Не исключено, что Россия сможет одновременно сыграть в Африке на поле рыночной торговли и на поле «рынка безопасности». Но путь к этому не должен лежать через борьбу с Западом или Китаем за позиции на континенте

Саммит Россия — Африка оказался примечателен во многих отношениях. Во-первых, он стал первым мероприятием такого рода в новейшей российской истории, смысловое наполнение которого во многом определили ученые. Институт Африки РАН обобщил накопленный зарубежный опыт, ведь подобные встречи проводят Япония (с 1993 года), Китай (с 2006-го), Индия (с 2008-го), а в 2014 году подобное мероприятие провели в Вашингтоне. Именно сотрудники института предложили отойти от нынешней модели ограниченного взаимодействия в отдельных отраслях: гораздо эффективнее не полупартизанская деятельность отдельных компаний и корпораций, а сочетание усилий государства и бизнеса. Эта идея нашла отражение и в выступлении Владимира Путина на пленарном заседании саммита: российский президент подчеркнул, что сотрудничество с Африкой должно быть системным.

Во-вторых, саммит заметно повысил значение Африки для российской внешней политики — ни с Латинской Америкой, ни с Азией подобных мероприятий не проводится. Наконец, в-третьих, он отразил запрос самих африканских стран, а такое двустороннее движение навстречу — явление редкое в глобальной политике, намного чаще более сильные игроки добиваются своего за счет более слабых.

В поисках идеи

Но остается вопрос о том, чем заменить нынешнее «нишевое взаимодействие». Помимо традиционных направлений для российско-африканских отношений (энергетика, военно-техническое сотрудничество) на саммите заявлены новые отрасли — медицина, цифровые технологии, образование, логистика. Понятно, что Россия старается уклониться от имиджа эксплуататора ресурсов Африки. Но добавление новых отраслей — это экстенсивный путь, который не обеспечивает устойчивость сотрудничества: конъюнктура мирового рынка товаров и услуг постоянно меняется, нужны гарантии, что несырьевая торговля не закончится так же быстро, как началась.

Москва осознанно идет на риск, ведь несырьевой бизнес в реальности может и не освоиться на турбулентном африканском рынке. Помощь российским экспортерам через кредитные линии и страхование оказывает Российский экспортный центр. Взаимодействие между центром и ведомствами еще предстоит улучшить, но можно надеяться, что система сопровождения бизнеса сделает риски на африканском рынке вполне приемлемыми.