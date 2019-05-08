История — это осмысление событий прошлого в их сложности и полноте, а когда события переходят в область мифа, сомнения и вопросы уже неуместны

Я любил День Победы в детстве и юности, особенно встречи ветеранов у Большого театра, их праздник «со слезами на глазах» в буквальном смысле слова. Это была живая история. К тому, во что превратился этот день сегодня, не чувствую личной причастности. Вроде тот же самый праздник, но и не тот.

Гражданская религия

День Победы стал, по сути, точкой сборки новой гражданской религии — культа предков и великих свершений. Перенял многие формы православной традиции. У него уже есть свои таинства: прежде всего это шествие «Бессмертного полка» как аналога крестного хода, наблюдаемая кое-где «дегустация» блокадного ленинградского хлеба как пародия на причастие — как будто можно «продегустировать» многомесячные голод, холод и бомбежки. В целом на Великую Отечественную войну и все, с ней связанное, ссылаются как на абсолютную ценность, любая попытка оспорить какие-то частности приравнивается к кощунству, а вся новейшая история понимается как ее почитание.

И даже Церковь участвует в этом процессе. Для Рождественских чтений следующего года, своего главного образовательного и просветительского форума, РПЦ выбрала тему Великой Победы. Нет, не победы Христа над смертью, а той, 1945 года. Ведь, по данным недавнего соцопроса, только половина наших сограждан знают, что именно отмечается на Пасху. А что празднуют 9 Мая — знают, уверен, все и в подробностях.