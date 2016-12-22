Большинство видов малого бизнеса резко упало в цене

После роста во втором квартале 2018 года средняя цена выставленных на продажу компаний снизилась в следующем квартале на 21%. Подорожали, причем в два раза, только недавние аутсайдеры — интернет-компании

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Сервис объявлений «Юла» проанализировал, какой бизнес продавали и покупали россияне в третьем квартале 2018 года. Чаще всего они приобретали готовый бизнес (96% всех сделок в категории), а на долю в деле и франшизу пришлась лишь незначительная часть покупок — на каждый из этих видов пришлось по 2% от общего числа продаж компаний.

Средняя стоимость бизнеса по сравнению со вторым кварталом уменьшилась на 21% и составила 505 тыс. руб. (в предыдущем квартале средняя стоимость ​сохранялась примерно на том же уровне, что и в первом квартале года, — 640 тыс. руб.). Причем покупали бизнес россияне по цене в 1,8 раза ниже той, которую выставляли владельцы: средняя цена сделки составила 267 тыс. руб. Изучив данные о продажах по нескольким тысячам объявлений, аналитики обнаружили, что готовый бизнес подешевел на 40% по сравнению с предыдущим кварталом: его предлагают приобрести в среднем за 459 тыс. руб. А вот средняя стоимость франшизы и доли в бизнесе выросла в 1,7 раза, до 515 тыс. руб. Доля в бизнесе подросла в цене на 17%, в среднем до 676 тыс. руб.

В третьем квартале подешевели практически все категории бизнеса. Сильнее всего общая тенденция затронула предприятия общественного питания. Их средняя стоимость снизилась на 41%, в среднем до 355 тыс. руб. Автомойки и автосервисы подешевели на 32% (до 533 тыс. руб.), салоны красоты — на 31% (до 349 тыс. руб.). Подорожали только интернет-проекты. Их средняя стоимость выросла в два раза и составила 394 тыс. руб.

Любопытно, что в предыдущем квартале большинство видов небольших компаний (автомойки и автосервисы, общепит, производство, салоны красоты и магазины) выросли в цене, а интернет-проекты, наоборот, подешевели на целых 16%.

А вот рейтинг востребованности разных категорий бизнеса остался прежним: самые популярные виды компаний, которые продают и приобретают россияне, — это магазины и киоски (41%), салоны красоты (15%) и предприятия общественного питания (13%). Реже всего продают строительный бизнес (3,4%), гостиницы и хостелы (2,1%), а также сельскохозяйственные предприятия (1,1%).