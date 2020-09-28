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Прокуратура проверит причины крупных лесных пожаров у Воронежа

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура Воронежской области назначила проведение проверок в целях выяснения причин масштабных лесных пожаров в регионе, следует из сообщения пресс-службы на официальном сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в отдельных населенных пунктах повреждены постройки, принадлежащие гражданам. «В настоящее время причиненный собственникам ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также прокуратура начала проверку исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления. Ход проверок будет контролировать прокурор региона Александр Гулягин.

Лесные пожары произошли 27 сентября в районе населенных пунктов Новоподклетное и Медовка, а также в районе города Борисоглебск. По информации на сайте регионального ГУ МЧС России, общая площадь пожаров составила около 65 га. На следующий день пожары в Новоподклетном и Медовке были ликвидированы, в Борисоглебском городском округе объявлена локализация пожара на площади около 130 га.

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