В Севастополе линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов

В Севастополе линейки проведут только для первоклассников и выпускников

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Праздничные линейки в школах Севастополя пройдут только для первоклассников и выпускников в целях безопасности, заявил и.о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос на аппаратном совещании правительства.

«Традиционно 1 сентября состоятся торжественные линейки, в этом году запланировано участие приблизительно 14 тыс. детей — это учащиеся первых и 9–11-х классов», — сказал Кривонос.

Такое количество участников связано с мерами безопасности, которые связаны с желтым уровнем террористической опасности в Севастополе.

РБК обратился за комментарием к правительству Севастополя и пресс-службе главы Крыма, а также к властям других приграничных регионов.

«Пока планируются в штатном режиме, в соответствии со всеми требованиями, прописанными для желтого уровня реагирования», — сообщили РБК в управлении информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области.

В пресс-службе губернатора Воронежской области также сообщили, что на данный момент изменений не планируется. В пресс-службе правительства ЛНР сообщили, что традиционные линейки состоятся в большинстве школ, исключение — прифронтовые территории. В таких регионах образовательный процесс запланирован в дистанционном формате.

Желтый уровень опасности в Севастополе ввели 31 июля 2022 года. Тогда, в день Военно-морского флота России, на территории штаба Черноморского флота после удара беспилотника произошел взрыв. В результате пострадали шесть человек. После этого режим неоднократно продлевали.

Желтый уровень террористической опасности объявляют «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта». Такая формулировка приводится в классификации Национального антитеррористического комитета (НАК).