В 2008 году в лабораторию пришел молодой биолог Джо Томас. Он выполнял похожие задачи и быстро заподозрил неладное: результаты Поттс были «слишком хороши», приводит его слова Business North Carolina. Но профессор Фостер высоко ценил работу своей лаборантки и даже кричал на других, когда им не удавалось воспроизводить результаты Эрин. Джо был совсем молодым исследователем, но принял решение стоять на своем. Помог и брат-адвокат. Тот потом рассказывал, что Джо пошел на оглашение информации, лишь когда понял, что в самом университете к нему не прислушаются.

Судебные разбирательства начались в 2013 году и в 2019-м закончились проигрышем университета. Штраф был выписан за «использование сфальсифицированных данных для получения миллионных грантов от Национальных институтов здоровья». $112,5 млн — это самый большой штраф, присужденный университету в США по статье о лжесвидетельстве. Сам Томас за разоблачение обмана получил премию в $33,7 млн.

Официальные представители университета утверждают, что не знали о фальсификациях. Независимые эксперты в этом сомневаются: у лаборантки не было прямого финансового мотива подделывать результаты, она даже не аспирант, которому надо защищаться. Поэтому ее профессор был в курсе почти наверняка. Но с точки зрения судебного решения это уже ничего не меняет. Обеспечивать исследования, соответствующие научной этике, а также следить за честным расходованием государственных средств — прямая обязанность университета.

Из-за отношения коллег Томасу пришлось уволиться из Дьюка еще в 2014-м. Поттс-Кант уволили годом раньше, но не за фальсификацию данных, а за растрату. Она была арестована и признала свою вину, заплатив $25 тыс. штрафа университету и пройдя общественные работы. Профессор Фостер ушел на пенсию в 2015 году. В 2018 году университет опубликовал итоги внутреннего расследования — фальсификации нашлись в 50 проектах, последовали отзывы статей. Дело в суде шло непублично до объявления вердикта. Университет не признал свою вину, хотя согласился выплатить все штрафы в обмен на отказ государства от открытия уголовного дела о мошенничестве.

В погоне за грантами

Гранты действительно нужны университету. Общий бюджет Университета Дьюка составляет $2,7 млрд, $475 млн из них в 2018 году были получены от Национальных институтов здоровья (это восьмое место по США). Умение привлекать деньги — одна из составляющих академической репутации, от этого зависит, сколько профессор сможет нанять аспирантов, лаборантов и молодых исследователей для своей работы.

Но качество и добросовестность работы ученых, особенно на таком уровне, сложно проверить — работа на переднем крае науки предполагает, что это можешь сделать только ты, максимум еще несколько групп в разных городах и странах. Именно поэтому «пойманный за руку» один раз считается виноватым навсегда. Именно поэтому вынесенное судебное решение — большой удар по Дьюку, не только финансовый, но и репутационный. Теперь университет «в зоне особого внимания» на федеральном уровне — все заявки оттуда будут проверяться и перепроверяться.

Общество должно иметь возможность проверить, насколько ответственно работают ученые, которых в конечном итоге финансируют налогоплательщики. Понятно, что для этого нужен независимый суд, решения которого признают все стороны. Но не помешает еще и система защиты и стимулирования «доносчика» — чтобы борьба за справедливость вознаграждалась, а не только наказывалась «черной меткой», мешающей искать работу. Кстати, Томас ее почти наверняка получил — теперь он хочет заняться консалтингом по проблемам научной добросовестности, а не продолжать исследовательскую работу.