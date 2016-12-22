ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,40 62,55 EUR Нал. 74,15 73,24 USD Бирж. 63,02 -0,31 EUR Бирж. 73,80 -0,18 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8218,10 -30,90 IMOEX 2279,17 +0,04% RTSI 1139,37 -0,39% Brent 73,82 -0,16% DJIA 25189,04 -0,21% Nasdaq 7838,97 -0,02%
Россияне искали новую работу в разы реже жителей Европы
Лента новостей
Nestle окончательно утратила монополию на форму батончиков KitKat 16:39, Бизнес В Турции отменили аннулирование 155 тыс. паспортов 16:39, Политика Фьючерс впервые обменяли на «физический» биткоин: монета подешевела 16:35, Крипто Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки 16:28, Общество Twitter стал блокировать поддельные аккаунты под именем Илона Маска 16:26, Технологии и медиа Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 16:23, Партнерский материал В ООН спросили Россию о видео с пытками в ярославской колонии 16:22, Общество ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group 16:19, Бизнес Новым замглавы МЧС стал помощник Чайки 16:13, Общество Супруга Чемезова продала блок-пакет фирмы-разработчика Lada Connect 16:12, Бизнес Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 16:10, РБК и Renault Арабская коалиция рассказала о нападении хуситов на саудовский танкер 16:04, Политика Защита обвиняемого в госизмене пожаловалась на его адвоката по назначению 16:01, Общество Федотов посоветовал поднять зарплаты сотрудникам ФСИН 15:56, Общество 5 ошибок перепланировки, за которые могут лишить квартиры 15:46, Недвижимость Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:45, РБК и IWC Адвокат рассказал о работе Белых в тюремной библиотеке 15:44, Общество Россияне искали новую работу в разы реже жителей Европы 15:35, Свое дело Geek Picnic 2018: все о будущем, роботах, технологиях и человеке 15:35, Партнерский материал SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками 15:32, Общество Глава СПЧ рассказал о пытках Макарова еще в одной колонии 15:30, Общество Поклонская объяснила свое 59-е место в рейтинге эффективности депутатов 15:22, Политика Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 15:22, Партнерский материал The Times сообщила о нехватке у Лондона средств на новые фрегаты 15:21, Политика Во втором квартале 2018 г. продажи Ripple снизились в два раза 15:15, Крипто Погибшая в ДТП в Киеве девочка оказалась гражданкой России 15:14, Общество Японские таксисты в объективе потомка Льва Толстого 15:08, Стиль Группа Distemper отказалась принять участие в «Нашествии» 15:05, Общество
Россияне искали новую работу в разы реже жителей Европы
Свое дело, 15:35
0
Россияне искали новую работу в разы реже жителей Европы
Исследование Kelly Services показало: наши соотечественники гораздо менее активно ищут работу, чем жители Западной и Восточной Европы, и предпочитают Skype и интервью с искусственным интеллектом личному общению с работодателями
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рекрутинговая компания Kelly Services изучила особенности поведения россиян и жителей Западной и Восточной Европы, связанные с поиском работы, и предоставила результаты своего исследования РБК. Оказалось, что россияне ищут работу гораздо реже, нежели жители европейских стран: 41% опрошенных интересовались новой работой больше года назад. В Польше процент таких людей составил 34%, в Португалии — 18%, в Италии и Германии — 17%, во Франции — 12%, в Великобритании и Швейцарии — 11%, а в Ирландии — 5%.

Собеседование оказалось определяющим этапом отбора для россиян: 63% респондентов подтвердили, что им приходилось отказываться от дальнейшего устройства на работу на этой стадии. Во Франции собеседование становилось камнем преткновения для 24% соискателей, в Португалии — для 13%, в Италии — для 6%. Чаще всего соискатели из России прекращают процесс рассмотрения вакансии из-за получения более привлекательного предложения от другой компании (55%) и пересмотра своей точки зрения на соответствие вакансии (50%). Важной оказалась для россиян и вежливость кадровика: 30% россиян указали среди причин отказа от вакансии манеру общения HR-специалиста.

Работодатели назвали причины отказа соискателям предпенсионного возраста
Общество

При этом россияне не стремятся обсуждать вакансию на личной встрече с представителем компании: традиционное очное интервью ценят всего 55% наших соотечественников — меньше, чем в любой стране Европы. Зато соискатели из России оказались самыми лояльными по отношению к интервью по Skype. 15% респондентов назвали его самым удобным форматом общения с будущим работодателем. В Италии таких было почти в два раза меньше — 8%, в Португалии — 5%, в Великобритании, Франции, Германии — по 4%, а в Швейцарии и Польше — по 3%.

Россиян в целом не пугают новые HR-технологии — например, Россия входит в тройку лидеров по числу соискателей, готовых проходить собеседования с участием различных систем искусственного интеллекта, помогающих компаниям отсеять неподходящих кандидатов на ранних стадиях отбора. На первом месте по этому показателю — Ирландия (58%), на втором — Франция и Польша (56%) и Россия (52%).

Бизнес попросил узаконить увольнения утративших доверие сотрудников фирм
Общество

При большей, чем у европейцев, лояльности к работодателю 24% респондентов из России признаются, что очень часто думают, что тратят слишком много времени на работу, а 9% и вовсе заняты мыслями об этом постоянно. За такую самоотдачу сотрудники ждут от работодателей в ближайшие два года повышения заработной платы (75%), получения новых навыков (61%), продвижения по службе (51%) и т.п.

Опрос Kelly Services проводился на протяжении нескольких месяцев 2017 года. В нем приняли участие 14 тыс. кандидатов из России и стран Европы: линейный персонал (34%), ведущие и начинающие специалисты (21 и 19%), руководители среднего звена (13%), топ-менеджеры (5%) и другие (5%).

Авторы: Светлана Романова, Илья Носырев.
Теги: HR , вакансии , соискатель
Главное
ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group Бизнес
Продажа бизнеса
2Д ТРЕЙД. Оптовая торговля фитнес-аксессуарами: шейкеры и бутылки., Москва
Выручка — 28 000 000 ₽ 40 000 000 ₽
Действующий торговый центр, Сургут 33 427 830 ₽
Торговый центр, Тюмень 95 004 900 ₽
Материалы по теме
Аналитики Superjob оценили влияние чемпионата мира на количество вакансий Свое дело
Пес с ними: зачем российские компании пускают в офис животных Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter