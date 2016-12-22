 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Вячеслав Петушенко
Вячеслав Петушенко
председатель правления ГК «Автодор»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:22
Цены на новостройки в Москве в феврале снизились второй месяц подряд Недвижимость, 15:21
Маршруты поездов в Москву и обратно изменили из-за взрыва под Самарой Политика, 15:19
Рублеву вернули очки и $157 тыс. после дисквалификации на турнире в Дубае Спорт, 15:16
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево Политика, 15:16
Как будут работать биржи 8 марта: торговый календарь Инвестиции, 15:13
Премьер Украины назвал условие продления транзита газа из России Политика, 15:12
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 15:12
Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов Политика, 15:07
Захарова призвала Германию взять на себя ответственность после утечки Политика, 15:02
Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах России Политика, 14:58
Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams Политика, 14:58
Почему технологии не принесут всеобщее процветание — отвечают экономисты Pro, 14:56
Медведев счел невозможными переговоры с действующим руководством Украины Политика, 14:56