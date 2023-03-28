ИИ со школы: почему подготовку айтишников нужно начинать как можно раньше

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По данным исследования Ассоциации АПКИТ, к 2024 году потребность в высококвалифицированных ИТ-кадрах составит 300 тыс. человек. Повышенный спрос на специалистов наблюдается в области искусственного интеллекта (ИИ), где потребность составляет до 10 тыс. в год.

Этих специалистов необходимо готовить еще со школы, и вот почему.

Одна из проблем, с которой сталкиваются работодатели, — это отсутствие фундаментальной базы у кандидатов.

Многие разработки в сфере ИИ-технологий сегодня ведутся на основе уже готовых алгоритмов и моделей. Для того чтобы успешно применять эти алгоритмы, зачастую не требуется глубокого понимания принципов их работы, в частности математических моделей, которые лежат в их основе. Однако со временем методы устаревают, им на смену приходят более эффективные, появляется потребность в специалистах, способных работать с новыми моделями. И разработчикам, которые не так давно использовали одну технологию, необходимо изучить новую.

В таких стремительно меняющихся условиях легче всего адаптироваться специалистам, которые обладают фундаментальными знаниями: новые методы зачастую основываются на базовых алгоритмах, понимание которых позволяет быстро изучать актуальные технологии.

К примеру, еще 15 лет назад в области машинного перевода преобладали методы на основе статистической обработки данных, но в середине 2010-х годов им на смену пришли технологии на основе нейронных сетей. И область продолжает развиваться: в современных переводчиках используются существенно более продвинутые нейросетевые архитектуры даже относительно того, что было несколько лет назад.

Через пять–семь лет будут цениться специалисты, которые не просто владеют алгоритмами, но и могут быстро осваивать новые технологии и создавать свои. Такие знания и навыки невозможно получить после прохождения, например, краткосрочного курса переквалификации — нужна системная работа, начиная со школы.

Повышение интереса российских школьников к технологиям искусственного интеллекта является одной из приоритетных задач федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Образовательные мероприятия федерального проекта «Искусственный интеллект» — это возможность для будущих специалистов проявить себя и в перспективе стать частью профессионального сообщества в сфере ИИ. Так, для обучения талантливых школьников искусственному интеллекту в «Сириусе» создана целая экосистема. Она включает онлайн-курсы, дистанционные и очные проектные программы.

Школьники 7–11-х классов, которые хотят стать специалистами в перспективной области, начинают изучение искусственного интеллекта в «Сириусе» на онлайн-курсах, двигаясь от базовых тем математики и программирования к изучению анализа данных и машинного обучения.

Параллельно с изучением теории, которая закладывает фундаментальную базу, школьники могут попробовать свои силы и применить знания на практике.

Для этого «Сириус» проводит образовательные проектные программы «Уроки настоящего» и «Сириус.Лето», где молодые люди приобретают навыки создания ИИ-разработок под руководством наставников — экспертов крупнейших технологических компаний России. При этом важно отметить, что школьники не создают готовые продукты для бизнеса — главная цель работы над проектом все же образовательная. Это возможность разобраться и понять, как работает искусственный интеллект изнутри.

Например, в рамках проектной программы команда школьников под руководством наставников из РЖД разрабатывала систему контроля комплектности спецодежды для работы с электротоком. Часто причиной травматизма сотрудников железнодорожных сетей становится поражение током. Происходит это из-за нарушения комплектности специальной защитной одежды — костюм защищает человека, только если надеты все его части.

Наставники обозначали следующую проблему: сейчас комплектность костюмов проверяет диспетчер, но этого недостаточно — из-за человеческого фактора возможны ошибки.

Участники под руководством экспертов разработали систему, определяющую с помощью технологий компьютерного зрения, как одет работник: модель ИИ отображает ключевые точки на теле человека, показывает, является ли спецодежда комплектной, после чего выносится вердикт о допуске сотрудника к работе.

Знакомство и погружение в область искусственного интеллекта со школы позволяет молодым людям попробовать себя в разных направлениях и определить свою карьерную траекторию.