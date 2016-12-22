Связь напрокат: как заработать на сдаче гаджетов в аренду таксистам

«Прежде чем создать свой таксопарк, я решил немного поработать таксистом — хотелось понять, как все устроено, — рассказывает Сергей Ракша. — Пообщавшись с другими водителями, я пришел к интересному выводу: таксист может получать в два раза больше заказов, если он имеет хорошее мобильное устройство. На дешевые смартфоны заказы приходят медленнее, они часто перегреваются, в них плохо работает система навигации. Это приводит к меньшему количеству принятых заказов, плохим отзывам клиентов».
Еще в 2015 году предприниматель предложил таксистам брать автомобили в аренду вместе с планшетами. Услуга стала пользоваться спросом: к концу 2017 года на балансе двух его таксопарков было 70 машин и около 200 гаджетов. «В какой-то момент число таксистов, желающих арендовать у нас гаджеты, превысило число арендаторов автомобилей, — рассказывает Ракша. — Я, конечно, понимал зависимость числа принятых заказов от наличия хорошего смартфона, но даже не подозревал, что спрос окажется так велик».
Предприниматель решил занять свободную нишу: закупил 1,7 тыс. планшетов и смартфонов и создал специальный сервис SmartSharing, через который стал сдавать их в аренду таксистам. В марте 2018 года, когда число клиентов сервиса превысило количество имеющихся у компании смартфонов, Ракша задумал принимать гаджеты в субаренду у так называемых инвесторов — всех желающих за процент от стоимости аренды передать сервису свою технику. Идея сработала: число сдаваемых смартфонов увеличилось до 10 тыс., месячная выручка SmartSharing за июнь 2018 года составила 25,3 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.
«Хотелось заниматься всем и сразу»
31-летний москвич Сергей Ракша мечтал о собственном бизнесе со студенческих времен. Не доучившись на химическом факультете МГУ, он устроился менеджером по продажам в компанию «Бэст Вин», которая занималась оптовой торговлей алкоголем. За полгода ему удалось заключить несколько крупных договоров, в том числе с «Абрау-Дюрсо», и вырасти до руководителя коммерческого отдела компании. «Я не жалею о том, что не окончил университет, — признается Ракша. — Когда я стал зарабатывать в десять раз больше, чем мои преподаватели, я перестал считать их примером для себя».
В 2008 году он основал «Фабрику рекламных конструкций» и стал заниматься производством крышных установок, лайтбоксов, выставочных стендов и т.п. Но компания так и не успела окупить инвестиции: через год партнер Ракши решил вывести деньги из бизнеса, после чего фабрику пришлось закрыть.
Прежде чем запустить таксопарк, предприниматель успел поработать в консалтинговой компании «Неокон», открыл тренинг-центр с курсами по мнемотехнике и скорочтению «Топ-Семинар» и попытался пересечь Атлантический океан на гребной лодке. «Мне хотелось заниматься всем и сразу, — признается он. — Когда младший брат рассказал про двух англичан, которые взялись совершить кругосветное путешествие, переплыв два океана, я решил, что тоже хочу приключений. Мне даже удалось найти спонсора, на деньги которого я построил океанскую гребную лодку. В итоге мы проплыли почти 500 км, после чего у нас сломался руль, и лодку вместе с нами пришлось спасать».
Вернувшись из путешествия, Ракша задумался о запуске нового бизнеса. «Так получилось, что еще в 2012 году я передал тренинг-центр «Топ-Семинар» одному из его преподавателей Татьяне Баде, — вспоминает предприниматель. — Тогда начинал развиваться рынок такси-агрегаторов, и я подумал: почему бы не стартовать на нем?» В начале 2014 года Ракша вместе с братом открыл в Москве таксопарк «Секретная служба» (позже был переименован в Taxium 177) — закупил автомобили экономкласса и начал сдавать их водителям такси. В запуск бизнеса предприниматель вложил около 4 млн руб. личных средств, впоследствии еще 150 млн руб. он привлек с помощью банковских кредитов и частных инвесторов. Таксопарк сотрудничал с такси-агрегаторами: сперва с Gett, а затем с Uber и «Яндекс.Такси».
В конце 2014 года на базе таксопарка заработал сервис-посредник для выплат водителям «Диспетчерская № 1», который Ракша сделал усилиями нанятых программистов. «С развитием рынка агрегаторам понадобились посредники для выплаты денег таксистам, иначе их отношения могли быть признаны трудовыми, а значит, налогооблагаемыми, — поясняет предприниматель. — «Диспетчерская № 1» стала по сути платежной системой, которая принимала деньги от агрегаторов и перераспределяла их по подключенным к системе водителям». Зарабатывал сервис на комиссии: поначалу она составляла около 13% с каждой выплаты, но впоследствии из-за конкуренции со стороны аналогичных сервисов снизилась до 3%. В 2017 году оборот «Диспетчерской № 1» достиг 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 40 млн руб.
Неожиданный спрос
«В 2015 году мы стали предлагать водителям наших таксопарков (к тому времени их было уже два) дополнительную опцию — вместе с автомобилем арендовать еще и планшет. Честно говоря, я даже упустил тот момент, когда люди, которые уже переставали брать у нас машины, начали как один говорить: а можно я и дальше буду арендовать планшет? Гаджет стал для них чем-то вроде зубной щетки», — вспоминает Ракша. Предпринимателю пришла мысль попробовать сдавать планшеты и смартфоны отдельно от автомобилей. В конце 2017-го он приобрел около 200 восстановленных после поломки устройств в ТК «Горбушка», затем вместе с командой из трех человек создал программное обеспечение для процессинга платежей. В начале 2018 года сервис SmartSharing начал работу.
Обзвонив таксистов, которые были в базе «Диспетчерской № 1», Ракша приобрел первых клиентов. В принадлежащих ему таксопарках водители арендовали автомобили в основном на короткое время — в среднем на две с половиной недели, и покупать ради работы дорогой гаджет никто не собирался. Именно поэтому водителям было выгодно арендовать технику. В феврале Ракша приобрел еще около 1,5 тыс. восстановленных устройств. В запуск SmartSharing предприниматель вложил 35 млн руб. Около 70% этих денег пошло на покупку гаджетов, остальные 30% — на разработку ПО и сайта, а также аренду офиса у метро «Университет».
Работает сервис SmartSharing через Telegram-бот. Водитель с его помощью подтверждает свою личность, заключает сделку и получает напоминания о том, что нужно оплатить аренду гаджета (100 руб. в день) или штраф (еще 20 руб. в день) при условии просрочки аренды. Диалог с ботом идет на фоне работы специальной системы, которую предприниматель разработал еще для проверки водителей-арендаторов. «70% обращающихся за гаджетами — мошенники и неблагонадежные клиенты», — уверяет Ракша.
Чтобы сократить вероятность кражи телефонов и планшетов, сервис прогоняет информацию о потенциальном клиенте через 42 фильтра: программа оценивает среднее расстояние и стоимость поездок водителя, срок его сотрудничества с агрегаторами и др. «С помощью антифродовой системы с самого старта SmartSharing нам удается удерживать долю поломок и краж гаджетов на уровне 6–7% в месяц, — говорит Ракша. — Если клиент вызывает у нас недоверие, мы сдаем ему устройство под залог около 1000 руб., если он не прошел большую часть фильтров системы — отказываем».
Помимо таксистов сервис стал предлагать свои услуги курьерам, работающим с такими службами доставки, как Delivery Club и Uber Eats. Сегодня доля курьеров среди клиентов SmartSharing составляет 13%.
В пользу бедных
На рынке аренды гаджетов в России заняты такие компании, как MrRent.ru, Rentomania и Rentapc и т.п. Их аудитория и бизнес-модель иная, чем у SmartSharing: в основном они работают с корпоративными клиентами, которым предоставляют планшеты и смартфоны для презентаций, онлайн-регистрации и т.д. «Наша компания присутствует на этом рынке уже более пяти лет, — говорит Арсений Гаппоев, генеральный директор MrRent.ru. — Изначально основными клиентами были ивент-агентства, а также компании, организующие конференции или промоушен-мероприятия. В последнее время все чаще поступают запросы и со стороны физических лиц: те, чей смартфон оказался в ремонте, берут у нас на время другой».
Большинство компаний сдает технику под залог, составляющий 70–100% от цены устройства. В MrRent.ru, например, за аренду iPad Air 2 возьмут залог 25 тыс. руб., iPhone 7 — 40 тыс. руб. «Такие предложения не подходят таксистам — они просто не смогут заплатить такой крупный залог. Мы благодаря антифродовой системе не боимся краж гаджетов и сдаем их чаще всего вообще без залога», — говорит Сергей Ракша.
В поисках «инвесторов»
К весне 2018-го число заявок на аренду гаджетов стало превышать количество имеющихся у SmartSharing устройств, и Ракша решил принимать их в субаренду. Тем, кто принесет в компанию либо собственные устройства, либо средства для их покупки (Ракша называет таких людей инвесторами), предприниматель рассчитывал отдавать 75% выручки от аренды каждого устройства.
4 марта Ракша презентовал идею в рамках инвестиционно-консалтингового проекта «Территория инвестирования», в числе организаторов которого был его старый знакомый — предприниматель и бизнес-тренер Николай Мрочковский. «Интерес к SmartSharing после презентации был бешеный, — рассказывает Ракша. — Мы получили множество заявок на аренду и были в полной уверенности, что вот-вот нам начнут приносить и сами гаджеты». Через две недели очередь желающих арендовать технику выросла до 10 тыс. человек, однако желающих стать «инвестором» не было.
Сдвинуть дело с мертвой точки помогла бесплатная реклама: Мрочковский, а также другая знакомая Ракши — бизнес-тренер Людмила Колоколова — сами дали денег на покупку нескольких гаджетов, а потом начали рассказывать об этом своим ученикам. «У них очень лояльная аудитория, которая заразилась их примером: Коля инвестировал, Люда инвестировала, вот и я тоже», — рассказывает Ракша. В марте количество сдаваемых в субаренду устройств выросло до 900, месячная выручка компании составила 2,7 млн руб., прибыль — 700 тыс. руб.
В июне количество переданных сервису «инвесторами» устройств достигло 6 тыс. Среднее число гаджетов, которые каждый «инвестор» сдает компании в субаренду, составляет около 30. «Сперва я купил одно устройство и решил понаблюдать, насколько прибыльной окажется эта история, — говорит Николай Баранов, один из «инвесторов» сервиса. — Через несколько недель приобрел и передал сервису еще 20 устройств на 320 тыс. руб., а через месяц — еще 30 устройств на 480 тыс. руб. На сегодняшний день сервис управляет уже 131 купленным мной гаджетом». Всего Баранов вложил около 2 млн руб. и каждый месяц получает от SmartSharing около 15% этой суммы.
На старте почти все инвесторы SmartSharing покупали гаджеты самостоятельно. «Но в конце мая один из новых «инвесторов» принес 700 устройств, 600 из которых оказались поломанными, — говорит Ракша. — Нам пришлось со скандалом возвращать неработающие гаджеты». С июня сервис стал принимать только средства для закупки гаджетов или устройства, приобретенные у рекомендованных SmartSharing поставщиков. По правилам сервиса в случае поломки или кражи смартфона или планшета, переданного «инвестором», SmartSharing заменяет этот гаджет купленным за свои деньги, продолжая отчислять «инвестору» комиссию за его использование.
SmartSharing в цифрах
10 тыс. человек арендуют гаджеты
4,5 месяца — средний срок аренды гаджета
48% арендуемых гаджетов — iPhone 6
9 тыс. руб. — средняя стоимость восстановленного гаджета
4,1 млн руб. — прибыль за июнь 2018 года
Доход в криптовалюте
Растущее число «инвесторов» создало неожиданную проблему. «Мы думали, что все выплаты физическим лицам мы будем без проблем проводить через любые банки, — признается Ракша. — Но если в «Диспетчерской № 1» у нас были ежедневные мелкие переводы до 1 тыс. руб., то в SmartSharing деньги «инвесторам» мы стали перечислять раз в месяц гораздо более крупными суммами». В итоге, даже несмотря на то что компания платила подоходный налог, некоторые банки стали отказываться проводить ее операции, опасаясь, что их заподозрят в нарушении ФЗ-115 об отмывании нелегальных доходов.
Пока предприниматель не до конца понимает, как решить эту проблему. С тех счетов, что еще не заблокированы, SmartSharing продолжает переводить средства «инвесторам» как физическим лицам, отчисляя 13-процентный НДФЛ. Фирма просит всех, кто передает ей гаджеты, открывать ИП. «Тем, кто не соглашается, мы предлагаем получать средства в криптовалюте Tether, — рассказывает Ракша. — Криптовалютной опцией пользуются пока всего 12–15 «инвесторов», но мы планируем увеличить их число».
Зато в нескольких городах России стали появляться клоны SmartSharing — похожие сервисы для таксистов и курьеров. «Но почти все быстро закрываются из-за большого количества краж гаджетов, — говорит предприниматель. — Их основатели иногда приходят к нам с фразой: мы хотим научиться делать это у себя в городе». Видя интерес к идее, Ракша готовится масштабировать бизнес с помощью франшизы. Первый франшизный филиал SmartSharing откроется в Воронеже в июле-августе 2018 года.
Паушальный взнос и роялти будут зависеть от конкретного города. Для воронежского филиала эти показатели составят 3 млн руб. и 10% от прибыли соответственно. «Когда я запускал бизнес на каждом новом рынке, мне всегда говорили, что поезд давно ушел, — признается Ракша. — Так случилось и с SmartSharing: рынок аренды гаджетов был занят, но я нашел свободную зону и теперь планирую закрыть спрос на гаджеты со стороны таксистов и курьеров по всей России».
Взгляд со стороны
«Таксистам и курьерам проще купить технику в кредит или в рассрочку»
Арсений Гаппоев, генеральный директор компании по аренде техники MrRent.ru
«Бизнес-модель у SmartSharing действительно уникальная: таких решений, по моему опыту, никто не предлагает. Но я к ней отношусь с сомнением. Таксистам и курьерам проще купить технику в кредит или рассрочку, а не платить по 3 тыс. руб. в месяц за аренду. Нашим конкурентом SmartSharing не является: целевая аудитория, финансовые схемы и механизмы аренды у них принципиально отличаются от наших. Мы работаем в основном с корпоративными клиентами. Наши менеджеры проверяют данные клиентов, готовят коммерческое предложение под конкретную задачу, заключают договор с прописанными правами и обязанностями сторон. При такой системе мы не опасаемся за сохранность и возврат оборудования. Залог за аренду техники у нас равен средней рыночной стоимости оборудования, поэтому таксисты к нам не обращаются».
«Коллеги из SmartSharing нащупали новую целевую аудиторию»
Катрин Крайванова, сооснователь портала по аренде вещей Next2U.ru
«В России рынок аренды электроники очень небольшой. Через нашу площадку берут гаджеты либо те, чей смартфон оказался в ремонте, либо те, кто хочет потестировать новую модель перед покупкой. Срок аренды закономерно небольшой: несколько дней, максимум несколько недель. В этом смысле коллеги из SmartSharing нащупали новую целевую аудиторию. Идею субаренды в целом мы считаем перспективной — она позволяет дать гарантии безопасности владельцам вещей и снять с них «операционные» заботы по общению с арендатором и т.п. Мы тоже планируем использовать субаренду, но в сегментах, не связанных с электроникой».