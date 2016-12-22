Российский стартап привлек $1 млн на запуск платформы виртуальных роликов

С помощью Desirium пользователи смогут покупать и загружать контент прямо в своем игровом шлеме. Разработавшая платформу компания Fibrum надеется с ее помощью изменить пути дистрибуции VR-контента

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российская компания Fibrum 19 сентября запустила платформу виртуальной реальности (VR), доступную на шлемах Oculus Go и Samsung Gear VR. С помощью Desirium пользователи могут оплачивать и загружать VR-контент, не снимая шлема. Платформа будет размещать так называемые экспириенсы — короткие интерактивные ролики длительностью от двух до десяти минут в жанрах хоррора, приключенческого боевика, комедии и т.п.

Для вывода платформы на рынок компания привлекла инвестиции в размере $1 млн от российских венчурных фондов FunCubator и NP Capital. «Мы расширяем портфель своих инвестиций в VR, — говорит партнер FunCubator Алмас Абулхаиров. — Desirium нас привлекает как замкнутая экосистема, в которой уже на старте есть все составляющие — контент, канал и потребитель».

Генеральный директор Fibrum Илья Флакс отметил, что инвесторы хорошо знают рынок и разбираются в технологиях виртуальной реальности. «Они понимают основные проблемы развития рынка на данный момент — одноразовость использования VR, низкое качество и разрозненность контента, — говорит он. — Именно эти проблемы решает наш продукт».

Илья Флакс (Фото: из личного архива)

Fibrum выступает в проекте одновременно в качестве разработчика, издателя и дистрибьютора VR-контента. Компания собирается потратить инвестиции на разработку и маркетинг платформы, а также на программу для привлечения разработчиков приложений. Стартап планирует работать по модели revenue share, оставляя себе 30% с продаж приложений, а 70% передавая разработчикам. «Привлеченные средства будут направлены также на запуск платформы на глобальном рынке, — говорит директор по развитию Fibrum Александр Ердяков. — Основное отличие продвижения VR-продуктов от мобильных приложений заключается в отсутствии прямых способов платного привлечения пользователей​».

Сейчас каждый бренд VR-шлемов использует для загрузки приложений собственную платформу скачивания контента. Desirium же с самого начала задумывался как мультиплатформенный продукт: с его помощью компания надеется изменить пути дистрибуции приложений виртуальной реальности. В конце года Fibrum рассчитывает сделать этот продукт доступным для владельцев основных американских и азиатских моделей портативных шлемов.

Сумма инвестиций, которую удалось привлечь Fibrum, по меркам российского VR-рынка считается крупной, но не рекордной: например, в мае 2017 года Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал 120 млн руб. ($2,1 млн по курсу на тот момент) в стартап Antilatency, разрабатывающий решения для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Компания Fibrum была основана в 2014 году российским предпринимателем Ильей Флаксом. В том же году она разработала шлем виртуальной реальности Fibrum Pro (в декабре 2015 года основатель компании подарил гаджет премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и бывшему главе Alibaba Джеку Ма). Позже Fibrum сфокусировалась на разработке приложений, сейчас в ее портфолио 36 VR-приложений (игры, аттракционы, приложения для детей, VR-фильмы и др.) с общим количеством скачиваний свыше 20 млн.