Прозрачность против токсичности: как теперь утилизируют опасные отходы

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В России полным ходом идет реформа обращения с отходами I и II классов — к ним относятся отходы, наносящие окружающей среде крайне высокий или непоправимый вред. Такими отходами являются, например, автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, ртутьсодержащие отходы, отходы химического и нефтехимического производства, отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы и даже всем хорошо знакомые батарейки.

Новая отрасль по обращению с опасными отходами создается в России, благодаря национальному проекту «Экология», с 2019 года. Предпосылками для преобразования действующей системы стали отсутствие учета и контроля движения опасных отходов, образующихся, в первую очередь, в промышленности. На рынке работало большое количество компаний, занимающихся перевозкой и переработкой отходов, многие из которых предлагали за свои услуги заведомо заниженную цену для получения заказов. В результате нередко отходы подвергались обезвреживанию и утилизации только на бумаге, а в действительности оказывались на несанкционированных свалках, отравляя окружающую среду.

В составе нацпроекта «Экология» в 2019 году был утвержден федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I—II классов опасности». За его реализацию отвечает Госкорпорация «Росатом».

Где, кто и в каком количестве образует опасные отходы, как они собираются, и что с ними происходит после «утилизации» — ясности не было, поэтому первой задачей стало создание единой информационной системы, которая аккумулировала бы все данные об образовании опасных отходов, а также об их транспортировке, обезвреживании или утилизации. Также требовалось построить и запустить необходимые мощности по обезвреживанию и утилизации опасных отходов. Обе эти задачи предстояло решить в рамках нацпроекта.

С 1 марта 2022 года в стране реализуется учет и контроль движения отходов I и II классов с момента образования до подтвержденного факта переработки. Все участники рынка регистрируются в Федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) и вносят в нее всю информацию об образующихся в результате хозяйственной деятельности отходах I и II классов. Это позволило создать карту образования отходов на территории всей страны, которая обновляется в режиме онлайн.

В свою очередь, операторы по транспортировке отходов предоставляют информацию о своих транспортных средствах, а компании, занимающиеся переработкой — об установках, на которых отходы обезвреживаются или утилизируются. Как выяснилось в процессе работы ФГИС ОПВК, многие компании, имеющие лицензии на работу с отходами, в реальности эту деятельность не осуществляют, и на рынке существовал и существует до сих пор дефицит перерабатывающих мощностей.

Предприятие «Росатома» ФГУП «ФЭО», определенное федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов, — «единое окно» для всех участников рынка, через которое осуществляется вся работа с отходами. Компании, которые образуют опасные отходы, после регистрации во ФГИС ОПВК заключают договор с ФГУП «ФЭО» на комплексную услугу по сбору, транспортированию, обезвреживанию, обработке и утилизации отходов. Услуга оплачивается по фиксированному тарифу и зависит исключительно от класса отходов (тариф на отходы I класса составляет 222,9 тыс. руб. за тонну без НДС, на отходы II класса — 62,47 тыс. руб. за тонну без НДС). Объем отходов и место расположения объекта на стоимость услуги не влияют, таким образом, все юридические лица оказались в равных и понятных условиях. Ответственность за своевременность и качество оказываемых услуг несет федеральный оператор, он же подбирает с помощью ФГИС ОПВК операторов по транспортированию и переработке отходов, оптимальных с точки зрения логистики, цены и качества оказываемых услуг.

Недобросовестные участники рынка отсеялись на этапе регистрации, а также технологического аудита ФГУП «ФЭО». Для соответствия качества оказываемых услуг специалисты федерального оператора на регулярной основе выезжают на объекты, где обезвреживаются и утилизируются отходы, проверяют соответствие оборудования заявленным в системе данным, дают рекомендации по улучшению качества работы.

ФГИС ОПВК интегрирована с информационными системами Росприроднадзора, что позволяет предупреждать и снижать количество правонарушений в сфере охраны окружающей среды. А прозрачность процессов обеспечивает более ответственный подход к ведению бизнеса.

За первые два года работы во ФГИС ОПВК зарегистрировалось более 90% участников рынка, что составляет около 100 тыс. пользователей из более 55 тыс. организаций. Для достижения целей нацпроекта необходимо обеспечить стопроцентную регистрацию образователей опасных отходов в системе. За непредоставление или нарушение порядка предоставления информации во ФГИС ОПВК с 1 марта 2024 года введена административная ответственность (штрафы).

Дефицит предприятий, готовых безопасно для окружающей среды обезвреживать и утилизировать отходы, был очевиден еще на этапе разработки нацпроекта. Поэтому еще одной важной его частью стало создание сети экотехнопарков по обезвреживанию и утилизации отходов I и II классов. Новые производства появятся в семи регионах страны — Кировской, Курганской, Саратовской, Нижегородской, Томской, Иркутской областях и Удмуртской Республике.

Выбор регионов для их размещения проходил с учетом образования отходов и наличия соответствующей инфраструктуры. Так, четыре экотехнопарка строятся на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия. Два из них, в Курганской и Саратовской областях, будут введены в эксплуатацию уже в конце этого года. Они будут специализироваться на высокотемпературном обезвреживании и физико-химической переработке отходов.

Город Усолье-Сибирское в Иркутской области был выбран из-за расположения бывшего химического гиганта советских времен — «Усольехимпрома». Сейчас на месте закрытого предприятия ведется работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. ФГУП «ФЭО» завершает демонтаж загрязненных ртутью зданий и сооружений, включая фундаменты и подземные части, осуществляет засыпку шламонакопителя. Проведенные мероприятия по ликвидации последствий загрязнения территории ртутью позволили снять режим чрезвычайной ситуации в городе, в десять раз снизить концентрацию ртути в воздухе и начать строительство экотехнопарка, специализирующегося на демеркуризации.

В Нижегородской области появится экотехнопарк по переработке аккумуляторов, в том числе от электротранспорта. Это будет первый производственно-технический комплекс в России, благодаря которому ценные компоненты от аккумуляторов можно будет вернуть в повторное использование, в том числе дорогостоящий и сложный для добычи литий.

Важно, что на новых производствах используются преимущественно отечественные технологии обезвреживания и утилизации опасных отходов производства, что соответствует принципам технологического суверенитета страны.

После введения в эксплуатацию всех семи экотехнопарков можно будет говорить о том, что новая отрасль по обращению с опасными промышленными отходами создана. Она позволит обеспечить учет и контроль за отходами, отсутствие мошеннических схем, а также использование технологий, позволяющих извлекать из отходов полезные компоненты и возвращать их в промышленность в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла.