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Аналитики объяснили причины кадрового голода в России
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Аналитики объяснили причины кадрового голода в России
Свое дело, 14:28
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Аналитики объяснили причины кадрового голода в России
Количество вакансий и число кандидатов на их замещение растут сопоставимыми темпами, но компании не спешат набирать специалистов. Уровень работников в целом ниже требований компаний, а зарплатные ожидания слишком высоки
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В 2018 году российские работодатели повышали зарплаты реже, чем годом ранее, выяснили аналитики международной рекрутинговой компании Hays. 61% сотрудников российских компаний дождался повышения зарплат, а 4% вынуждены были смириться с их снижением. У 51% сотрудников зарплата увеличилась на 5–10%, еще у 8% выросла на 11–20%. И лишь у 2% работников она возросла более чем на 20%. Год назад работодатели были щедрее: в 2017 году зарплата выросла у 75% работников, а снизилась только у 1%.

В целом рынок труда продолжает стабилизироваться, отмечает гендиректор Hays Алексей Штейнгардт. Один из главных трендов — усиливающийся кадровый голод: количество вакансий и число кандидатов на их замещение растут примерно одинаковыми темпами, но требования компаний не соответствуют реальному уровню соискателей. Основные повышения зарплат приходятся на ИТ-специалистов, причем последние избалованы высокими окладами и зачастую требуют денег, которые компании не готовы платить. Завышенные зарплатные ожидания фигурируют среди наиболее частых причин отказа кандидатам — их упомянул 81% представителей компаний.

Принципиальное отличие рынка труда в 2018-м, по словам Штейнгардта, состоит в том, что в большинстве отраслей диджитализация и автоматизация процессов перестали рассматриваться как что-то футуристическое: компании из самых разных сфер активно взялись за внедрение цифровых технологий. Это, в свою очередь, усилило кадровый голод. По данным Hays, 30% компаний заявили, что персонал в 2018 году стало привлечь сложнее, чем годом ранее, 63% не заметили существенных перемен. Как отмечают аналитики Hays, в 2018 году нехватку специалистов ощутили 84% компаний: 38% заявили о нехватке квалифицированных кадров, а еще 46% сказали, что остро нуждаются в редких и новых специалистах.

Компании по-разному пытаются решить проблему нехватки квалифицированных кадров. 39% увеличивают бюджет на обучение сотрудников, столько же — нанимают стажеров и взращивают кадры внутри компании; 26% нанимают сотрудников из смежных областей; 25% надеются на рекрутеров, увеличивая расходы на поиск и наем персонала; 24% организуют ротацию персонала, стараясь обучать сотрудников из региональных офисов в головном; 11% нанимают по контрактам временный персонал; 10% привлекают экспатов-менторов; 5% дают сотрудникам отпуск на обучение вне стен офиса. Еще 2% компаний не предпринимают никаких действий.

В целом, заключают авторы исследования Hays, российские компании смотрят в 2019 год пессимистично. 78% работодателей ждут трудностей, 57% уверены, что ситуация с кадрами не улучшится, 39% предполагают, что кандидаты будут рассчитывать на неадекватное вознаграждение, 37% готовятся к ожесточенной конкуренции с другими работодателями. Другие 15% уверены в том, что им не удастся нанять ценных сотрудников, несмотря ни на что.

Всего в исследовании Hays приняли участие 4777 респондентов-специалистов и 367 представителей компаний — HR, гендиректора и другие руководители. ​Исследование проходило с августа по октябрь 2018 года.

Авторы: Светлана Романова, Илья Носырев.
Теги: рынок труда , кадры
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