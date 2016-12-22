Россияне искали новую работу в разы реже жителей Европы

Исследование Kelly Services показало: наши соотечественники гораздо менее активно ищут работу, чем жители Западной и Восточной Европы, и предпочитают Skype и интервью с искусственным интеллектом личному общению с работодателями

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Рекрутинговая компания Kelly Services изучила особенности поведения россиян и жителей Западной и Восточной Европы, связанные с поиском работы, и предоставила результаты своего исследования РБК. Оказалось, что россияне ищут работу гораздо реже, нежели жители европейских стран: 41% опрошенных интересовались новой работой больше года назад. В Польше процент таких людей составил 34%, в Португалии — 18%, в Италии и Германии — 17%, во Франции — 12%, в Великобритании и Швейцарии — 11%, а в Ирландии — 5%.

Собеседование оказалось определяющим этапом отбора для россиян: 63% респондентов подтвердили, что им приходилось отказываться от дальнейшего устройства на работу на этой стадии. Во Франции собеседование становилось камнем преткновения для 24% соискателей, в Португалии — для 13%, в Италии — для 6%. Чаще всего соискатели из России прекращают процесс рассмотрения вакансии из-за получения более привлекательного предложения от другой компании (55%) и пересмотра своей точки зрения на соответствие вакансии (50%). Важной оказалась для россиян и вежливость кадровика: 30% россиян указали среди причин отказа от вакансии манеру общения HR-специалиста.

При этом россияне не стремятся обсуждать вакансию на личной встрече с представителем компании: традиционное очное интервью ценят всего 55% наших соотечественников — меньше, чем в любой стране Европы. Зато соискатели из России оказались самыми лояльными по отношению к интервью по Skype. 15% респондентов назвали его самым удобным форматом общения с будущим работодателем. В Италии таких было почти в два раза меньше — 8%, в Португалии — 5%, в Великобритании, Франции, Германии — по 4%, а в Швейцарии и Польше — по 3%.

Россиян в целом не пугают новые HR-технологии — например, Россия входит в тройку лидеров по числу соискателей, готовых проходить собеседования с участием различных систем искусственного интеллекта, помогающих компаниям отсеять неподходящих кандидатов на ранних стадиях отбора. На первом месте по этому показателю — Ирландия (58%), на втором — Франция и Польша (56%) и Россия (52%).

При большей, чем у европейцев, лояльности к работодателю 24% респондентов из России признаются, что очень часто думают, что тратят слишком много времени на работу, а 9% и вовсе заняты мыслями об этом постоянно. За такую самоотдачу сотрудники ждут от работодателей в ближайшие два года повышения заработной платы (75%), получения новых навыков (61%), продвижения по службе (51%) и т.п.

Опрос Kelly Services проводился на протяжении нескольких месяцев 2017 года. В нем приняли участие 14 тыс. кандидатов из России и стран Европы: линейный персонал (34%), ведущие и начинающие специалисты (21 и 19%), руководители среднего звена (13%), топ-менеджеры (5%) и другие (5%).