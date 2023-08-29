branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Дело блогера Лерчек и ее мужа передали в Центральный аппарат СК Общество, 11:41
В Таллине отменили концерт Максима Галкина Общество, 11:39
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф Pro, 11:38
Чехия начала расследование против австрийского Raiffeisen из-за России Финансы, 11:37
Киев обвинил папу римского в пропаганде из-за слов о великой России Политика, 11:34
Акции Globaltrans упали на 4% после публикации финансового отчета Инвестиции, 11:31
Как креативные индустрии влияют на развитие российских регионов Тренды, 11:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Где провести беззаботные выходные вдали от города 11:24
Как эксперты ФЦК помогают отечественным компаниям РБК+, 11:20
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 11:20
8 вопросов о маркетплейсах: от выбора ниши до автоматизации рутины Тренды, 11:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:16
«Эксмо» анонсировало выход до конца года новой книги Пелевина Общество, 11:09
Объем торговли биткоином оказался самым низким за пять лет Крипто, 11:07
Общество ,  
0 

В Севастополе линейки проведут только для первоклассников и выпускников

В Севастополе линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Праздничные линейки в школах Севастополя пройдут только для первоклассников и выпускников в целях безопасности, заявил и.о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании правительства.

«Традиционно 1 сентября состоятся торжественные линейки, в этом году запланировано участие приблизительно 14 тыс. детей — это учащиеся первых и 9–11-х классов», — сказал Кривонос.

Такое количество участников связано с мерами безопасности, которые связаны с желтым уровнем террористической опасности в Севастополе.

РБК обратился за комментарием к правительству Севастополя и пресс-службе главы Крыма, а также к властям других приграничных регионов.

«Пока планируются в штатном режиме, в соответствии со всеми требованиями, прописанными для желтого уровня реагирования», — сообщили РБК в управлении информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области.

В пресс-службе губернатора Воронежской области также сообщили, что на данный момент изменений не планируется. В пресс-службе правительства ЛНР сообщили, что традиционные линейки состоятся в большинстве школ, исключение — прифронтовые территории. В таких регионах образовательный процесс запланирован в дистанционном формате.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Утренняя тренировка: 12 простых и эффективных упражнений на все тело

В Севастополе линейки проведут только для первоклассников и выпускников
В Севастополе линейки проведут только для первоклассников и выпускников

Желтый уровень опасности в Севастополе ввели 31 июля 2022 года. Тогда, в день Военно-морского флота России, на территории штаба Черноморского флота после удара беспилотника произошел взрыв. В результате пострадали шесть человек. После этого режим неоднократно продлевали.

Желтый уровень террористической опасности объявляют «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта». Такая формулировка приводится в классификации Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Севастополе линейки проведут только для первоклассников и выпускников
В Севастополе линейки проведут только для первоклассников и выпускников

Теги
школы школьная линейка Севастополь новости
Материалы по теме
В школах Белгородской области отменили последний звонок
Общество
Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках
Политика
Развожаев объяснил учениями «громкие звуки» в Севастополе
Политика