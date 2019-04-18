Верховный суд предлагает ограничить круг дел, подлежащих рассмотрению в особом порядке. Но прекратить нарушение прав обвиняемых можно, лишь сделав условия сделок более справедливыми

11 апреля пленум Верховного суда России одобрил внесение в Думу законопроекта, в котором предлагается исключить возможность особого порядка рассмотрения уголовных дел для совершивших тяжкие преступления, оставив ее только для преступлений небольшой и средней тяжести, то есть по статьям, предусматривающим наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас ч. 1 ст. 314 УК РФ допускает особый порядок рассмотрения по уголовным делам со сроком лишения свободы до десяти лет.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел предусматривает полное признание обвиняемым своей вины, его согласие с предъявленным обвинением и лишает его права в дальнейшем обжаловать обвинительный приговор по существу. За это суд назначает ему наказание на треть ниже максимального.

Невыгодная сделка

Еще в 2012 году Институт проблем правоприменения провел социологическое исследование особого порядка, которое показало, что «для преступлений небольшой тяжести подсудимый, выбравший особый порядок судебного разбирательства, проигрывает. Избрание особого порядка лишает его шансов на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям (например, в связи с примирением с потерпевшим); вместе с тем ожидаемого смягчения наказания по сравнению с теми, чьи дела были рассмотрены в общем порядке, не наблюдается». Это означает, что надежды на уменьшение наказания для лиц, обвиняемых в совершении преступления, не подтверждаются судебной практикой.

Получается, что особый порядок — игра с заранее известным победителем и проигравшим. Оптимизируя судопроизводство до степени его отсутствия, следствие, прокуратура, суд получают очевидную выгоду от особого порядка в виде сокращения трудозатрат на производство и получения положительного для них результата еще до начала состязания. Но в чем выгода для обвиняемого? Причины, подвигающие обвиняемых к выбору особого порядка, имеют неявный характер и формально не основаны на законе, но от этого они не становятся менее значимыми. Дело в том, что непризнание вины российская система судопроизводства склонна толковать как неповиновение воле государства, своего рода «проявление неуважения к власти». Последствием могут стать месяцы и годы, проведенные обвиняемым в следственном изоляторе в ожидании суда, зачастую в нечеловеческих условиях, и в большинстве случаев — все с тем же предсказуемым результатом в виде обвинительного приговора с наказанием, близким к максимальному.