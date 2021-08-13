Креативные и богатые: как сделать творческий бизнес прибыльным

Агентство креативных индустрий в Москве, которое открылось в 2020 году в структуре департамента предпринимательства и инновационного развития, предлагает гранты анимационным компаниям, компенсацию затрат резидентов креативных технопарков на приобретение оборудования, финансовую поддержку экспортеров для расширения границ бизнеса. В 2020 году агентство оказало поддержку 151 организации креативной отрасли, в 2021 году эту цифру планируют увеличить в разы.
В Санкт-Петербурге есть Закон о поддержке организаторов креативных пространств, которых в городе насчитывается более 430, предусмотрены внушительные арендные льготы, которыми бизнес уже пользуется. Наиболее яркое культурное пространство — «Новая Голландия», которая встречает более 1 млн посетителей ежегодно.
Креативным предпринимателям также нужна благоприятная среда для обучения и обмена навыками. В некоторых городах такой средой уже служат креативные кластеры. В Москве уже есть своя «креативная миля» — АртКвартал, где расположены Винзавод, АРМА, Фабрика и Центр дизайна Artplay с кампусом университета креативных индустрий Universal University.
Известны также «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, галерея «Смена» в Казани. Есть программа «Арт-резиденции: создание и продвижение креативных пространств» по запуску креативных кластеров на территории уже существующих архитектурных объектов, ее курирует Universal University. В рамках этой программы местные предприниматели, урбанисты, представители власти и локального сообщества проектируют креативные пространства, исходя из реальных потребностей города и региона.
Так, например, в одном из пустующих цехов Нижполиграфа в Нижнем Новгороде создали центр аудиовизуального искусства и digital-инсталляций «ЦЕХ 5».
В Ивановской области по инициативе губернатора на территории вокзала было решено создать выставочное и событийное пространство «Арт-вокзал». В ходе программы «Арт-резиденции» концепция «Арт-вокзала» сменилась с культурной повестки на развитие новой индустрии моды, которая создаст добавленную стоимость экономике города. Опыт программы «Арт-резиденции» показывает, что вопреки расхожему мнению креативные кластеры — это не построенный с фундамента развлекательный комплекс или созданный на месте фабрики лофт. Это прежде всего креативный хаб с событийной программой и экосистема бизнес-проектов.
Как и в любом бизнесе, в запуске креативных проектов большую поддержку могут оказать бизнес-инкубаторы и инвестиционные фонды. Пример такой инициативы — акселераторы, которые открывает Агентство креативных индустрий Москвы. Например, Moscow Film Accelerator в партнерстве с Московской школой кино — акселератор сериальных проектов. Партнеры акселератора — «Нон-стоп продакшн», «Марс Медиа», «Друг друга», «КиноПоиск», ivi, PREMIER — профинансируют съемки пилотов лучших проектов программы. В некоторых регионах свои стратегии развития креативных индустрий. Можно привести в пример Якутию, которая производит до десяти кинокартин в год (это третий результат после Москвы и Петербурга). Или Калининградскую область, которая разработала «дорожную карту» развития игровой индустрии. В июне в Калининграде прошел первый фестиваль игровой индустрии PlayPort, участие в котором приняли более 250 человек.
Креативные предприниматели стали воспринимать себя сектором экономики, появились тематические конференции, в их числе Форум креативного бизнеса в рамках ПМЭФ 2021. Крупные корпорации из разных сфер увидели потенциал отрасли. Так, Роман Абрамович учредил частный фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», а «Яндекс» вложился в производство нового сезона «Смешариков». При финансовой поддержке «Северстали» проходит благотворительная программа «Музеи Русского Севера».
Если говорить о трендах, которые определяют развитие креативных индустрий, то основной из них — это кросс-дисциплинарность. Креативные индустрии способны перезапустить более традиционные сектора экономики, как это делает, например, дизайн с автомобильной индустрией.
Кроме того, креативные индустрии стимулируют диверсификацию производства и экспорта в странах с переходной экономикой, к которым относится и Россия. В период коронакризиса, который дал стимул цифровой трансформации многих отраслей, стало понятно, что сегодня мир больше, чем когда-либо, нуждается в инновациях.