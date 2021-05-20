Тони Роббинс назвал иллюзией стабильную занятость, пенсии и отпуск

Мотивационный спикер рассказал, что миллениалам придется забыть о мечте сделать карьеру, работая в одной и той же профессии всю жизнь

Тони Роббинс (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

В интервью РБК американский мотивационный оратор, лайф-коуч и бизнес-тренер Тони Роббинс рассказал об изменениях, которые произошли на глобальном рынке труда. Если раньше специалист мог сделать карьеру, работая в одной компании на протяжении всей своей жизни, и уйти на пенсию, то у миллениалов и последующих поколений это не получится. «Стабильная занятость, ежегодные оплачиваемые отпуска и пенсии теперь примерно так же «реалистичны», как хранение наличных под матрасом, — считает бизнес-тренер. — Молодые люди, строящие свое будущее в Америке, да и во всем мире, если уж на то пошло, должны усвоить новые правила».

При этом Роббинс считает, что мир по-прежнему полон возможностей для тех, кто хочет их искать. «Возможности для молодых людей заключаются в том, что в современном мире потенциально намного больше рабочих мест, чем было раньше, — почти любое хобби можно монетизировать. Вы по-прежнему можете достичь тех же традиционных целей — заработать на дом и создать семью, хотя, скорее всего, вы добьетесь этого совсем другими способами, чем ваши родители в том же возрасте», — поясняет мотивационный оратор. Роббинс советует молодежи «диверсифицировать свою карьеру»: осваивать не одну, а несколько специальностей, найдя при этом источники пассивного дохода.

Тони Роббинс — автор множества бестселлеров, посвященных саморазвитию, руководитель Академии лидерства. Среди его клиентов — Билл Клинтон, Уэйн Грецки, Леонардо Ди Каприо, Хью Джекман. В разные годы Роббинс становился участником престижных списков: Accenture назвала его одним из 50 лучших бизнес-интеллектуалов планеты, Forbes включил в список 100 знаменитостей мира, Harvard Business Press причислило его к «200 лучшим бизнес-гуру».

В 2018 году семинар Тони Роббинса в СК «Олимпийский» собрал 27 тыс человек. Запланированный на 2019 год визит спикера в Санкт-Петербург был отменен из-за негативных отзывов о прошлом выступлении.