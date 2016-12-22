Завершилось голосование в номинации «Выбор читателей» Премии РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Завершен сбор голосов пользователей rbc.ru в рамках номинации «Выбор аудитории РБК». Читатели сайта могли отдать голос за одного из финалистов премии в шести номинациях. Данные голосования будут обработаны и проверены оргкомитетом премии и согласованы с н​езависимым наблюдателем Deloitte. Имя самого популярного среди аудитории РБК номинанта будет опубликовано на сайте в промежуток с 13 по 18 декабря.

А победители Премии РБК в шести номинациях станут известны уже сегодня — следите за прямой трансляцией церемонии награждения победителей на телеканале РБК в 20:40.