Букварь и Python: почему программированию нужно учиться как можно раньше

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Все больше россиян хотят, чтобы их дети связали свою жизнь со сферой ИТ. Если в январе 2022 года в опросе «Университета 2035», Минцифры России и компании Skysmart об этом заявили 67% родителей, то уже летом компания Skillbox зафиксировала 86% желающих своим детям получить образование в ИТ. Растущий интерес подростков к развитию в сфере информационных технологий подтверждается и их собственным выбором: ЕГЭ по информатике в этом году сдавал каждый шестой абитуриент, а сам предмет впервые вошел в тройку наиболее популярных среди экзаменов на выбор.

Отношение в нашей стране к ИТ-сфере исторически трепетное: Россия — первая страна в мире, которая признала киберспорт и спортивное программирование официальными видами спорта, а российские школьники и студенты показывают лучшие результаты в мире на чемпионате мира по программированию ICPC, международной олимпиаде по информатике IOI и других конкурсах и хакатонах.

Тем не менее, по подсчетам Минцифры России, стране все еще не хватает от 500 тыс. до 1 млн ИТ-специалистов. Чтобы преодолеть дефицит, государство запустило ряд образовательных проектов по национальному проекту «Цифровая экономика». В новом учебном году обучение в ИТ стало доступно для всех категорий граждан — школьников, студентов и тех, кто готов сменить профессию уже после получения основного диплома в колледже или вузе.

Создание государственных проектов для подростков обусловлено тем, что траекторию образования в ИТ необходимо выстраивать как можно раньше: одних только языков программирования в мире насчитывается более 300. При этом ИТ-специалисты востребованы во всех отраслях цифровой экономики — от медицины до сельского хозяйства, от образования до госуправления.

Более чем в 100 вузах, участниках программы «Приоритет-2030», открылись «цифровые кафедры». Они дают возможность студентам получить бесплатное дополнительное ИТ-образование во время освоения основной профессии. Как можно раньше начать свой путь в ИТ позволит проект «Код будущего»: школьники 8–11-х классов смогут бесплатно обучаться современным языкам программирования: Java, JavaScript, Python, C#, C++, 1С, PHP, SQL и другим. Этот проект в сентябре запустило Минцифры России совместно с «Университетом 2035». В этом году на курсы поступят не менее 100 тыс. ребят. За два года учебы они научатся программировать и разработают собственные учебные проекты. Учиться можно в онлайн- и офлайн-формате. Для занятий доступны более 2,5 тыс. площадок, которые открылись на базе школ и центров дополнительного образования в 81 регионе страны. Регулярно при поддержке заинтересованных регионов открываются новые классы. Выбрать можно один из 90 курсов от 18 провайдеров — ведущих образовательных платформ и технических вузов. Предполагается, что к 2030 году на проекте «Код будущего» обучиться программированию смогут не менее 1,2 млн школьников.

Программировать можно начинать в любом возрасте. И одного языка для профессиональной работы будет мало. Индустрия развивается быстро, учиться придется постоянно: одни обновления фреймворков выходят каждые несколько месяцев. Первым нужно выбирать коммерчески востребованный, современный язык программирования. В этом году в топ-3 наиболее востребованных языков программирования в России вошли Java, Python и С++. Мировой рейтинг немного отличается: первые строчки заняли Python, С и Java. Можно начать с одного из них.

Важнее определиться с направлением развития: нравится ли ребенку рисовать интерфейсы, анализировать данные или придумывать игры. Для этого необходимо пробовать кодить как можно раньше. На российском EdTech-рынке есть курсы по программированию для детей от шести лет, притом что предмет «Информатика» появляется только в седьмом классе и проходит раз в неделю до распределения на профили в старших классах. Школьная программа подразумевает изучение базовых знаний о компьютере, основ логики, алгоритмах, офисных программ, устройстве сетей. Это дает мало представления о проектной деятельности специалиста в ИТ. Первый язык программирования школьники начинают изучать в восьмом классе. Согласно действующей примерной рабочей программе основного общего образования, это могут быть Python, C++, Pascal, Java, C# или школьный алгоритмический язык. Как правило, учителя выбирают Pascal или Basic — устаревшие языки, которые помогают освоить алгоритмику, но не используются в коммерческой разработке.

Поэтому определенно имеет смысл поступать на курсы программирования задолго до поступления в вуз. Известную игру Worms придумал и сделал школьник для состязания в конкурсе по программированию, а самому молодому программисту в мире в этом году исполнилось семь: шестилетний британец на карантине обучился на курсах IBM и получил сертификат программиста Python. Однако, несмотря на подобные коммерческие успехи детей, программирование в юном возрасте нужно не столько для того, чтобы профессионально писать код, сколько для отработки логического и проектного мышления.

ИТ-сфера стала в этом году наиболее привлекательной и среди взрослых, желающих сменить профессию: по данным НАФИ, две трети россиян хотели бы пройти обучающие курсы по ИТ, однако большинство останавливают нехватка свободного времени и убежденность, что «уже поздно». Вопреки сомнениям все больше россиян верит в эффективность дополнительного профессионального образования и начинают строить траекторию развития в ИТ именно с него.

Специально для тех, кто хочет переобучиться и начать карьеру в «цифре», государство запустило программу «Цифровые профессии». Участники проекта могут обучаться в ИТ со скидкой от 50 до 100% в зависимости от льготной категории. Наиболее популярными курсами среди россиян в этом году стали «Python-разработчик», «Специалист по Data Science», «Интернет-маркетолог», «Искусственный интеллект», «Инженер по тестированию», «Дизайнер интерфейсов». Благодаря проекту до 2024 года получить ИТ-профессию смогут не менее 113 тыс. человек.

Для тех же, кто уже работает в ИТ, аналитике данных или занимается искусственным интеллектом и хочет еще больше продвинуться в данных областях, запущена программа дополнительного профессионального образования в сфере искусственного интеллекта. Эти и другие государственные инициативы направлены на то, чтобы в стране формировалось большое профессиональное сообщество ИТ-специалистов, способное создавать передовые разработки и обеспечивать технологический суверенитет страны.