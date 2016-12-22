Плавающий курс: как заработать на заплывах через реки и озера

Чтобы справиться со стрессом, предприниматель Александр Базанов начал бегать и плавать. В итоге новое увлечение превратилось в бизнес с международным потенциалом

Александр Базанов (Фото: из личного архива)

Два года 38-летний нижегородец Александр Базанов пытался принять участие в заплыве через пролив Босфор, но каждый раз не успевал зарегистрироваться. Тогда Базанов решил организовать собственную серию заплывов в России и за рубежом. И обнаружил незанятую нишу.

«Для бегунов существует огромное число стартов — чего стоят одни мероприятия серии Marathon Majors, где ежегодно регистрируются по 40–50 тыс. человек, — говорит основатель проекта X-Waters Александр Базанов. — Для триатлетов есть Ironman. А вот крупных международных заплывов, кроме соревнований в Босфоре, в которых ежегодно участвуют 2 тыс. человек, в Европе и России вы не найдете». Тем не менее спрос на такие мероприятия высок: людям надоедает плавать в бассейне, они хотят свершений и медалей.

«Наша идея соответствовала формуле идеального продукта: очень надо, фиг достанешь», — говорит Базанов. В 2017 году он организовал пять массовых заплывов, которые принесли ему 11 млн руб. выручки и 1,5 млн руб. прибыли.

Побег из бассейна

По образованию Александр Базанов — социолог, кандидат наук и первоначально работал по профилю — изучал общественное мнение на выборах, с 2002 по 2008 год был редактором нескольких журналов по рекламе и маркетингу. Все поменялось в кризис 2008 года, когда доходы от подписки и рекламы рухнули. «Заработки мои сильно сократились, а у меня маленький ребенок, жена, кредит какой-то еще был», — вспоминает Базанов. Тогда он решил стать предпринимателем — создал компанию «Бизнес Культура», которая организовывала для нижегородских предпринимателей семинары, тренинги, выездные мероприятия. «Мы были одним из лидеров рынка в регионе, но всегда оставались маленьким семейным бизнесом», — говорит Базанов. В лучшие годы компания приносила до 3 млн руб. прибыли в год.

Свое дело породило новую проблему: Базанов не знал, как справиться с постоянным стрессом. «Прирожденным предпринимателем я не был — нервничал, доходило до того, что начал разговаривать во сне, — рассказывает он. — Какие существуют варианты борьбы со стрессом? Заедать, запивать — все это не годилось. В итоге я занялся бегом». Основанный Базановым клуб легкоатлетов-любителей регулярно устраивал пробежки на улицах Нижнего Новгорода. Пример оказался заразителен — Базанову и его единомышленникам удалось вовлечь в забеги несколько сотен нижегородцев.

С 2013 года они стали регулярно проводить в Нижнем Новгороде ежегодные полумарафоны «Волжская набережная» и «Кремлевская стена». За пример брали забеги, которые организовывает в Москве компания 3sport (например, в 2018 году она проведет 22 спортивных мероприятия).

«Это были первые современные забеги в Нижнем Новгороде — в самом центре города, с медалями, экшеном, детскими стартами и т.п.», — рассказывает Александр Базанов. Количество участников доходило до 1,5–2 тыс. человек, каждый платил 800–1000 руб. Правда, бизнесом это назвать было невозможно, первые два года мероприятия приносили прямой убыток: «Я доставал из кармана 100 тыс. руб., закрывал дырку в бюджете и радовался, что сделал доброе дело». Но бег в городе набирал популярность, участников становилось больше. Стало возможно делать старты в ноль, а с 2015 года даже в небольшой плюс — порядка 100–200 тыс. руб. с каждого.

Параллельно Базанов заинтересовался плаванием. Знакомый предпринимателя — основатель московской сети детских клубов и садов «Бэби-клуб» Юрий Белонощенко — прислал ему ссылку на тренинг знаменитого американского пловца Терри Лафлина. Тот разработал собственную систему обучения плаванию взрослых: особенностью системы Total Immersion было то, что она преподносила плавание не как трудный, требующий большой физической нагрузки процесс, а как своего рода «водную йогу», приносящую удовольствие.

«Я поехал к нему на тренинг в Турцию, — вспоминает Базанов. — И был просто потрясен! За пять дней полностью переродился как пловец. На третий день тренинга я проплыл в открытом море 2 км кролем, а до этого в лучшем случае мог проплыть метров 50. Когда я вернулся, люди от меня прятались, потому что я хватал каждого первого и говорил: давай я научу тебя плавать». Год он занимался по системе Лафлина, а потом поехал в Польшу, где прошел новый тренинг, дающий ему право тренировать людей по системе Total Immersion.

В последующие годы Базанов привозил в Россию тренеров, проводивших занятия по системе Лафлина, например американца Мэта Хадсона, устраивал выездные мероприятия в Турции. Всерьез о том, чтобы превратить заплывы в коммерческий проект, Базанов задумался после того, как дважды попытался зарегистрироваться на заплыв через Босфор — Bosphorus Cross Continental Swim, который ежегодно проводит Олимпийский комитет Турции. Но каждый раз слоты (право на участие в соревновании) заканчивались, а деньги Базанову не возвращали. Дело в том, что в заплыве участвуют около 2 тыс. человек, но лишь 1 тыс. из них могут быть иностранцами; остальные слоты зарезервированы под граждан Турции. В результате каждый год на соревнование не попадает несколько тысяч желающих. Пловцы преодолевают расстояние 6,5 км, переплывая из Азии в Европу. Временной лимит заплыва — два часа (все, кто не успевает, подлежат дисквалификации). Стоимость слота — $100. Победители получают медали и подарки от спонсоров.

«При полной неразберихе с регистрацией слоты каждый год разлетаются за 12–25 минут. Откуда такой ажиотаж? Если это так нужно людям, почему нельзя проводить заплывы в других местах? У нас в России много чего можно переплыть», — вспоминает предприниматель.

Александр Базанов (Фото: из личного архива)

Не взлетим, так поплаваем

Формат мероприятий, который выбрал Базанов, — заплыв через реку или озеро, по его словам, имеет массу преимуществ перед обычными соревнованиями в бассейне: «Спорт для здоровья — это жутко тоскливо. Человеку нужны цель, поощрение, красивые виды». В феврале 2016 года Базанов сделал презентацию X-Waters, серии международных заплывов, и убедил присоединиться к проекту жену и нескольких друзей. Один из них — владелец муромской студии веб-дизайна Sawtech Сергей Рыбкин — стал соучредителем X-Waters.

Пробным камнем стал заплыв Volga Swim в июле 2016 года в центре Нижнего Новгорода. В организацию заплыва партнеры вложили около 300 тыс. руб. собственных средств. «В конце марта мы доделали сайт и открыли прием заявок. Я сделал пост в Facebook — посмотреть на реакцию людей, — вспоминает Базанов. — И все 300 мест были разобраны за четыре часа! В итоге пришлось увеличить число участников до 400 человек». Год спустя Volga Swim собрал уже 1,6 тыс. участников.

Заплыв включает три дистанции на выбор: 1, 3 или 5 км. Стартуют участники в разных местах, а финишируют в центре города у подножия Чкаловской лестницы. Судейство автоматическое: на ноге у каждого пловца чип, когда он проходит через рамку, установленную на финише, его время попадает в компьютерную систему. Все финишировавшие получают медали, а призеры — подарки. Например, в прошлом году победитель Volga Swim получил гидрокостюм, который стоит около 40 тыс. руб.

«Мы впервые увидели нашу аудиторию, — рассказывает Базанов. — В основном это те, кто когда-то занимался плаванием, а потом забросил, а также те (и это основная группа), кто к 25–30 годам решил для себя большинство житейских проблем и решил наконец-то заняться здоровьем».

Чтобы все участники Volga Swim благополучно доплыли, каждого снабдили индивидуальным страховочным буем — за него можно держаться, если, например, сведет ногу. Кроме того, на этот и каждый последующий заплыв X-Waters привлекает лодки сопровождения (до 40 штук на один заплыв) и спасателей.

Спасение на водах На заплывах применяется многоступенчатая система безопасности. Чтобы получить доступ к соревнованию, пловец предъявляет медстраховку и справку о состоянии здоровья. Каждый участник пишет свое согласие на отказ от претензий к компании-организатору в случае смерти или травмы. Базанов утверждает, что наиболее типичные проблемы, с которыми пловцы сталкиваются на воде, не представляют никакой опасности их здоровью: если ногу или руку участника схватила судорога или он выбился из сил, он продержится на индивидуальном буе до того момента, пока спасатели вытащат его из воды. Помимо собственных спасателей компании и волонтеров на заплыве присутствуют спасатели из МЧС (на Volga Swim присутствует пять-шесть лодок со спасателями МЧС), а на берегу дежурят две кареты медицинской помощи. Как правило, X-Waters оплачивает их расходы на бензин — 10–15 тыс. руб. за мероприятие. ​

Бурные реки

Организация каждого заплыва начинается за несколько месяцев до дня мероприятия. Базанов и Рыбкин выбирают какое-то живописное место неподалеку от города, куда пловцу было бы интересно попасть с семьей — сходить в местный музей, поесть в кафе с видом на реку или озеро. Потом начинают разрабатывать техническую возможность: как туда можно попасть, где остановиться. Например, на Stada Volga Swim 2017 людей к точкам старта доставляли из центра города 50 автобусов и один теплоход.

Один из главных вопросов, которые приходится решать: как перекрыть на реке судоходство на время заплыва? Речным судоходством в России занимается Федеральное агентство водных ресурсов, именно оно определяет расписание судов. «Когда мы рассказывали чиновникам о нашей идее устроить заплыв, они поначалу делали круглые глаза и спрашивали: а на чем вы поплывете? А вы знаете, что за буйки заплывать нельзя?» — говорит Базанов. Кроме того, выяснилось, что у грузовых судов расписания как такового нет — можно лишь примерно узнать, какие суда откуда отправляются и во сколько . Приходится вычислять даты и рассчитывать время, когда вероятность появления кораблей минимальна. Если судно все-таки появляется, его останавливает катер МЧС. В X-Waters выделили штатного сотрудника, который занимается исключительно переговорами с чиновниками.

Постоянных сотрудников в проекте всего восемь, остальных X-Waters привлекает проектно. Часто использует и труд волонтеров (на большом заплыве их может быть более ста). И внештатников, и волонтеров сотрудники проекта находят прежде всего среди знакомых, затем на помощь приходят волонтерские центры и интернет. На старты, которые проходят далеко от крупных городов, едут специально собранной командой.

Когда все эти проблемы наконец решены, организаторы назначают дату и открывают продажу слотов через сайт. В 2016 году X-Waters провел всего один заплыв, на следующий год — пять. В мае 2017 года прошел заплыв из Нового Света в Судак (Крым), в июне — близ города Осташков на озере Селигер, в июле — второй по счету Volga Swim под Нижним Новгородом и заплыв от поселка Листвянка по озеру Байкал и через исток Ангары. Самым экзотичным стал заплыв по Северному Ледовитому океану в районе поселка Териберка в августе 2017 года. «Там участвовала не только наша привычная аудитория, — говорит Базанов. — Были любители зимнего плавания — они плавают без гидрокостюмов в воде, температура которой пять-шесть градусов». Дистанции разные — от 1 до 17 км, чтобы привлечь как опытных пловцов, так и начинающих.

В 2016 году выручка проекта составила всего 600 тыс. руб., год спустя — 11 млн руб., за первые три месяца нынешнего года — 10 млн руб. Около 80% выручки приносит продажа слотов — билетов на участие в соревнованиях. В прошлом году средний чек по всем заплывам составил около 4,5 тыс. руб. Слоты на Volga Swim обходятся в сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. — в зависимости от дистанции и даты регистрации (заранее — дешевле). Самые дорогие слоты сейчас (по 15 тыс. руб.) — на заплыв через Керченский пролив 3 июня 2018 года, где количество участников жестко ограничено, а лодок сопровождения потребуется много, в связи с тем что там судоходство на время заплыва не останавливается. Чуть дешевле — по 12 тыс. руб. — обходятся слоты на заплыв по Северному Ледовитому океану.

Растущую долю в выручке приносят доходы от спонсоров (до 15%). Например, заплыв через Волгу с прошлого года называется Stada Volga Swim: его главный спонсор — международная фармацевтическая компания Stada, которой принадлежит местный завод «Нижфарм». «У компании есть корпоративная команда: сотрудникам нравится, что каждый работник, его родственники и друзья могут стать частью такого большого спортивного проекта, они вместе готовятся к заплыву, это укрепляет коллектив и дает пример того, какими могут быть здоровые корпоративы», — считает Базанов. Корпоративная команда другого спонсора — петербургской ИТ-компании IQ Options — еще больше: 70 сотрудников сейчас готовятся к заплыву в Австрии, который пройдет в сентябре 2018 года. Около 5% выручки приносит продажа сопутствующих товаров — участник заплыва может приобрести футболку или, например, страховочный буй.

X-Waters в цифрах 2105 участников из 15 стран 6 проведенных заплывов 9 запланированных в 2018 году 7 млн м уже проплыли в общей сложности участники 11 млн руб. — выручка в 2017 году 1,5 млн руб. — прибыль в 2017 году

Другие берега

Базанов признается, что за те неполные два года, на протяжении которых занимается проектом X-Waters, он потерял в доходах — семинарами для бизнеса теперь почти не занимается, а доходы «Бизнес Культуры» существенно снизились. Зато Volga Swim превратился по итогам прошлого года в крупнейший заплыв по числу участников на открытой воде в России, а общая география заплывов X-Waters заметно расширилась: на этот год запланированы девять, два из которых пройдут за рубежом. В отличие от бизнес-семинаров этот проект можно масштабировать по всему миру: организаторов тренингов для предпринимателей много, а заплывов на открытой воде — мало.

Один из зарубежных стартов в 2018 году состоится в Армении: участники проплывут 6 км, пересекая озеро Севан. Другой — на австрийском озере Вёртер, где предстоит проплыть 17 км.​ Базанов рассчитывает в первую очередь на российскую аудиторию, но надеется заинтересовать и местных пловцов.

Новую локацию Базанов нашел благодаря неожиданному событию. Летом прошлого года предприниматель ехал в поезде в Санкт-Петербург. В ночи раздался звонок, голос спрашивал по-немецки, может ли он с ним поговорить. Базанов, к счастью, знал немецкий. Выяснилось, что звонит австрийский пловец Эрик Демчук, который решил проплыть всю Волгу от истока до устья (около 3,6 тыс. км). Демчук плыл в одиночку, без сопровождения, а за собой на пристегнутой к поясу веревке тащил специальную доску, на которой лежал весь его скарб: палатка, спальник, гидрокостюм и т.п. В деревнях Демчук причаливал у берега, просто привязывая доску, бегал в магазин за едой и устраивал привал. В больших городах оставлять доску без присмотра не стоило. «Кроме того, он хотел принять участие в Volga Swim и просил помочь с временным обустройством, — говорит Базанов. — В итоге он приплыл в Нижний за три дня до заплыва и пять дней жил у меня дома».

X-Waters помогал Демчуку на всем оставшемся пути — во всех крупных городах до Астрахани сотрудники проекта нашли людей, которые его встречали. А в сентябре уже Базанов отправился к нему в гости в Клагенфурт, который стоит на берегу Вёртер-Зе, и договорился с местными властями о заплыве. «В Австрии у чиновников отношение к нам принципиально другое, — говорит Александр Базанов. — Они привлечение туристов рассматривают как приоритет и понимают, что именно такие мероприятия им могут сильно помочь».