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Ильшат Шагиахметов
Ильшат Шагиахметов
генеральный директор Фонда развития территорий
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Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Журналиста RusNews приговорили к семи годам за «фейки» об армии Политика, 16:03
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей» Политика, 16:02
WSJ узнала, что Украина открыла «второй фронт» против России в Судане Политика, 15:50
Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией Политика, 15:45
РЖД определились, куда и когда проложат высокоскоростные магистрали Общество, 15:41
Ставки финансирования на биткоин резко снизились. Что это значит Крипто, 15:36
Минобороны заявило о первом уничтожении Abrams российским Т-72Б3 Политика, 15:34
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
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Член избиркома погибла при подрыве машины в Бердянске Политика, 15:34
Суд заочно арестовал автора YouTube-канала «КраСава» Евгения Савина Спорт, 15:33
Пугачева ответила на слова Михайлова о возвращении в Россию «на коленях» Общество, 15:26
Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом при обстреле поселка Политика, 15:24
ВЦИОМ зафиксировал снижение у россиян интереса к астрологии Общество, 15:23
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 15:22
WSJ узнал о решении Хейли выйти из президентской кампании Политика, 15:22