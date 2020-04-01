Вынужденная дистанция: каким будет общество после пандемии

С другой стороны, нынешний кризис может научить поколение Z не жить одним днем и заставит его представителей задумываться о ближайшем и отдаленном будущем, планировать и делать накопления.

Сокращение среднего класса

Больше всего не поздоровится традиционному среднему классу, связанному с малым бизнесом и индивидуальным предпринимательством, ведь у него, в отличие от крупных корпораций, как правило, нет финансовой подушки. Можно ожидать драматического сокращения числа малых предприятий — со всеми сопутствующими последствиями: закрытие фирм, личные банкротства владельцев и т.д. На восстановление бизнеса уйдет немалое время. Ведь после банкротства надо будет создавать новую компанию и долго вкладываться в нее, прежде чем появится финансовая отдача и станет возможно расплатиться с долгами.

Но и новый креативный класс ждут большие проблемы, пусть даже его представители будут более адаптивны к экономическим стрессам. Совершенно очевидно, что от многих потребуется огромное напряжение сил, а многие вынуждены будут смириться с переходом в ряды прекариата.

Не только государство

Сегодня тезис о неизбежном усилении роли государства после кризиса, кажется, разделяется всеми. Однако пандемия выявила и другое: без соседской взаимопомощи и волонтерства на местном уровне многие пожилые и больные люди остались бы без доступа к средствам существования. Так же точно очевидно, что без таких организаций, как «Врачи без границ», невозможно решать глобальные социальные и гуманитарные проблемы — от борьбы с голодом до изменения климата. Тогда как на межгосударственном и наднациональном уровне солидарность часто оказывается либо декларативной, либо требует слишком больших бюрократических усилий, приводящих к потере времени, которого и без того нет. Поэтому наряду с запросом на усиление роли государства как стабилизатора, скорее всего, возрастет и желание поддержать НКО и структуры гражданского общества. Благо, развитие краудфандинга это уже позволяет. Хотя многим из тех, кто захочет принять участие в таких инициативах, может помешать сокращение располагаемых доходов.

Что ждет экономику впечатлений

Ключевые отрасли экономики впечатлений, которая доминирует в развитых странах и определяет жизнь российских столиц и городов-миллионников (шоу-бизнес, медиа, туризм, гастрономия и др.), уже испытывают серьезное давление. Они будут вынуждены или уйти, или принципиально видоизмениться.

Сегодня мы наблюдаем отчаянную попытку ресторанов и кафе выжить за счет доставки еды на дом, но без изменения технологических процессов в основном производстве такие попытки едва ли помогут перекрыть снижение оборота.

Потребуется коренная перестройка бизнеса: переход от массовой закупки продуктов и массового производства для приготовления и потребления блюд в ресторанах и гастромаркетах к формированию сообществ лояльных потребителей на основе учета вкусовых предпочтений, времени и частоты потребления определенных блюд. Искусственный интеллект и интернет вещей станут столь же обязательным условием успеха, как и классный шеф-повар. А от массовых закупок продуктов впрок придется перейти к точечным покупкам — в зависимости от поступающих заказов. Если с этим не справится общепит, то его услуги станут оказывать другие экономические агенты.

Аналогичные изменения можно ожидать и в других индустриях досуга и гостеприимства. Кино еще быстрее начнет уходить в онлайн, музеи и театры уже начали соревноваться друг с другом в создании собственных виртуальных площадок в интернете.

Университет 4.0?

Мир высшего образования также не останется прежним. На смену университету предпринимательскому, или университету третьего поколения, идет безлюдный университет 4.0. Но с этим связаны не только возможности, но и опасности: появятся новые изощренные формы интенсификации труда удаленно работающих сотрудников в условиях исчезновения традиционного деления на рабочее и нерабочее время, а также усложнения контроля за режимом труда со стороны академического сообщества.

Например, преподаватель в университете сейчас вынужден овладевать новыми профессиями — специалиста по онлайн-коммуникациям, дизайнера и т.п. Резко возрастает нагрузка по сопровождению курсов. Даже качество жилья преподавателей приобретает огромное значение, в России (да и во многих других странах) оно далеко не всегда позволяет, находясь среди домочадцев, выполнять свои педагогические обязанности.

Неизбежно снизится уровень коммуникации между преподавателями — кафедры и прочие узлы социально-профессиональных связей утратят свое значение, но пока непонятно, что придет им на смену и с чем у преподавателя будет ассоциироваться его корпоративная идентичность — с порталом вуза в интернете? С корпоративным дизайном презентации? Скорее всего, повысится и уровень отчуждения преподавателей от университета как работодателя.

Изменения коснутся не только преподавания, но и таких форм академического сотворчества, как конференции, симпозиумы, коллоквиумы. Очевидно, многие из них перейдут в онлайн-режим, где продолжат выполнять функцию донесения результатов научной работы до коллег. Но у них ведь есть и другие важные функции, например формирование новых исследовательских команд, договоренностей о совместном написании статьи или монографии, которые предполагают какой-то уровень взаимной человеческой симпатии и доверия. Как будет с этим?

Студенты в большинстве своем приветствуют возможность перехода в онлайн — так проще сочетать учебу с многочисленными другими делами и соблазнами. Не секрет, что многие из них приходят сегодня в вуз с крайне низкими навыками социального взаимодействия. Едва ли они смогут укрепить их, сидя перед монитором. Да, групповые онлайн-обсуждения тоже возможны, но вот для совместной проектной работы все же требуется определенный уровень социализации в реальном мире — где и как они его приобретут?

Разумеется, там, где университетам удастся соблюсти баланс между онлайн- и офлайн-режимами, эти опасности будут смягчены или вовсе сняты, но все же стоит опасаться инноваторов-энтузиастов, которым кажется, что новое — это не удержание полезных достижений старого на новом уровне технологий, а их полное отрицание.