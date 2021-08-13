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Креативные и богатые: как сделать творческий бизнес прибыльным

Фото: Eugene Gologursky / Getty Images
Фото: Eugene Gologursky / Getty Images

В развитых странах креативные индустрии — один из драйверов экономики, где доля творческого сектора составляет в среднем 3–5% ВВП, а иногда может опережать по объемам более традиционные отрасли экономики. Например, в Германии вклад креативных индустрий в общую добавленную стоимость составляет 100 млрд евро. Это больше, чем у финансовых услуг (€75 млрд), химической промышленности (€50 млрд) и энергетики (€47 млрд).

Креативные индустрии — это искусство, дизайн, мода, компьютерная графика, анимация, разработка игр, ИТ, архитектура и урбанистика, кино, ТВ, новые медиа, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, издательское дело и журналистика, а также образование во всех этих сферах.

В России ключевая задача сейчас — перевести креативную отрасль из дотационной сферы в прибыльный сектор экономики.

Особенность креативной экономики в том, что человеческий капитал в ней — основной ресурс. В России около 4% активного населения заняты в креативных индустриях. В Москве — больше полумиллиона человек. Причем 90% занятых в творческой отрасли — это малый и средний бизнес. Чтобы креативные предприниматели могли развиваться, им нужны адекватные меры поддержки.

На федеральном уровне в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрены такие меры поддержки, как льготные налоговые ставки для самозанятых (4% при расчетах с физическими лицами и 6% — юридическими или ИП), компенсации за участие в выставках и ярмарках, размещение на маркетплейсах, продвижение в соцсетях, обучение сотрудников и другие. Самому старшему самозанятому на данный момент 96 лет, а всего самозанятых в стране уже более 2,8 млн, среди них немало представителей креативных индустрий.

Агентство креативных индустрий в Москве, которое открылось в 2020 году в структуре департамента предпринимательства и инновационного развития, предлагает гранты анимационным компаниям, компенсацию затрат резидентов креативных технопарков на приобретение оборудования, финансовую поддержку экспортеров для расширения границ бизнеса. В 2020 году агентство оказало поддержку 151 организации креативной отрасли, в 2021 году эту цифру планируют увеличить в разы.

В Санкт-Петербурге есть Закон о поддержке организаторов креативных пространств, которых в городе насчитывается более 430, предусмотрены внушительные арендные льготы, которыми бизнес уже пользуется. Наиболее яркое культурное пространство — «Новая Голландия», которая встречает более 1 млн посетителей ежегодно.

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Креативным предпринимателям также нужна благоприятная среда для обучения и обмена навыками. В некоторых городах такой средой уже служат креативные кластеры. В Москве уже есть своя «креативная миля» — АртКвартал, где расположены Винзавод, АРМА, Фабрика и Центр дизайна Artplay с кампусом университета креативных индустрий Universal University.

Известны также «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, галерея «Смена» в Казани. Есть программа «Арт-резиденции: создание и продвижение креативных пространств» по запуску креативных кластеров на территории уже существующих архитектурных объектов, ее курирует Universal University. В рамках этой программы местные предприниматели, урбанисты, представители власти и локального сообщества проектируют креативные пространства, исходя из реальных потребностей города и региона.

Так, например, в одном из пустующих цехов Нижполиграфа в Нижнем Новгороде создали центр аудиовизуального искусства и digital-инсталляций «ЦЕХ 5».

В Ивановской области по инициативе губернатора на территории вокзала было решено создать выставочное и событийное пространство «Арт-вокзал». В ходе программы «Арт-резиденции» концепция «Арт-вокзала» сменилась с культурной повестки на развитие новой индустрии моды, которая создаст добавленную стоимость экономике города. Опыт программы «Арт-резиденции» показывает, что вопреки расхожему мнению креативные кластеры — это не построенный с фундамента развлекательный комплекс или созданный на месте фабрики лофт. Это прежде всего креативный хаб с событийной программой и экосистема бизнес-проектов.

Как и в любом бизнесе, в запуске креативных проектов большую поддержку могут оказать бизнес-инкубаторы и инвестиционные фонды. Пример такой инициативы — акселераторы, которые открывает Агентство креативных индустрий Москвы. Например, Moscow Film Accelerator в партнерстве с Московской школой кино — акселератор сериальных проектов. Партнеры акселератора — «Нон-стоп продакшн», «Марс Медиа», «Друг друга», «КиноПоиск», ivi, PREMIER — профинансируют съемки пилотов лучших проектов программы. В некоторых регионах свои стратегии развития креативных индустрий. Можно привести в пример Якутию, которая производит до десяти кинокартин в год (это третий результат после Москвы и Петербурга). Или Калининградскую область, которая разработала «дорожную карту» развития игровой индустрии. В июне в Калининграде прошел первый фестиваль игровой индустрии PlayPort, участие в котором приняли более 250 человек.

Креативные предприниматели стали воспринимать себя сектором экономики, появились тематические конференции, в их числе Форум креативного бизнеса в рамках ПМЭФ 2021. Крупные корпорации из разных сфер увидели потенциал отрасли. Так, Роман Абрамович учредил частный фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», а «Яндекс» вложился в производство нового сезона «Смешариков». При финансовой поддержке «Северстали» проходит благотворительная программа «Музеи Русского Севера».

Если говорить о трендах, которые определяют развитие креативных индустрий, то основной из них — это кросс-дисциплинарность. Креативные индустрии способны перезапустить более традиционные сектора экономики, как это делает, например, дизайн с автомобильной индустрией.

Кроме того, креативные индустрии стимулируют диверсификацию производства и экспорта в странах с переходной экономикой, к которым относится и Россия. В период коронакризиса, который дал стимул цифровой трансформации многих отраслей, стало понятно, что сегодня мир больше, чем когда-либо, нуждается в инновациях.

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