Связь напрокат: как заработать на сдаче гаджетов в аренду таксистам

Управляя таксопарками, Сергей Ракша заметил, что водители охотнее арендуют автомобиль в комплекте с планшетом. С июня сервис проката гаджетов SmartSharing приносит владельцу 4,1 млн руб. прибыли в месяц

Сергей Ракша (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Прежде чем создать свой таксопарк, я решил немного поработать таксистом — хотелось понять, как все устроено, — рассказывает Сергей Ракша. — Пообщавшись с другими водителями, я пришел к интересному выводу: таксист может получать в два раза больше заказов, если он имеет хорошее мобильное устройство. На дешевые смартфоны заказы приходят медленнее, они часто перегреваются, в них плохо работает система навигации. Это приводит к меньшему количеству принятых заказов, плохим отзывам клиентов».

Еще в 2015 году предприниматель предложил таксистам брать автомобили в аренду вместе с планшетами. Услуга стала пользоваться спросом: к концу 2017 года на балансе двух его таксопарков было 70 машин и около 200 гаджетов. «В какой-то момент число таксистов, желающих арендовать у нас гаджеты, превысило число арендаторов автомобилей, — рассказывает Ракша. — Я, конечно, понимал зависимость числа принятых заказов от наличия хорошего смартфона, но даже не подозревал, что спрос окажется так велик».

Предприниматель решил занять свободную нишу: закупил 1,7 тыс. планшетов и смартфонов и создал специальный сервис SmartSharing, через который стал сдавать их в аренду таксистам. В марте 2018 года, когда число клиентов сервиса превысило количество имеющихся у компании смартфонов, Ракша задумал принимать гаджеты в субаренду у так называемых инвесторов — всех желающих за процент от стоимости аренды передать сервису свою технику. Идея сработала: число сдаваемых смартфонов увеличилось до 10 тыс., месячная выручка SmartSharing за июнь 2018 года составила 25,3 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.

«Хотелось заниматься всем и сразу»

31-летний москвич Сергей Ракша мечтал о собственном бизнесе со студенческих времен. Не доучившись на химическом факультете МГУ, он устроился менеджером по продажам в компанию «Бэст Вин», которая занималась оптовой торговлей алкоголем. За полгода ему удалось заключить несколько крупных договоров, в том числе с «Абрау-Дюрсо», и вырасти до руководителя коммерческого отдела компании. «Я не жалею о том, что не окончил университет, — признается Ракша. — Когда я стал зарабатывать в десять раз больше, чем мои преподаватели, я перестал считать их примером для себя».

В 2008 году он основал «Фабрику рекламных конструкций» и стал заниматься производством крышных установок, лайтбоксов, выставочных стендов и т.п. Но компания так и не успела окупить инвестиции: через год партнер Ракши решил вывести деньги из бизнеса, после чего фабрику пришлось закрыть.

Прежде чем запустить таксопарк, предприниматель успел поработать в консалтинговой компании «Неокон», открыл тренинг-центр с курсами по мнемотехнике и скорочтению «Топ-Семинар» и попытался пересечь Атлантический океан на гребной лодке. «Мне хотелось заниматься всем и сразу, — признается он. — Когда младший брат рассказал про двух англичан, которые взялись совершить кругосветное путешествие, переплыв два океана, я решил, что тоже хочу приключений. Мне даже удалось найти спонсора, на деньги которого я построил океанскую гребную лодку. В итоге мы проплыли почти 500 км, после чего у нас сломался руль, и лодку вместе с нами пришлось спасать».

Вернувшись из путешествия, Ракша задумался о запуске нового бизнеса. «Так получилось, что еще в 2012 году я передал тренинг-центр «Топ-Семинар» одному из его преподавателей Татьяне Баде, — вспоминает предприниматель. — Тогда начинал развиваться рынок такси-агрегаторов, и я подумал: почему бы не стартовать на нем?» В начале 2014 года Ракша вместе с братом открыл в Москве таксопарк «Секретная служба» (позже был переименован в Taxium 177) — закупил автомобили экономкласса и начал сдавать их водителям такси. В запуск бизнеса предприниматель вложил около 4 млн руб. личных средств, впоследствии еще 150 млн руб. он привлек с помощью банковских кредитов и частных инвесторов. Таксопарк сотрудничал с такси-агрегаторами: сперва с Gett, а затем с Uber и «Яндекс.Такси».

В конце 2014 года на базе таксопарка заработал сервис-посредник для выплат водителям «Диспетчерская № 1», который Ракша сделал усилиями нанятых программистов. «С развитием рынка агрегаторам понадобились посредники для выплаты денег таксистам, иначе их отношения могли быть признаны трудовыми, а значит, налогооблагаемыми, — поясняет предприниматель. — «Диспетчерская № 1» стала по сути платежной системой, которая принимала деньги от агрегаторов и перераспределяла их по подключенным к системе водителям». Зарабатывал сервис на комиссии: поначалу она составляла около 13% с каждой выплаты, но впоследствии из-за конкуренции со стороны аналогичных сервисов снизилась до 3%. В 2017 году оборот «Диспетчерской № 1» достиг 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 40 млн руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Неожиданный спрос

«В 2015 году мы стали предлагать водителям наших таксопарков (к тому времени их было уже два) дополнительную опцию — вместе с автомобилем арендовать еще и планшет. Честно говоря, я даже упустил тот момент, когда люди, которые уже переставали брать у нас машины, начали как один говорить: а можно я и дальше буду арендовать планшет? Гаджет стал для них чем-то вроде зубной щетки», — вспоминает Ракша. Предпринимателю пришла мысль попробовать сдавать планшеты и смартфоны отдельно от автомобилей. В конце 2017-го он приобрел около 200 восстановленных после поломки устройств в ТК «Горбушка», затем вместе с командой из трех человек создал программное обеспечение для процессинга платежей. В начале 2018 года сервис SmartSharing начал работу.

Обзвонив таксистов, которые были в базе «Диспетчерской № 1», Ракша приобрел первых клиентов. В принадлежащих ему таксопарках водители арендовали автомобили в основном на короткое время — в среднем на две с половиной недели, и покупать ради работы дорогой гаджет никто не собирался. Именно поэтому водителям было выгодно арендовать технику. В феврале Ракша приобрел еще около 1,5 тыс. восстановленных устройств. В запуск SmartSharing предприниматель вложил 35 млн руб. Около 70% этих денег пошло на покупку гаджетов, остальные 30% — на разработку ПО и сайта, а также аренду офиса у метро «Университет».

Работает сервис SmartSharing через Telegram-бот. Водитель с его помощью подтверждает свою личность, заключает сделку и получает напоминания о том, что нужно оплатить аренду гаджета (100 руб. в день) или штраф (еще 20 руб. в день) при условии просрочки аренды. Диалог с ботом идет на фоне работы специальной системы, которую ​предприниматель разработал еще для проверки водителей-арендаторов. «70% обращающихся за гаджетами — мошенники и неблагонадежные клиенты», — уверяет Ракша.

Чтобы сократить вероятность кражи телефонов и планшетов, сервис прогоняет информацию о потенциальном клиенте через 42 фильтра: программа оценивает среднее расстояние и стоимость поездок водителя, срок его сотрудничества с агрегаторами и др. «С помощью антифродовой системы с самого старта SmartSharing нам удается удерживать долю поломок и краж гаджетов на уровне 6–7% в месяц, — говорит Ракша. — Если клиент вызывает у нас недоверие, мы сдаем ему устройство под залог около 1000 руб., если он не прошел большую часть фильтров системы — отказываем».

Помимо таксистов сервис стал предлагать свои услуги курьерам, работающим с такими службами доставки, как Delivery Club и Uber Eats. Сегодня доля курьеров среди клиентов SmartSharing составляет 13%.

В пользу бедных На рынке аренды гаджетов в России заняты такие компании, как MrRent.ru, Rentomania и Rentapc и т.п. Их аудитория и бизнес-модель иная, чем у SmartSharing: в основном они работают с корпоративными клиентами, которым предоставляют планшеты и смартфоны для презентаций, онлайн-регистрации и т.д. ​«Наша компания присутствует на этом рынке уже более пяти лет, — говорит Арсений Гаппоев, генеральный директор MrRent.ru. — Изначально основными клиентами были ивент-агентства, а также компании, организующие конференции или промоушен-мероприятия. В последнее время все чаще поступают запросы и со стороны физических лиц: те, чей смартфон оказался в ремонте, берут у нас на время другой». Большинство компаний сдает технику под залог, составляющий 70–100% от цены устройства. В MrRent.ru, например, за аренду iPad Air 2 возьмут залог 25 тыс. руб., iPhone 7 — 40 тыс. руб. «Такие предложения не подходят таксистам — они просто не смогут заплатить такой крупный залог. Мы благодаря антифродовой системе не боимся краж гаджетов и сдаем их чаще всего вообще без залога», — говорит Сергей Ракша.

В поисках «инвесторов»

К весне 2018-го число заявок на аренду гаджетов стало превышать количество имеющихся у SmartSharing устройств, и Ракша решил принимать их в субаренду. Тем, кто принесет в компанию либо собственные устройства, либо средства для их покупки (Ракша называет таких людей инвесторами), предприниматель рассчитывал отдавать 75% выручки от аренды каждого устройства.

4 марта Ракша презентовал идею в рамках инвестиционно-консалтингового проекта «Территория инвестирования», в числе организаторов которого был его старый знакомый — предприниматель и бизнес-тренер Николай Мрочковский. «Интерес к SmartSharing после презентации был бешеный, — рассказывает Ракша. — Мы получили множество заявок на аренду и были в полной уверенности, что вот-вот нам начнут приносить и сами гаджеты». Через две недели очередь желающих арендовать технику выросла до 10 тыс. человек, однако желающих стать «инвестором» не было.

Сдвинуть дело с мертвой точки помогла бесплатная реклама: Мрочковский, а также другая знакомая Ракши — бизнес-тренер Людмила Колоколова — сами дали денег на покупку нескольких гаджетов, а потом начали рассказывать об этом своим ученикам. «У них очень лояльная аудитория, которая заразилась их примером: Коля инвестировал, Люда инвестировала, вот и я тоже», — рассказывает Ракша. В марте количество сдаваемых в субаренду устройств выросло до 900, месячная выручка компании составила 2,7 млн руб., прибыль — 700 тыс. руб.

В июне количество переданных сервису «инвесторами» устройств достигло 6 тыс. Среднее число гаджетов, которые каждый «инвестор» сдает компании в субаренду, составляет около 30. «Сперва я купил одно устройство и решил понаблюдать, насколько прибыльной окажется эта история, — говорит Николай Баранов, один из «инвесторов» сервиса. — Через несколько недель приобрел и передал сервису еще 20 устройств на 320 тыс. руб., а через месяц — еще 30 устройств на 480 тыс. руб. На сегодняшний день сервис управляет уже 131 купленным мной гаджетом». Всего Баранов вложил около 2 млн руб. и каждый месяц получает от SmartSharing около 15% этой суммы.

На старте почти все инвесторы SmartSharing покупали гаджеты самостоятельно. «Но в конце мая один из новых «инвесторов» принес 700 устройств, 600 из которых оказались поломанными, — говорит Ракша. — Нам пришлось со скандалом возвращать неработающие гаджеты». С июня сервис стал принимать только средства для закупки гаджетов или устройства, приобретенные у рекомендованных SmartSharing поставщиков. По правилам сервиса в случае поломки или кражи смартфона или планшета, переданного «инвестором», SmartSharing заменяет этот гаджет купленным за свои деньги, продолжая отчислять «инвестору» комиссию за его использование.

SmartSharing в цифрах 10 тыс. человек арендуют гаджеты 4,5 месяца — средний срок аренды гаджета 48% арендуемых гаджетов — iPhone 6 9 тыс. руб. — средняя стоимость восстановленного гаджета 4,1 млн руб. — прибыль за июнь 2018 года

Доход в криптовалюте

Растущее число «инвесторов» создало неожиданную проблему. «Мы думали, что все выплаты физическим лицам мы будем без проблем проводить через любые банки, — признается Ракша. — Но если в «Диспетчерской № 1» у нас были ежедневные мелкие переводы до 1 тыс. руб., то в SmartSharing деньги «инвесторам» мы стали перечислять раз в месяц гораздо более крупными суммами». В итоге, даже несмотря на то что компания платила подоходный налог, некоторые банки стали отказываться проводить ее операции, опасаясь, что их заподозрят в нарушении ФЗ-115 об отмывании нелегальных доходов.

Сергей Ракша (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пока предприниматель не до конца понимает, как решить эту проблему. С тех счетов, что еще не заблокированы, SmartSharing продолжает переводить средства «инвесторам» как физическим лицам, отчисляя 13-процентный НДФЛ. Фирма просит всех, кто передает ей гаджеты, открывать ИП. «Тем, кто не соглашается, мы предлагаем получать средства в криптовалюте Tether, — рассказывает Ракша. — Криптовалютной опцией пользуются пока всего 12–15 «инвесторов», но мы планируем увеличить их число».

Зато в нескольких городах России стали появляться клоны SmartSharing — похожие сервисы для таксистов и курьеров. «Но почти все быстро закрываются из-за большого количества краж гаджетов, — говорит предприниматель. — Их основатели иногда приходят к нам с фразой: мы хотим научиться делать это у себя в городе». Видя интерес к идее, Ракша готовится масштабировать бизнес с помощью франшизы. Первый франшизный филиал SmartSharing откроется в Воронеже в июле-августе 2018 года.

Паушальный взнос и роялти будут зависеть от конкретного города. Для воронежского филиала эти показатели составят 3 млн руб. и 10% от прибыли соответственно. «Когда я запускал бизнес на каждом новом рынке, мне всегда говорили, что поезд давно ушел, — признается Ракша. — Так случилось и с SmartSharing: рынок аренды гаджетов был занят, но я нашел свободную зону и теперь планирую закрыть спрос на гаджеты со стороны таксистов и курьеров по всей России».