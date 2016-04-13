Обыденный сексизм: существует ли в России равноправие полов

Абсолютное большинство женщин уверены, что равноправия полов в России нет, но далеко не все считают, что оно им так уж необходимо

​Гендерная социология

Недавно Левада-центр провел исследование: как жители России относятся к равноправию полов. ​​Большинство как россиян, так и россиянок полагают, что полного равноправия нет, разница в отношении к гендерному вопросу проявляется в нюансах.

Вот несерьезный пример: самым важным праздником для себя считают 8 Марта 10% мужчин и 25% женщин, а 23 Февраля — 17% мужчин и 4% женщин. А всерьез надо говорить о том, что две части общества различаются уже в оценке самой социальной проблемы гендерных различий. С тем, что возможностей добиться продвижения по службе больше у мужчин, согласны 49% мужчин и 53% женщин, противоположное мнение решаются выразить 7% и 4% соответственно. То есть уверенность, что у мужчины больше шансов добиться продвижения, несомненно господствует.

Чтобы женщины имели «полностью равные права с мужчинами», считают «важным» и «очень важным» 51% мужчин и 75% женщин. Возражают, что это «неважно» или «не слишком важно», 40% мужчин и 21% женщин. Ясно видно стремление женщин сделать этот вопрос хотя бы предметом обсуждения, а возможно, и решения. Среди мужчин такой интерес распространен гораздо слабее. Это дает основания подозревать, что скрыто существует и интерес противоположный, желание сохранять гендерную асимметрию.

Это подозрение усиливают данные об ответах на вопрос о том, надо ли, чтобы «женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами». Этого хотели бы 50% мужчин и 78% женщин. Вообще участие женщин в политике среди мужчин одобряют 66% и не одобряют 30%, среди женщин одобряют 86% и не одобряют 12%. Хотели бы, чтобы в России в ближайшие 10–15 лет президентом стала женщина, 44% женщин, но вдвое меньше мужчин (21%).

Все эти примеры говорят об одном — о наличии серьезного конфликта в нашей культуре в целом. То есть это не «вековечный конфликт между мужским и женским началом, заложенный в нас самой природой». Это — конфликт нашей современной культуры. Как противоречие между «мужской» и «женской» позициями, он раскалывает мужское сознание, не оставляет единым и женское. Из приведенных данных видно, что немало мужчин считают справедливой «женскую» точку зрения на проблему, но есть и женщины, которые присоединяются к «мужской».

При этом «мужская» точка зрения — дискриминационная, исключающая, в этом смысле партикуляристская. А «женская» может быть прочитана как уравнительная, в этом смысле как продолжение «мужской». В нашей культуре есть ее примеры — выражение «мужик-баба» нередко используется как похвала.

Женщины в России живут дольше мужчин. Доля пенсионеров среди женщин в два раза больше, чем среди мужчин. Поэтому одиноких женщин в стране вдвое больше, чем одиноких мужчин. Частично этим объясняется и то, что женщин, заявляющих, что для них половая жизнь отсутствует — 33%, тогда как среди мужчин об этом сообщают в 2,5 раза реже (13%).

Российские мужчины и женщины по-разному осваивают реальность. Есть, например, актуальная тема религиозности: к православным себя относят 84% женщин и 73% мужчин. То, что женщины более религиозны, известно издавна. В советских поколениях оба пола равно были вне религии. Со вторым пришествием православия в Россию эта гендерная особенность восстановилась.

А вот вопрос не культа, но отношения к важным общенациональным символам. К Сталину у мужчин чаще встречается отношение положительное, нежели отрицательное (44% и 34% соответственно), а у женщин — наоборот (37% и 42%). С отношением к фигуре Путина все иначе. В широко известном вопросе об «одобрении/неодобрении в целом деятельности Владимира Путина на посту президента РФ» многократный перевес позитива демонстрируют оба гендера, но женщины устойчиво опережают в этом мужчин. В марте среди мужчин такое одобрение высказали 77%, а среди женщин — 84%.

Неравный мир

В интернет-дискуссиях на гендерную тему равноправие полов, как правило, обсуждают женщины. И с женщинами. Мужчины этой темы касаются редко, это «не их тема». Как правило, мужчины участвуют в таких дискуссиях, если речь идет о женщинах-политиках, причем нередко для них это повод заявить себя с сексистских позиций. Так, неадекватность (с их точки зрения) неких заявлений или законопроектов, поступающих от кого-либо из женщин-депутатов Госдумы, они объясняют тем, что у нее наверняка «проблемы с личной жизнью». Если же женщина-политик молода и хороша собой, но ее идеи им тоже представляются неприемлемыми, то ее карьеру и само появление на политическом поле объясняют связями с мужчинами из высших эшелонов власти. Если речь идет о женщинах — крупных политиках из других стран, то здесь реакции могут варьироваться от «восхищен, в том числе как мужчина!» до повторения идей о том, что «и у них в политику идут неудачницы в главном». А «главное» — это красота, семейная жизнь и дети. Иногда и неженственность может в мужских глазах выступать как достоинство. Об Ангеле Меркель или Маргарет Тэтчер могут сказать в порядке похвалы: «Она — единственный мужик среди баб вокруг нее». Так или иначе, отношение к женщине-политику вне ее гендера для мужчин-участников невозможно. Хоть легкий, но заметный отсыл к тому, что это именно женщина, присутствует практически всегда.

Что касается женщин, то гендерная тема — одна из самых популярных в их дискуссиях в интернете, особенно на семейных форумах, которые являются почти на 100% женскими. Если обсуждают женщин-политиков, участницы дискуссий настроены по отношению к ним не менее критически, чем мужчины. Они еще строже оценивают их внешний вид и тоже зачастую связывают их политические позиции с личной судьбой. Впрочем, среди участниц немало и тех, кто готов восхищаться женщиной-политиком не ввиду ее позиции, а просто за то, что она, будучи женщиной, смогла достичь такого высокого поста. (Правда, среди российских женщин-политиков практически ни одна их восхищения не вызвала.)

Но гораздо чаще дискуссии касаются не далеких и высоких сфер политики, а повседневной жизни: отношений в семье и на работе. И хотя все участницы имеют высшее образование, одни женщины ориентированы на более современные ценности, другие — на традиционалистские.

В советское время все понимали невозможность для семьи жить на одну зарплату мужа. Женщина должна была выходить на работу. И пропаганда всячески расхваливала «участие женщин в общественно-полезном труде наравне с мужчинами», поэтому возможность не работать, сосредоточиться только на семейных ролях большинством женщин даже не обсуждалась. В перестройку, когда началась демографическая политика, направленная на повышение рождаемости, государство изменило свою риторику. Теперь утверждалось, что главное для женщины — это семья и дети.

Современным женщинам от этих двух эпох остались и установка на выход в мир из семейного узкого круга, и установка на ценность семьи и детей. Поэтому часть участниц пишут, что работа, карьера для них играют огромную роль, такую же или почти такую же, как для мужчин. Им также кажется, что гендерное равенство обязательно предполагает финансовую независимость, особенно в современной ситуации, когда половина браков заканчивается разводами. Другие же считают, что сама идея гендерного равенства искусственна, что сила женщины не в конкуренции с мужчинами, что роль жены и матери более важна для женщины. Как для мужчины природой заложено быть добытчиком, так для женщины — обеспечивать ему семейный уют и тепло, заботу и внимание. Есть и третий подход, он предполагает, что женщина может выйти из семейного круга и работать, но только для своего собственного развития или просто удовольствия. Сторонницы такого подхода тоже негативно настроены по отношению к идее равенства мужчин и женщин, поскольку такой подход не выгоден самой женщине. Ее должны любить, обеспечивать, холить и лелеять.

Судя по нашим исследованиям, абсолютное большинство женщин уверены, что равноправия полов в России нет, но далеко не все думают, что оно им необходимо. Да, гендерные стереотипы могут мешать карьере. Это важно для тех, кто ориентирован на карьеру, но и тут далеко не для всех. Во всяком случае женщины этим обстоятельством возмущаются довольно редко, преимущественно на форумах феминисток. Гораздо чаще пишут о том, что женщина может решить многие проблемы своей карьеры, используя свое женское обаяние, либо просто сменив место работы на то, где ей предложат более высокую позицию.

Но для большинства женщин карьерный рост все-таки вторичен по сравнению с семейной гармонией. Или: карьерный рост важен и возможен, но не до самых высоких позиций. Там, как им кажется, для женщин начинаются проблемы, там идет дискриминация. Гораздо чаще гендерная проблематика обсуждается в ином ключе: как добиться желаемого (как в семье, так и на работе) с помощью чисто женских свойств, женской мудрости и женской хитрости. («Мы не хотим бороться за свои права, вступать в конфронтации, мы хотим добиваться своего, используя те качества, которыми наградила нас природа».)

Не только принципы феминизма, но и сам термин «феминизм» вызывают резко негативные реакции как у мужчин, так и у женщин на массовых площадках в российском интернете. А чего не встретишь на этих площадках — это позиции, что все мы граждане, что у всех равные права и обязанности.