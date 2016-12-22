Вот так фрукт: как предприниматели зарабатывают на фреш-барах

Небольшие бары, торгующие свежевыжатыми соками и безалкогольными коктейлями, — самый динамично растущий сегмент общепита, по данным сервиса 2ГИС. Как открыть такое заведение и сколько на нем можно заработать

Фото: Регина Уразаева для РБК

За год количество фреш-баров в городах-миллионниках России увеличилось на 48%, по данным картографического сервиса 2ГИС. В феврале 2018 года эксперты сервиса насчитали 2084 фреш-бара в 15 городах-миллионниках, из них 850 в Москве. Среди всех форматов общепита торговые точки по продаже свежих соков показали самый большой прирост количества заведений. С одной стороны, свою роль сыграли мода на здоровый образ жизни, а значит, и на полезные напитки. С другой — невысокий порог вхождения в этот бизнес.

Как правило, фреш-бары торгуют навынос — у них нет кухни, затрат на поваров и официантов, можно арендовать «островок» площадью всего 5–10 кв. м в торговом центре. Открытие небольшой точки обойдется в среднем в 2 млн руб., а отбить инвестиции можно за год-полтора.

Как устроен этот бизнес и каковы ключевые риски, РБК рассказали представители трех сетей фреш-баров.

Мы делили апельсин

Рамиль Шайхетдинов стал предпринимателем, еще будучи студентом первого курса Казанского технического университета имени Туполева. «Продавал оптом все на свете — от туалетной бумаги до минеральных удобрений», — вспоминает Шайхетдинов. В общепит попал случайно — во время командировки в Самаре увидел точку по продаже сока. Заведение пользовалось популярностью, к кассе выстраивались длинные очереди. И предприниматель решил открыть такой же фреш-бар в Казани.

Рамиль Шайхетдинов (Фото: Регина Уразаева для РБК)

Первый бар Шайхетдинова начал работать в 2007 году, когда предпринимателю исполнился 21 год. Торговая точка получила название Vita Juice и логотип с оранжевым апельсином. Это был прилавок с единственным продавцом в торговом центре. Он занимал площадь всего 2,5 кв. м и предлагал один единственный напиток — свежевыжатый апельсиновый сок. На открытие предприниматель потратил 500 тыс. руб. Бóльшая часть средств ушла на приобретение профессиональной соковыжималки.

Однако вопреки ожиданиям очереди к фреш-бару не выстраивались — продажи едва позволяли покрывать расходы. Шайхетдинов решил, что немного не угадал с форматом. Спустя полгода он пригласил в партнеры своего одногруппника Ильгиза Ахмадуллина. Вместе они открыли еще две точки в Казани. Новые фреш-бары занимали уже около 10 кв. м и были лучше оборудованы — появились соковыжималки для разных фруктов, например граната. Меню расширилось до 12 видов соков, появились фирменные миксы и смузи, а также барная стойка. Каждый такой бар обошелся уже в 1,5 млн руб. Зато они сразу стали приносить прибыль. В среднем ежемесячная выручка одной точки сейчас составляет 600 тыс. руб. в месяц, прибыль — 150 тыс. Всю прибыль партнеры реинвестировали в открытие новых точек в новых городах.

Сегодня сеть Vita Juice насчитывает 25 точек в 12 городах России, включая Москву. Каждый год открывается два-три новых бара, а выручка в 2017 году составила более 175 млн руб., прибыль — порядка 45 млн. По данным 2ГИС, это крупнейшая сеть фреш-баров в стране.

Главной проблемой Шайхетдинова стал поиск сотрудников. Продавец соков не самая престижная работа, людям она быстро надоедала, и они уходили, а искать сотрудников в незнакомых городах сложно. Поэтому предприниматель придумал систему мотивации для продавцов. Раз в полгода каждый сотрудник компании может сдать экзамен на знание рецептов, стандартов обслуживания и т.п. Если испытание пройдено успешно, оклад сотрудника увеличивается на 15% и он переходит в более высокую категорию специалистов. Лучшие продавцы переходят на руководящую работу в центральный офис. Сейчас в компании Vita Juice работает свыше 130 человек, около четверти из них — административный персонал в офисе в Казани.

Фото: Регина Уразаева для РБК

На рекламе предприниматель экономит: фреш-бар не то заведение, ради которого клиент специально поедет в торговый центр. Сок или смузи — это в первую очередь спонтанная покупка. Поэтому главное — выбирать торговые центры, где бывает много людей, считает Шайхетдинов.

Самым сложным периодом для развития Vita Juice стали 2014–2015 годы, когда кризис сказался на покупательной способности россиян и количество посетителей в торговых центрах упало. В барах Vita Juice упали продажи, а цены на импортные фрукты выросли. «Если до кризиса мы покупали апельсины по 50 руб. за килограмм, то после — уже по 100 руб.», — говорит предприниматель.

Шайхетдинов​ стал выбивать скидки на аренду. Сделать это удалось не везде, и в тех торговых центрах, где арендная плата оказалась слишком высокой, он закрыл несколько фреш-баров. К 2017 году ситуация выправилась. По мнению предпринимателя, на руку ему сыграло распространение моды на здоровый образ жизни. В компании откликнулись на новый тренд — запустили линейку Detox by Vita Juice, в которой есть коктейли из груши, апельсина и шпината или яблока, брокколи и грецкого ореха.

В 2018 году компания запустила продажу франшизы. По ее условиям фреш-бар Vita Juice можно приобрести под ключ с мебелью и оборудованием за 2,95 млн руб., ежемесячное роялти составляет 12 тыс. руб. Пока ни один франчайзи договор не подписал.

Меньше и проще

55-летний Игорь Маймин до открытия фреш-бара владел двумя большими заведениями в Москве — ресторанами «Коктейль» и «Колесо времени». Последний располагался на трех этажах и занимал площадь 1,5 тыс. кв. м.

Игорь Майнин и Екатерина Мосткова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Идея открыть фреш-бар появилась во время путешествия по тропическим странам и США — ресторатор повсюду наблюдал торговые точки, предлагающие свежевыжатые соки и смузи. Из поездки предприниматель вернулся с готовым бизнес-планом — решил запустить фреш-бар в одном из московских торговых центров. В партнеры Маймин взял свою дочь Екатерину.

В 2007 году заработал первый фреш-бар Yummy Mix: «островок» площадью 9 кв. м в столичном торговом центре. Его открытие обошлось партнерам в 2 млн руб. (инвестиции отбились через полтора года). Меню бара Маймины придумывали самостоятельно, экспериментировали с различными фруктами и овощами. В качестве рекламной площадки выбрали сайт торгового центра. «Мы публиковали у них информацию о своих акциях, специальных предложениях», — рассказывает Екатерина Маймина.

Спустя полгода партнеры решились на открытие второй точки. Затраты на запуск составили около 2 млн руб. В дальнейшем новые фреш-бары открывались с периодичностью один в год. Все — в Москве, за исключением двух, открытых в 2009 году в Ростове-на-Дону. Тогда ресторатор познакомился с будущим управляющим ростовского филиала на международной выставке торговой недвижимости во Франции и тот убедил Маймина попробовать силы в провинции. Оказалось, что ростовские фреш-бары зарабатывают не меньше московских — выручка каждого в среднем составляет 6 млн руб. в год, из них порядка 800 тыс. руб. прибыли. Сейчас в сети десять баров, последний открыли в прошлом году.

Кризис 2014–2015 годов ударил и по бизнесу Yummy Mix. Но семья нашла новую аудиторию — это многочисленные сотрудники ТЦ. Для них компания стала устраивать акции в часы наименее активных продаж. Например, с 10 до 12 утра в будни, когда покупателей в магазинах просто нет, предлагали продавцам апельсиновый сок со скидкой 50%, формируя пул постоянных потребителей.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Тем не менее несколько фреш-баров, расположенных в ТЦ около МКАД, пришлось закрыть. «Аудитория некоторых центров изменилась на наших глазах — многие люди перестали в них ездить, так как открылись новые моллы, остались только местные жители из спальных районов. Сейчас имеет смысл открываться ближе к центру города, в бизнес-центрах, работать в торговых центрах с каждым годом все сложнее», — признает Маймина.

По мнению предпринимательницы, важный фактор для успеха фреш-бара — это расположение внутри ТЦ: «Людей должно проходить много, но при этом они не должны спешить. Фуд-корт — тоже не лучшее место, слишком много альтернативных предложений. Мы выбираем торговые галереи — человек выходит с покупками, видит вывеску и решает передохнуть, выпить сока».

Большие рестораны Маймин продал, а сейчас семья сосредоточилась на улучшении обслуживания и расширении меню своих баров. К разработке рецептов привлекли профессионального миксолога. Ассортимент Yummy Mix откликается на все модные веяния в индустрии напитков. Например, у компании появились линейки для веганов (смузи без замороженного йогурта) и любителей силовых видов спорта — с добавлением протеина.

«Конкуренция в этой нише в Москве уже достаточно сильная, — считает Екатерина Маймина. — Многие киоски, кафе и кофейни стали добавлять к своему основному ассортименту широкую линейку соков и смузи». Но это не значит, что нет места для новых игроков. По мнению Майминой, новички могут привлечь внимание к себе за счет оригинальной концепции. Например, фреш-бар Vitamin & Smoothie Bar Macadamia предлагает смузи в бутылках, по форме напоминающих лампочки. Необычная тара привлекает покупателей и побуждает их выкладывать фото в Instagram.

Себестоимость напитков Классический «Манго шейк» (манго, лед), 0,35 л: цена — 350 руб., себестоимость — 200 руб. «Домашний лимонад» (манго, чиа, апельсин), 0,35 л: цена — 200 руб., себестоимость — 120 руб. «Свежевыжатый сок» (апельсин, манго), 0,35 л: цена — 300 руб., себестоимость — 100 руб. Источник: компания Super Mango

Мангомания

32-летний Руслан Назимов — бывший топ-менеджер девелоперской компании «Негоциант». О собственном бизнесе он задумался во время получения Executive MBA в Kingston University в Лондоне. «Тогда я подумал: зачем растрачивать свой потенциал, работая в найме?» — вспоминает Назимов.

По возвращении в Москву он встретился со своим другом Сергеем Пивоваровым — врачом-стоматологом, владельцем сети стоматологических клиник. Вместе они стали придумывать идеи для будущего бизнеса. Выбор пал на поставки манго в Россию. Партнеры — большие поклонники этого экзотического фрукта. «Однако то, что продают в супермаркетах, на вкус больше похоже на картошку», — возмущается Назимов.

Александр Назимов, Руслан Назимов и Сергей Пивоваров (слева направо) (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Весной 2017-го партнеры создали компанию Super Mango. Третьим совладельцем стал брат Руслана Александр Назимов, до этого долгое время работавший в сфере инвестбанкинга. Первую партию экзотического фрукта партнеры привезли из Индии. Это был манго «Альфонсо» 80-процентной стадии зрелости. Партия 800 кг вместе с доставкой обошлась в 700 тыс. руб.

Продавать свежий фрукт партнеры решили оптом и в розницу через интернет — завели аккаунты в социальных сетях и запустили сайт. Однако сразу стало понятно, что оптовых покупателей найти не удастся. «Никто не хотел покупать манго на пике его кондиции. Это скоропортящийся продукт, он может лежать максимум дней семь. В то время как незрелые манго хранятся по 25–30 дней», — рассказывает Назимов.

Половину партии предпринимателям удалось распродать — они сами развозили заказы по всей Москве. А другая половина потеряла товарный вид. В последний момент удалось ее продать со скидкой в сеть бургерных #FARШ. Клиентам кафе, сделавшим заказ на сумму свыше 700 руб., там дарили «Super Mango Шейк».

Партнеры поняли, что им нужен дополнительный канал сбыта, где можно быстро продавать манго, если его срок хранения подходит к концу. Летом 2017 года партнеры стали ставить палатки на рынках и продавать соки и десерты из манго. Готовили напитки на глазах у клиентов. На Усачевском рынке в Москве Super Mango произвело настоящий фурор — за соком выстраивались очереди, уверяет Назимов. В день компания обслуживала по 250–300 клиентов.

Торговля соками показалась партнерам перспективной нишей. Однако пробиться в торговые центры новичку было непросто. Представители ТЦ либо были не заинтересованы в новом игроке с соками, так как у них уже стояли точки с похожим продуктом, либо выдвигали «драконовские условия». Открыть первый фреш-бар в торговом центре удалось только в октябре 2017-го. Запуск обошелся партнерам в 1,5 млн руб. В новом баре появились напитки из других экзотических фруктов — маракуйи и авокадо.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Назимов — сторонник активных продаж. «Продавцы у нас зазывают клиентов, но не кричат, а спокойно обращаются к прохожим, — объясняет он. — Предлагают попробовать бесплатные сэмплы, потому как культура потребления манго в России очень слабая, многие просто не знают этот фрукт и боятся спросить, поэтому у нас основной упор при продажах на активную коммуникацию с клиентами. После того как человек потрогает манго, почувствует аромат и попробует — 99%, что он совершит покупку».

В декабре 2017-го Super Mango запустили еще три бара. Сейчас каждая точка в среднем дает 2–2,5 млн руб. выручки ежемесячно и 0,5–1 млн руб. прибыли. В среднем точки занимают около 10–12 кв. м, а аренда обходится в 300–500 тыс. руб. в зависимости от ТЦ. Фреш-бары сейчас приносят около 50% всей выручки компании, остальное — продажи манго в интернете. Здесь неожиданно для предпринимателей «выстрелил» Instagram.

Летом предприниматели намерены открыть еще не менее десяти торговых точек на улицах Москвы — они убеждены, что ниша еще далека от насыщения.