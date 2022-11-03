Кадровая безопасность: как ускорить подготовку специалистов

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В сфере среднего профессионального образования традиционно существовала проблема разных скоростей: консервативные учебные заведения не успевали за растущими запросами бизнеса с его цифровизацией и agile-разработкой.

В новых условиях к ней добавились необходимость компаний в импортозамещении всего — от комплектующих до софта — и отсутствие зарубежной консультационной и технической поддержки. Как следствие, растет спрос на специалистов самых разных областей, нужны они уже «вчера», но на старой технической базе вырастить их проблематично. Российская промышленность нуждается в квалифицированных кадрах, это вопрос кадровой безопасности ключевых отраслей.

Сегодня каждая промышленная компания ищет ИТ-специалистов, чтобы разрабатывать производственное ПО взамен ушедших западных технологий. Требуются также эксперты новых рынков, чтобы эффективно переориентировать продажи готовой продукции. А еще — электрослесари, электрогазосварщики, технологи, специалисты по ремонтам, без усилий которых старания белых воротничков, к сожалению, окажутся невостребованными. Большая часть рабочих специальностей закрывается выпускниками учреждений среднего специального образования. Исторически сложилось, что «Северсталь» поддерживает школы и профильные колледжи в регионах присутствия, но с федеральным проектом «Профессионалитет», направленным на модернизации в стране среднего профессионального образования, 1 сентября 2022 года 425 студентов Череповецкого технологического и Череповецкого металлургического колледжей начали обучение по новой программе.

По опыту «Северстали» могу сказать, что «Профессионалитет», прежде всего, позволяет сократить сроки подготовки кадров без потери качества. Новое оборудование, оснащенные лаборатории и адаптированные программы — все это дает молодому специалисту возможность на шесть месяцев быстрее влиться в рабочий процесс, а наставнику — сократить процесс адаптации студента до одного месяца. В «Северстали» для этих целей используются VR-тренажеры, которые воспроизводят условия реальных цехов (например, листопрокатного цеха или цеха прокатки и отжига) и позволяют тренировать нужные навыки безопасно и без риска остановки агрегатов. Кроме того, вместе с педагогами колледжа мы составили инфраструктурные листы для закупки оборудования, чтобы студенты обучались на станках, на которых потом они будут работать, придя на комбинат.

Возникает и социально значимый эффект с отложенным действием. Молодежь из небольших городов или сел получает возможность получить востребованную профессию с гарантированными трудоустройством и конкурентной заработной платой и остаться в регионе. В итоге обеспечивается та самая кадровая безопасность не только для бизнеса, но и для государства.

Однако компания-участник проекта сталкивается с новыми вызовами.

Компания, присоединяющаяся к «Профессионалитету», обязуется наряду с государством софинансировать колледжи. Например, на реализацию проекта в Череповецком металлургическом и технологическом колледжах со стороны федерального бюджета будет выделено 200 млн руб., регионального — еще 33 млн руб. «Северсталь» в 2022 году на эти цели направит около 21 млн руб. Проблема заключается не в сумме: например, в 2021 году расходы «Северстали» на поддержку профильных учебных заведений среднего образования составили более 28 млн руб. В дальнейшем колледжи должны выйти на самоокупаемость, что будет сложно без государственной поддержки, а значит грозит потерей набранных темпов модернизации. Решением мог бы быть пересмотр подхода к софинансированию проекта и переход на полноценное и долгосрочное трехстороннее партнерство государства, бизнеса и колледжей.

Возникает и та проблема, что педагогический и управленческий состав не всегда готов к работе в новой системе. Теперь колледж — элемент кластера («Металлургия», «Машиностроение», «Сельское хозяйство» и прочие), который взаимосвязан с работодателями отрасли и государством. У образовательных учреждений возникла необходимость развивать продуктовый подход, уже прижившийся в бизнесе. Например, создавать гибкую продуктовую линейку курсов под потребности компаний; искать и привлекать новых работодателей в регионе; просчитывать риски, связанные с рыночной ситуацией и потенциально влияющие на спрос на специалистов; повышать свою привлекательность среди молодежи.

В школьной среде отношение к образованию как к сервису вызывает споры и, наверное, справедливо: все-таки школа закладывает в ребенка не только знания, но и ценности, это тонкая работа, которую нельзя сводить к услуге. Но в случае профессионального образования ситуация немного иная: это именно новый вид услуги, ориентированный на практику. Его цель — закрыть потребности промышленности в квалифицированных рабочих кадрах. И колледжам нужно привыкать к работе в новой парадигме.

Отмечу и появление дополнительной нагрузки на преподавателей от бизнеса. В рамках «Профессионалитета» работодатели принимают участие в составлении образовательных программ и наравне с педагогами-предметниками ведут занятия. В «Северстали» в реализацию проекта вовлечено 455 человек, из которых 441 непосредственно участвует в образовательной деятельности: 16 металлургов (например, начальник цеха сортопрокатного производства) прошли педагогическое обучение и стали преподавателями профдисциплин, 425 наставников производственного обучения поддерживают учеников в практических занятиях. Во многих производственных компаниях с многолетней историей, как и у нас, сильные традиции наставничества, и работникам, занятым в этом процессе, не нужно лишний раз объяснять, почему важно уделять время обучению специалистов. Но если в компании этот институт по каким-то причинам не развит, придется провести дополнительную работу с будущими преподавателями и объяснить их интерес в обучении студентов: в будущем этим ребятам предстоит совершенствовать ваше производство.