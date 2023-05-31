Спорттех: как запускаются проекты для спортсменов и зрителей

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Технологии — такие как искусственный интеллект, Big Data, Интернет вещей, AR и VR — приходят в разные отрасли экономики и сферы жизни, в том числе и в спортивную индустрию. Однако спортивное сообщество консервативно, поэтому технологии приходят с некоторым опозданием — только когда его участники видят реальную пользу инноваций.

Инвестиции в мировой рынок спортивных проектов оцениваются в $18 млрд в год. Как и во многих других сферах, высокотехнологичные инициативы, где бы они ни появлялись, ориентированы на международную арену. В этом году мы провели исследование среди основателей и руководителей более 200 российских инновационных спортивных проектов, которое показало, что 38% из них уже вышли на зарубежные рынки, а еще 32% ставят перед собой цель международного развития.

Согласно опросу, более 70% таких инициатив в России стартует из Москвы. Для того, чтобы количество региональных проектов росло, потребуется время и кропотливая работа — как со стороны правительства, так и со стороны предпринимателей. С учетом того, как быстро высокие технологии становятся неотъемлемой частью разных сфер, это лишь вопрос времени.

В спортивной индустрии цифровизация охватывает разные направления. Одни рассчитаны на спортсменов высоких достижений, другие — на массовую аудиторию, третьи — на управление и оптимизацию бизнес-процессов спортивных клубов и комплексов. Например, компьютерное зрение позволяет распознавать элементы тренировочного и соревновательного процесса и делать выводы о том, как спортсмену или команде достичь лучших результатов. А использование носимых гаджетов позволяет считывать физиологические показатели в режиме реального времени и так же корректировать тренировки, делая их более эффективными.

Один из основных трендов индустрии — создание приложений для зрителей соревнований, CRM и так далее. Есть свои потребности и в производстве современного спортинвентаря и оборудования. Для этого нужна масса разработок: тут и 3D-моделирование, и работа с новыми материалами, и многое другое.

Цифровизируется и спортивная инфраструктура. Например, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» правительство выделило свыше 3 млрд руб. на создание более чем 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок в регионах. Они будут оборудованы доступом к интернету, чтобы все желающие могли выстроить и контролировать тренировочный процесс с помощью онлайн-сервисов.

Отдельное направление — развитие видов спорта, непосредственно основанных на цифровых технологиях. К таким видам относится киберспорт, а также новые направления, объединяющие виртуальную и реальную среду, например движение фиджитал и Игры Будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году. Сюда же относится спортивное программирование, которое не так давно было официально признано видом спорта. Это тоже быстрорастущее направление: Федерация спортивного программирования появилась в России в 2021 году, а сегодня ее филиалы представлены в 85 регионах страны.

Ощутить на себе цифровизацию могут как профессиональные спортсмены, так и любители. Например, среди крупнейших проектов — беговая социальная сеть Strava, у которой более 100 млн пользователей по всему миру. Strava совмещается с «умными» устройствами (например, часами и трекерами), фиксирует результаты в циклических видах спорта и может сравнивать показатели пользователей.

Российские цифровые проекты в спорте пока не охватывают столь широкую аудиторию. Есть несколько продуктов, у которых больше миллиона пользователей, — это, например, «Мой спорт» и «Шаги ВКонтакте». Но большинство отечественных IT-платформ в этом сегменте располагают максимум 10–20 тыс. участников. Можно сказать, что российский спорттех — это рынок малого бизнеса.

Особенно заметны актуальные тренды среди участников Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этом году в третьем сезоне участвует 4601 проект со всей России. Среди ярких инициатив, которые борются за победу в конкурсе в номинации «Трансформация в спорте» — скажем, «Велостимул». Все желающие могут зарегистрироваться на сайте, подключить Telegram-бота, а после — сесть на велосипед и поехать. Система собирает и автоматически обрабатывает все активности участников. Эти данные не только учитываются в поощрении лидеров, но и передаются городским властям. Таким образом, городская велоинфраструктура создается в местах, которые наиболее востребованы среди велосипедистов.

Еще один интересный проект-финалист — мобильное приложение MotherFit, где собраны комплексы тренировок для беременных женщин, составленные практикующим акушером. Авторы планируют превратить приложение в семейное и делиться полезной информацией по питанию до и после беременности и так далее.

Авторам спортивных проектов я рекомендую искать сообщество, использовать инструменты для развития и масштабирования, а главное — исследовать свою целевую аудиторию и потенциальный спрос перед запуском проекта.