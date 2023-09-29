Убрать «второй Чернобыль»: как ликвидируются объекты накопленного вреда

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Одним из значимых экологических вызовов для России, где только за 2022 год образовалось 8,45 млрд т производственных и коммунальных отходов, является построение рациональной и экологически ответственной системы управления отходами.

На решение этой задачи направлено сразу три федеральных проекта в составе национального проекта «Экология»: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности» и «Чистая страна».

За построение ответственной и устойчивой системы обращения с промышленными отходами I и II классов на федеральном уровне отвечает «Росатом». Кроме того, госкорпорация, имеющая более чем 75-летний опыт в области утилизации радиоактивных отходов, реализует ряд проектов по ликвидации сложнейших объектов накопленного вреда окружающей среде.

Если первые два федеральных проекта можно охарактеризовать как проекты «устойчивого будущего», которые позволят изменить облик отрасли обращения с отходами, то федеральный проект «Чистая страна» направлен на «ответственное прошлое» и призван обеспечить ликвидацию объектов, являющихся не только частью нашей истории, но и наглядным примером последствий существования общества с низким приоритетом экологической ответственности.

По федеральному проекту «Чистая страна», предстоит ликвидировать 191 несанкционированную свалку в 63 субъектах России, что позволит улучшить экологическую обстановку для более чем 20,4 млн человек, проживающих в границах 156 городов.

Помимо свалок ТКО в зоне внимания федерального проекта находятся 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде — это преимущественно территории бывших производственных объектов и специальных сооружений (шламонакопители, хвостохранилища, иловые поля и так далее), которые после прекращения их эксплуатации остаются источниками интенсивного загрязнения окружающей среды.

Приведение в безопасное состояние 88 объектов накопленного вреда окружающей среде способно предотвратить возникновение потенциальных экологических катастроф в 22 субъектах страны. В зоне негативного влияния таких объектов проживают 7,2 млн человек.

Промышленные отходы относятся к более высоким классам опасности, чем бытовой мусор. Они содержат специфические и зачастую высокотоксичные загрязнители, способные распространяться на значительные расстояния и накапливаться в живых организмах. Кроме того, бóльшая часть таких отходов обладает изначально неустановленным составом, требующим тщательного изучения для определения эффективных методов работы с ними.

Эти особенности обуславливают как высокую социальную значимость задачи ликвидации такого «наследия», так и невозможность применения типовых проектных решений для рекультивации таких объектов.

Пожалуй, наиболее показательным в этом смысле является крупнейший по площади наземный объект накопленного вреда окружающей среде — территория города Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Масштабное экологическое загрязнение здесь образовалось в процессе работы одного из гигантов советской индустрии — предприятия «Усольехимпром», которое с 1936 года выпускало широкий спектр химической продукции. К моменту завершения деятельности обанкротившегося в 2017 году предприятия площадь загрязнения составила более 1,6 тыс. га, а количество накопленных здесь отходов превысило 4,3 млн куб. м.

Негативное «наследие» «Усольехимпрома» включает в себя не только производственные цеха и технологическое оборудование бывшего завода, но и шламонакопители отходов химического производства, полигон ТКО, территорию канализационных очистных сооружений, комплекс водозаборных сооружений, территорию скважин рассолопромысла, а также огромный массив загрязненных грунтов объемом 90,2 млн куб. м.

Мощное влияние на экологию территории оказывали источники неконтролируемых залповых выбросов загрязняющих веществ: технологические емкости с химическими веществами под давлением, скважины рассолопромысла с закаченными в них отходами, содержащими эпихлоргидрин, локальное нефтяное загрязнение грунтов («нефтяная линза») в береговой зоне реки Ангара, а также производственные корпуса ртутного электролиза.

За промышленной площадкой бывшего «Усольехимпрома» прочно закрепилось название «второй Чернобыль».

Приведением этой загрязненной территории в безопасное состояние занимается ФГУП «Федеральный экологический оператор» (компания входит в контур госкорпорации «Росатом»).

В первую очередь в период с 2020 по 2021 год были извлечены химические вещества из 17 технологических емкостей, представляющих наибольшую экологическую опасность, ликвидированы 12 скважин рассолопромысла, демонтированы здания ртутного электролиза и локализовано нефтяное загрязнение. Это позволило снять действовавший здесь с 2019 года режим региональной чрезвычайной ситуации.

Параллельно на объекте были проведены комплексные инженерные изыскания, разработан проект его комплексной рекультивации, который получил положительные заключения государственных экспертиз.

Работы по ликвидации накопленного вреда на территории городского округа Усолье-Сибирское планируется завершить в декабре 2026 года, что в будущем позволит предотвратить попадание порядка 1039 т тяжелых металлов в реку Ангара и исключить ежегодный выброс 367 кг ртути в атмосферный воздух.

Реализация такого масштабного проекта выявила существующие несовершенства в правовой, нормативной, научно-технической областях и стала катализатором для позитивных изменений.

Одним из правовых последствий стало принятие так называемого усольского закона, обязывающего собственников опасных производственных объектов осуществлять разработку и реализацию мероприятий по ликвидации образовавшегося в результате хозяйственной деятельности экологического вреда. В перспективе это позволит существенно сократить объем бюджетного финансирования на приведение в безопасное состояние подобных объектов.

Одним из перспективных направлений может выступить совершенствование законодательных основ проведения инженерных изысканий. Сегодня изыскания можно проводить только в границах проектируемых объектов капитального строительства или на территории градостроительного планирования. Однако очевидно, что выработка обоснованных проектных решений может быть осуществлена только после всестороннего изучения территории, что не допускает исключения части изысканий по территориальному принципу.

Был выявлен острый недостаток данных о существующих технологиях рекультивации, что позволило сформировать запрос на разработку информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 53-2022 «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде». В него были включены в том числе усольские технические решения.

Потенциальным направлением развития на уровне взаимодействия государства и бизнеса может стать создание механизма сотрудничества при реализации проектов ликвидации накопленного вреда, позволяющего учитывать инвестиционный потенциал территорий расположения объектов. Это позволит учесть пожелания бизнеса при выборе технологических подходов и сократить объем финансового участия государства в реализации подобных проектов.

Работоспособность такого подхода подтверждается созданием на территории «Усольехимпрома» современного производственного кластера — Федерального центра химии, объединяющего ведущих представителей химической промышленности и предоставляющего площадку для реализации их инвестиционных проектов. Разработку концепции Федерального центра химии, содержащую основные технико-экономические показатели площадки, планируется завершить уже в 2023 году. Одновременно «Росатом» реализует в границах «Усольехимпрома» проект по строительству производственно-технического комплекса по утилизации ртутьсодержащих отходов «Восток», ввод которого ожидается в декабре 2024 года.

На первую половину 2023 года завершены или ведутся работы на 128 несанкционированных свалках и 78 объектах накопленного экологического вреда. Ввиду высокой потребности в ликвидации не вошедших в «Чистую страну» объектов в 2025 году экологическую эстафету подхватит федеральный проект «Генеральная уборка», который будет учитывать весь накопленный опыт и включать информацию о 2849 потенциальных объектах накопленного вреда на всей территории России.