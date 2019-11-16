О проблеме репутации ученых в России чаще вспоминают в связи с историями плагиата, раскрываемыми сообществом «Диссернет», или работой Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований, недавно выступившей с докладом об академической недобросовестности некоторых кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН.
В странах, претендующих на сильные позиции в мировой науке, вырабатываются свои механизмы защиты от научных подделок, которые, конечно, не исчерпываются списыванием диссертаций. Например, в Китае взрывной рост числа публикаций, подогретый ориентацией на научные метрики, ожидаемо породил злоупотребления. С ними борются радикально, в духе системы социального кредита: нарушители научной этики не могут получить займы в банке, открыть свою компанию или претендовать на позиции государственных служащих. В США существует общественный портал Retraction Watch, который отслеживает и публикует у себя на сайте все отозванные научные статьи. Отзыв статьи предполагает, что в ней нашлась существенная ошибка, иногда злонамеренная. Издательства и университеты не ведут общедоступной базы таких инцидентов, и Retraction Watch помогает получить общую картину по конкретным журналам, организациям и людям.
Но ошибку или манипуляцию в научной работе сначала нужно выявить. Иногда для этого приходится рискнуть не только своей репутацией, но и репутацией коллег, заслужив репутацию доносчика. Именно в результате такого поступка одного из сотрудников Университет Дьюка в Северной Каролине недавно был оштрафован за систематическую подделку данных на беспрецедентные для американских вузов $112,5 млн. Речь идет об одном из сильнейших университетов США, там работали или работают 15 нобелевских лауреатов и еще три обладателя медали Тьюринга. Первая Нобелевская премия — по физике — была получена Чарльзом Таунсом еще в 1964 году, а в этом году сразу двое лауреатов связаны с Дьюком — по физике и по медицине.
Университет против народа
24-летняя Эрин Поттс-Кант пришла в Дьюк в январе 2006 года работать с лабораторными животными. Она измеряла реакцию легких мышей и крыс на загрязнители в лаборатории пульмонолога Уильяма Майкла Фостера и вскоре стала там координатором клинических исследований. Обладая лишь степенью бакалавра, она, работая в столь престижной группе, смогла стать соавтором 38 научных статей.