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Александра Катасонова

Центр притяжения: что дает синхронизация работ по благоустройству города

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Индекс качества городской среды — это метрика, которая помогает городам определить свои приоритеты и оценить по итогам года степень достижения результата реализации различных проектов развития территорий. Показатели индекса позволяют оценить уровень эффективности мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда».

Синхронизация мероприятий нацпроектов, госпрограмм и частной инициативы — важный аспект для повышения индекса. Она позволяет аккумулировать в границах одной городской территории значительные бюджеты и добиться ощутимых преобразований. В рамках одного проекта могут быть решены сразу несколько задач по повышению показателей индекса.

Минстрой России проводит Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды — победители получают по нацпроекту средства на благоустройство. Разберемся на примере городов Бирск, Янаул и Дюртюли — победителей конкурса, насколько важен комплексный подход к реализации таких проектов, обеспечивающий оптимальное расходование средств и рост показателей индекса по улично-дорожной сети, общегородскому пространству, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуре. Конкурсные проекты реализовывались в 2019–2021 годах. В Бирске была преобразована центральная городская площадь, в Янауле — торговая улица, выходящая к железнодорожному вокзалу, в Дюртюлях — городская площадь и заброшенная территория, на которой возникла скейт-плаза.

Помимо благоустройства конкурсных территорий единовременно выполнялись замена и ремонт инженерных сетей, ремонт прилегающих к пространствам проезжих частей и тротуаров, фасадов жилых домов, замена вывесок и торговых павильонов предпринимателями согласно единым дизайн-решениям. Данный подход напрямую влияет на такие критерии индекса, как количество центров притяжения, доля освещенных частей улиц, проездов, набережных, разнообразие услуг, уровень развития общественно-деловых районов города, доступности среды и количество улиц с развитой сферой услуг.

Чем активнее мероприятия отраслевых программ увязаны между собой, тем ощутимее результат и выше индекс, так как свои плоды приносят увеличение предпринимательской активности и стимулирование создания инфраструктуры за счет средств меценатов и иных внебюджетных источников.

Синхронизация позволяет достичь максимальной эффективности вложения бюджетных средств. При этом мероприятия разных программ важно синхронизировать по срокам и очередности.

Простой пример — ремонт сетей или дорог и благоустройство. Ремонт сетей должен производиться до благоустройства либо оперативно выполняться в процессе, сразу же после демонтажных работ, но никак не через год-два после этого. А ремонт дорожного полотна необходимо выполнять параллельно для корректной стыковки, скажем, в части замены бортовых камней, озеленения и дорожного освещения.

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При этом практика показывает, что балансодержатели сетей могут быть не заинтересованы в предоставлении актуальной информации о состоянии инженерных сетей, избегать их замены, так как это требует более активных действий, нежели текущий и аварийный ремонт. А синхронизация с работами по улично-дорожной сети может осложняться необходимостью разработки проектов планировки и прохождения экспертизы проектно-сметной документации в случае, если требуется реконструкция с изменением параметров проезжих частей.

Решить эти вопросы, однако, можно заблаговременно, начиная переговоры со всеми участниками процесса. Так, для каждого из городов Республики Башкортостан нашим институтом были разработаны стратегии развития общественных пространств — неформальные документы, служащие обоснованием для формирования муниципальных и инвестиционных программ. И проекты для всероссийского конкурса, которые курирует наша команда, представляют собой не просто проекты благоустройства, а, по сути, мастер-планы территории, при подготовке которых прорабатываются как архитектурно-планировочные решения, так и источники финансирования с указанием сроков поступления средств.

В свою очередь, эффективная синхронизация в рамках конкурсных проектов повышает шансы на победу и привлечение средств на благоустройство, что в итоге ведет к достижению целей национальных проектов и позитивным преобразованиям в городах.

Практика показывает, что в составе одного комплексного конкурсного проекта оказываются по сути три-четыре самостоятельных проекта: благоустройство за счет федеральной субсидии, объекты, реализуемые по программе «Формирование комфортной городской среды», капитальный ремонт либо реконструкция улицы, снос аварийного жилья либо капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры. Синхронизация мероприятий увеличивает объем федеральной субсидии в среднем в три раза, общий бюджет проекта может достигать 500–700 млн руб., что позволяет за один-два года полностью оживить центр малого города.

Такие проекты дают и косвенные эффекты. В городе Дюртюли произошла капитализация территории бывшего пивного завода в центре города: на месте заброшенных зданий образовалось место для досуга. У детей и подростков появилось новое неформальное место для общения, образования, катания на самокатах, велосипедах и скейтбордах. Ежегодно сюда съезжаются начинающие и опытные райдеры из разных городов. В пространстве стал ежегодно проводиться экстрим-фестиваль, софинансируемый за счет грантовых средств. Активизировался туризм: людей привлекают интересные объекты и мероприятия.

В Бирске, согласно аналитике больших данных МТС и «МегаФона», в три раза больше горожан стали гулять на площади и в прилегающем сквере, на час увеличилась продолжительность работы объектов сервиса и торговли.

В Янауле комплексный проект благоустройства привлек инвестиции на сумму около 400 млн руб., включая синхронизацию строительства стратегически важного крытого пешеходного моста через ж\д пути и строительство гостиницы. В семь раз больше горожан, согласно аналитике больших данных МТС и «МегаФона», стали гулять в общественных пространствах. Стоимость земельных участков коммерческого назначения вокруг территории выросла, по данным Росреестра, на 25,2% с 2020 года. Стоимость квартир вокруг территории, по данным ЦИАН, «ДомКлик» и «ТвойАдрес», выросла на 54% с 2020 года. Цена квадратного метра здесь теперь выше средней по городу на 13,8%.

Об авторах: Александра Катасонова, сооснователь АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана».

Об авторе
Александра Катасонова Александра Катасонова сооснователь АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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