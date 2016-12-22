Плавающий курс: как заработать на заплывах через реки и озера

Два года 38-летний нижегородец Александр Базанов пытался принять участие в заплыве через пролив Босфор, но каждый раз не успевал зарегистрироваться. Тогда Базанов решил организовать собственную серию заплывов в России и за рубежом. И обнаружил незанятую нишу.
«Для бегунов существует огромное число стартов — чего стоят одни мероприятия серии Marathon Majors, где ежегодно регистрируются по 40–50 тыс. человек, — говорит основатель проекта X-Waters Александр Базанов. — Для триатлетов есть Ironman. А вот крупных международных заплывов, кроме соревнований в Босфоре, в которых ежегодно участвуют 2 тыс. человек, в Европе и России вы не найдете». Тем не менее спрос на такие мероприятия высок: людям надоедает плавать в бассейне, они хотят свершений и медалей.
«Наша идея соответствовала формуле идеального продукта: очень надо, фиг достанешь», — говорит Базанов. В 2017 году он организовал пять массовых заплывов, которые принесли ему 11 млн руб. выручки и 1,5 млн руб. прибыли.
Побег из бассейна
По образованию Александр Базанов — социолог, кандидат наук и первоначально работал по профилю — изучал общественное мнение на выборах, с 2002 по 2008 год был редактором нескольких журналов по рекламе и маркетингу. Все поменялось в кризис 2008 года, когда доходы от подписки и рекламы рухнули. «Заработки мои сильно сократились, а у меня маленький ребенок, жена, кредит какой-то еще был», — вспоминает Базанов. Тогда он решил стать предпринимателем — создал компанию «Бизнес Культура», которая организовывала для нижегородских предпринимателей семинары, тренинги, выездные мероприятия. «Мы были одним из лидеров рынка в регионе, но всегда оставались маленьким семейным бизнесом», — говорит Базанов. В лучшие годы компания приносила до 3 млн руб. прибыли в год.
Свое дело породило новую проблему: Базанов не знал, как справиться с постоянным стрессом. «Прирожденным предпринимателем я не был — нервничал, доходило до того, что начал разговаривать во сне, — рассказывает он. — Какие существуют варианты борьбы со стрессом? Заедать, запивать — все это не годилось. В итоге я занялся бегом». Основанный Базановым клуб легкоатлетов-любителей регулярно устраивал пробежки на улицах Нижнего Новгорода. Пример оказался заразителен — Базанову и его единомышленникам удалось вовлечь в забеги несколько сотен нижегородцев.
С 2013 года они стали регулярно проводить в Нижнем Новгороде ежегодные полумарафоны «Волжская набережная» и «Кремлевская стена». За пример брали забеги, которые организовывает в Москве компания 3sport (например, в 2018 году она проведет 22 спортивных мероприятия).
«Это были первые современные забеги в Нижнем Новгороде — в самом центре города, с медалями, экшеном, детскими стартами и т.п.», — рассказывает Александр Базанов. Количество участников доходило до 1,5–2 тыс. человек, каждый платил 800–1000 руб. Правда, бизнесом это назвать было невозможно, первые два года мероприятия приносили прямой убыток: «Я доставал из кармана 100 тыс. руб., закрывал дырку в бюджете и радовался, что сделал доброе дело». Но бег в городе набирал популярность, участников становилось больше. Стало возможно делать старты в ноль, а с 2015 года даже в небольшой плюс — порядка 100–200 тыс. руб. с каждого.
Параллельно Базанов заинтересовался плаванием. Знакомый предпринимателя — основатель московской сети детских клубов и садов «Бэби-клуб» Юрий Белонощенко — прислал ему ссылку на тренинг знаменитого американского пловца Терри Лафлина. Тот разработал собственную систему обучения плаванию взрослых: особенностью системы Total Immersion было то, что она преподносила плавание не как трудный, требующий большой физической нагрузки процесс, а как своего рода «водную йогу», приносящую удовольствие.
«Я поехал к нему на тренинг в Турцию, — вспоминает Базанов. — И был просто потрясен! За пять дней полностью переродился как пловец. На третий день тренинга я проплыл в открытом море 2 км кролем, а до этого в лучшем случае мог проплыть метров 50. Когда я вернулся, люди от меня прятались, потому что я хватал каждого первого и говорил: давай я научу тебя плавать». Год он занимался по системе Лафлина, а потом поехал в Польшу, где прошел новый тренинг, дающий ему право тренировать людей по системе Total Immersion.
В последующие годы Базанов привозил в Россию тренеров, проводивших занятия по системе Лафлина, например американца Мэта Хадсона, устраивал выездные мероприятия в Турции. Всерьез о том, чтобы превратить заплывы в коммерческий проект, Базанов задумался после того, как дважды попытался зарегистрироваться на заплыв через Босфор — Bosphorus Cross Continental Swim, который ежегодно проводит Олимпийский комитет Турции. Но каждый раз слоты (право на участие в соревновании) заканчивались, а деньги Базанову не возвращали. Дело в том, что в заплыве участвуют около 2 тыс. человек, но лишь 1 тыс. из них могут быть иностранцами; остальные слоты зарезервированы под граждан Турции. В результате каждый год на соревнование не попадает несколько тысяч желающих. Пловцы преодолевают расстояние 6,5 км, переплывая из Азии в Европу. Временной лимит заплыва — два часа (все, кто не успевает, подлежат дисквалификации). Стоимость слота — $100. Победители получают медали и подарки от спонсоров.
«При полной неразберихе с регистрацией слоты каждый год разлетаются за 12–25 минут. Откуда такой ажиотаж? Если это так нужно людям, почему нельзя проводить заплывы в других местах? У нас в России много чего можно переплыть», — вспоминает предприниматель.
Не взлетим, так поплаваем
Формат мероприятий, который выбрал Базанов, — заплыв через реку или озеро, по его словам, имеет массу преимуществ перед обычными соревнованиями в бассейне: «Спорт для здоровья — это жутко тоскливо. Человеку нужны цель, поощрение, красивые виды». В феврале 2016 года Базанов сделал презентацию X-Waters, серии международных заплывов, и убедил присоединиться к проекту жену и нескольких друзей. Один из них — владелец муромской студии веб-дизайна Sawtech Сергей Рыбкин — стал соучредителем X-Waters.
Пробным камнем стал заплыв Volga Swim в июле 2016 года в центре Нижнего Новгорода. В организацию заплыва партнеры вложили около 300 тыс. руб. собственных средств. «В конце марта мы доделали сайт и открыли прием заявок. Я сделал пост в Facebook — посмотреть на реакцию людей, — вспоминает Базанов. — И все 300 мест были разобраны за четыре часа! В итоге пришлось увеличить число участников до 400 человек». Год спустя Volga Swim собрал уже 1,6 тыс. участников.
Заплыв включает три дистанции на выбор: 1, 3 или 5 км. Стартуют участники в разных местах, а финишируют в центре города у подножия Чкаловской лестницы. Судейство автоматическое: на ноге у каждого пловца чип, когда он проходит через рамку, установленную на финише, его время попадает в компьютерную систему. Все финишировавшие получают медали, а призеры — подарки. Например, в прошлом году победитель Volga Swim получил гидрокостюм, который стоит около 40 тыс. руб.
«Мы впервые увидели нашу аудиторию, — рассказывает Базанов. — В основном это те, кто когда-то занимался плаванием, а потом забросил, а также те (и это основная группа), кто к 25–30 годам решил для себя большинство житейских проблем и решил наконец-то заняться здоровьем».
Чтобы все участники Volga Swim благополучно доплыли, каждого снабдили индивидуальным страховочным буем — за него можно держаться, если, например, сведет ногу. Кроме того, на этот и каждый последующий заплыв X-Waters привлекает лодки сопровождения (до 40 штук на один заплыв) и спасателей.
Спасение на водах
На заплывах применяется многоступенчатая система безопасности. Чтобы получить доступ к соревнованию, пловец предъявляет медстраховку и справку о состоянии здоровья. Каждый участник пишет свое согласие на отказ от претензий к компании-организатору в случае смерти или травмы. Базанов утверждает, что наиболее типичные проблемы, с которыми пловцы сталкиваются на воде, не представляют никакой опасности их здоровью: если ногу или руку участника схватила судорога или он выбился из сил, он продержится на индивидуальном буе до того момента, пока спасатели вытащат его из воды. Помимо собственных спасателей компании и волонтеров на заплыве присутствуют спасатели из МЧС (на Volga Swim присутствует пять-шесть лодок со спасателями МЧС), а на берегу дежурят две кареты медицинской помощи. Как правило, X-Waters оплачивает их расходы на бензин — 10–15 тыс. руб. за мероприятие.
Бурные реки
Организация каждого заплыва начинается за несколько месяцев до дня мероприятия. Базанов и Рыбкин выбирают какое-то живописное место неподалеку от города, куда пловцу было бы интересно попасть с семьей — сходить в местный музей, поесть в кафе с видом на реку или озеро. Потом начинают разрабатывать техническую возможность: как туда можно попасть, где остановиться. Например, на Stada Volga Swim 2017 людей к точкам старта доставляли из центра города 50 автобусов и один теплоход.
Один из главных вопросов, которые приходится решать: как перекрыть на реке судоходство на время заплыва? Речным судоходством в России занимается Федеральное агентство водных ресурсов, именно оно определяет расписание судов. «Когда мы рассказывали чиновникам о нашей идее устроить заплыв, они поначалу делали круглые глаза и спрашивали: а на чем вы поплывете? А вы знаете, что за буйки заплывать нельзя?» — говорит Базанов. Кроме того, выяснилось, что у грузовых судов расписания как такового нет — можно лишь примерно узнать, какие суда откуда отправляются и во сколько
Постоянных сотрудников в проекте всего восемь, остальных X-Waters привлекает проектно. Часто использует и труд волонтеров (на большом заплыве их может быть более ста). И внештатников, и волонтеров сотрудники проекта находят прежде всего среди знакомых, затем на помощь приходят волонтерские центры и интернет. На старты, которые проходят далеко от крупных городов, едут специально собранной командой.
Когда все эти проблемы наконец решены, организаторы назначают дату и открывают продажу слотов через сайт. В 2016 году X-Waters провел всего один заплыв, на следующий год — пять. В мае 2017 года прошел заплыв из Нового Света в Судак (Крым), в июне — близ города Осташков на озере Селигер, в июле — второй по счету Volga Swim под Нижним Новгородом и заплыв от поселка Листвянка по озеру Байкал и через исток Ангары. Самым экзотичным стал заплыв по Северному Ледовитому океану в районе поселка Териберка в августе 2017 года. «Там участвовала не только наша привычная аудитория, — говорит Базанов. — Были любители зимнего плавания — они плавают без гидрокостюмов в воде, температура которой пять-шесть градусов». Дистанции разные — от 1 до 17 км, чтобы привлечь как опытных пловцов, так и начинающих.
В 2016 году выручка проекта составила всего 600 тыс. руб., год спустя — 11 млн руб., за первые три месяца нынешнего года — 10 млн руб. Около 80% выручки приносит продажа слотов — билетов на участие в соревнованиях. В прошлом году средний чек по всем заплывам составил около 4,5 тыс. руб. Слоты на Volga Swim обходятся в сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. — в зависимости от дистанции и даты регистрации (заранее — дешевле). Самые дорогие слоты сейчас (по 15 тыс. руб.) — на заплыв через Керченский пролив 3 июня 2018 года, где количество участников жестко ограничено, а лодок сопровождения потребуется много, в связи с тем что там судоходство на время заплыва не останавливается. Чуть дешевле — по 12 тыс. руб. — обходятся слоты на заплыв по Северному Ледовитому океану.
Растущую долю в выручке приносят доходы от спонсоров (до 15%). Например, заплыв через Волгу с прошлого года называется Stada Volga Swim: его главный спонсор — международная фармацевтическая компания Stada, которой принадлежит местный завод «Нижфарм». «У компании есть корпоративная команда: сотрудникам нравится, что каждый работник, его родственники и друзья могут стать частью такого большого спортивного проекта, они вместе готовятся к заплыву, это укрепляет коллектив и дает пример того, какими могут быть здоровые корпоративы», — считает Базанов. Корпоративная команда другого спонсора — петербургской ИТ-компании IQ Options — еще больше: 70 сотрудников сейчас готовятся к заплыву в Австрии, который пройдет в сентябре 2018 года. Около 5% выручки приносит продажа сопутствующих товаров — участник заплыва может приобрести футболку или, например, страховочный буй.
X-Waters в цифрах
2105 участников из 15 стран
6 проведенных заплывов
9 запланированных в 2018 году
7 млн м уже проплыли в общей сложности участники
11 млн руб. — выручка в 2017 году
1,5 млн руб. — прибыль в 2017 году
Другие берега
Базанов признается, что за те неполные два года, на протяжении которых занимается проектом X-Waters, он потерял в доходах — семинарами для бизнеса теперь почти не занимается,
Один из зарубежных стартов в 2018 году состоится в Армении: участники проплывут 6 км, пересекая озеро Севан. Другой — на австрийском озере Вёртер, где предстоит проплыть 17 км. Базанов рассчитывает в первую очередь на российскую аудиторию, но надеется заинтересовать и местных пловцов.
Новую локацию Базанов нашел благодаря неожиданному событию. Летом прошлого года предприниматель ехал в поезде в Санкт-Петербург. В ночи раздался звонок, голос спрашивал по-немецки, может ли он с ним поговорить. Базанов, к счастью, знал немецкий. Выяснилось, что звонит австрийский пловец Эрик Демчук, который решил проплыть всю Волгу от истока до устья (около 3,6 тыс. км). Демчук плыл в одиночку, без сопровождения, а за собой на пристегнутой к поясу веревке тащил специальную доску, на которой лежал весь его скарб: палатка, спальник, гидрокостюм и т.п. В деревнях Демчук причаливал у берега, просто привязывая доску, бегал в магазин за едой и устраивал привал. В больших городах оставлять доску без присмотра не стоило. «Кроме того, он хотел принять участие в Volga Swim и просил помочь с временным обустройством, — говорит Базанов. — В итоге он приплыл в Нижний за три дня до заплыва и пять дней жил у меня дома».
X-Waters помогал Демчуку на всем оставшемся пути — во всех крупных городах до Астрахани сотрудники проекта нашли людей, которые его встречали. А в сентябре уже Базанов отправился к нему в гости в Клагенфурт, который стоит на берегу Вёртер-Зе, и договорился с местными властями о заплыве. «В Австрии у чиновников отношение к нам принципиально другое, — говорит Александр Базанов. — Они привлечение туристов рассматривают как приоритет и понимают, что именно такие мероприятия им могут сильно помочь».
Взгляд со стороны
«Аудитория проекта может ежегодно удваиваться»
Максим Журило, основатель проекта I Love Running
«То, чем занимается X-Waters, — нужное, востребованное и перспективное дело. Сейчас аудитория любительского спорта, особенно спорта на открытом воздухе, быстро растет. Аудитория самого проекта может ежегодно удваиваться, ведь это все те, кто начинает ставить для себя чуть большую цель, чем просто ходить в бассейн. Например, если человек придумал себе смысл занятий — «хочу проплыть тысячу метров кролем», то следующим этапом будет — «хочу переплыть Волгу». С точки зрения бизнеса это вполне окупаемый проект, но скорее социальный — затраты на безопасность заплывов, логистику и прочее не такие уж большие, но и выручку можно делать в основном только на продаже слотов».
«В пловцы подались и многие бегуны»
Алекс Сурос, фитнес-директор сети клубов Raketa
«Не могу говорить за всю Россию, но в Москве аудитория под такие заплывы есть. Прежде всего это связано с тем, что люди в фитнес-клубах чувствуют дефицит плавательных площадей: бассейны малы, желающих много. Вот почему и школы плавания сейчас часто проводят выездные занятия на открытой воде. Кроме того, в пловцы подались многие бегуны. Сейчас очень популярны марафоны и полумарафоны, и многие из их участников желали бы перейти на следующий уровень — соревноваться в триатлоне, одной из частей которого является плавание. Вот почему сейчас огромное число людей приходят в клубы не просто плескаться в бассейне, а научиться правильно плавать. И это как раз потенциальная аудитория заплывов на открытой воде».