабря 2006 года

В конце прошлого года права на наследие Брауна, включая музыку, имя и образ, выкупила частная музыкальная издательская компания Primary Wave

6. Майкл Джексон, певец
Фото:Vince Bucci / Getty Images
Фото: Vince Bucci / Getty Images

Заработок за год: $75 млн

Дата смерти: 25 июня 2009 года

Основной доход идет от музыкальной коллекции певца на его собственном лейбле Mijac Music. Дополнительные средства также приносят тематическая программа по музыке Джексона от Cirque du Soleil в Лас-Вегасе и бродвейский мюзикл MJ по мотивам его биографии

7. Леонард Коэн, певец
Фото:Evening Standard / Getty Images
Фото: Evening Standard / Getty Images

Заработок за год: $55 млн

Дата смерти: 7 ноября 2016 года

В марте компания Hipgnosis выкупила права на каталог песен исполнителя, включая Hallelujah

8. Доктор Сьюз, детский писатель и художник
Фото:John Bryson / Getty Images
Фото: John Bryson / Getty Images

Заработок за год: $32 млн

Дата смерти: 24 сентября 1991 года

Теодор Сьюз Гайсел, автор «Кота в шляпе», продолжает получать доход от продажи книг, сувениров, а также мартовского контракта с Netflix, который решил запустить несколько анимационных сериалов и передач по мотивам произведений писателя и мультипликатора

9. Джефф Поркаро, музыкант
Фото:Jim McCrary / Redferns / Getty Images
Фото: Jim McCrary / Redferns / Getty Images

Заработок за год: $25 млн

Дата смерти: 5 августа 1992 года

В ноябре прошлого года компания Primary Wave купила права на авторские отчисления с изданий и записей творчества музыканта. Он был барабанщиком группы TOTO, а также студийным драммером у продюсера Куинси Джонса и сотрудничал с другими исполнителями, среди которых Пол Маккарни и Брюс Спрингстин

10. Чарльз Шульц, художник-карикатурист
Фото:CBS via Getty Images
Фото: CBS via Getty Images

Заработок за год: $24 млн

Дата смерти: 12 февраля 2000 года

Создатель комиксов про Чарли Брауна и его пса Снупи продолжает получать доход от комиксов, а права на праздничные мультипликационные серии «Это огромная тыква, Чарли Браун», «День благодарения Чарли Брауна» и «Рождество Чарли Брауна» купил платный сервис Apple TV+

11. Хуан Габриэль, певец и композитор
Фото:Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Заработок за год: $23 млн

Дата смерти: 28 августа 2016 года

В апреле фонд Габриэля заключил соглашение с Universal Music Group. Каталог музыканта с композициями, выпущенными после 2008 года, перейдет в управление дочерней Virgin Music US Latin, а всей коллекцией будет заниматься издательское отделение головной компании. За всю жизнь мексиканский певец сочинил около 1,8 тыс. песен

12. Джон Леннон, музыкант
Фото:Keystone / Getty Images
Фото: Keystone / Getty Images

Заработок за год: $16 млн

Дата смерти: 8 декабря 1980 года

Леннон продолжает получать отчисления за композиции, записанные в составе The Beatles и во время сольной карьеры. Дополнительные $3,5 млн пришли от продажи прав на музыку компании Disney для ее документального сериала The Beatles: Get Back

13. Джордж Харрисон, музыкант ​
Фото:Getty Images
Фото: Getty Images

Заработок за год: $12 млн

Дата смерти: 29 ноября 2001 года

Замыкает рейтинг еще один участник The Beatles, который также продолжает зарабатывать на авторских отчислениях и получил доход от сделки с Disney.

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мультимедиа Forbes знаменитости Дэвид Боуи Элвис Пресли
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