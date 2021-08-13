Креативные и богатые: как сделать творческий бизнес прибыльным

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В развитых странах креативные индустрии — один из драйверов экономики, где доля творческого сектора составляет в среднем 3–5% ВВП, а иногда может опережать по объемам более традиционные отрасли экономики. Например, в Германии вклад креативных индустрий в общую добавленную стоимость составляет 100 млрд евро. Это больше, чем у финансовых услуг (€75 млрд), химической промышленности (€50 млрд) и энергетики (€47 млрд).

Креативные индустрии — это искусство, дизайн, мода, компьютерная графика, анимация, разработка игр, ИТ, архитектура и урбанистика, кино, ТВ, новые медиа, музыка и саунд-дизайн, маркетинг и коммуникации, издательское дело и журналистика, а также образование во всех этих сферах.

В России ключевая задача сейчас — перевести креативную отрасль из дотационной сферы в прибыльный сектор экономики.

Особенность креативной экономики в том, что человеческий капитал в ней — основной ресурс. В России около 4% активного населения заняты в креативных индустриях. В Москве — больше полумиллиона человек. Причем 90% занятых в творческой отрасли — это малый и средний бизнес. Чтобы креативные предприниматели могли развиваться, им нужны адекватные меры поддержки.

На федеральном уровне в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрены такие меры поддержки, как льготные налоговые ставки для самозанятых (4% при расчетах с физическими лицами и 6% — юридическими или ИП), компенсации за участие в выставках и ярмарках, размещение на маркетплейсах, продвижение в соцсетях, обучение сотрудников и другие. Самому старшему самозанятому на данный момент 96 лет, а всего самозанятых в стране уже более 2,8 млн, среди них немало представителей креативных индустрий.