Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
На трассе в Ленобласти при опрокидывании грузовика рассыпалось 23 т щебня Общество, 11:12 Угроза телевидению: как стриминг захватывает рынок Pro, 11:09 Шесть историй: как построить успешный бизнес в эпоху социальных сетей РБК Стиль и Henderson, 11:06 В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль Общество, 11:04 Пилот упавшего в Пермском крае самолета погиб Общество, 11:01 СК показал кадры с места столкновения автомобиля с самолетом в Пулково Общество, 10:56 Квят выругался на судей Гран-при Мексики после штрафа за аварию Спорт, 10:55 Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России Общество, 10:42 Барбара Окли — РБК: «Не хотите закончить официантом — учите точные науки» Pro, 10:37 Экспорт безопасности: как России вернуться в Африку и не сделать ошибок Мнение, 10:37 Как склонность к черному юмору взаимосвязана с интеллектом Стиль, 10:36 СМИ узнали о поручении Медведева изменить оценку уровня шума у аэропортов Общество, 10:35 Перейти черту: карьера или свой бизнес РБК и Сбербанк Первый, 10:35 Макаревич и Гребенщиков заявили о поддержке главы карельского «Мемориала» Общество, 10:32
Мнение ,  
0 
Иван Лошкарев Экспорт безопасности: как России вернуться в Африку и не сделать ошибок
Не исключено, что Россия сможет одновременно сыграть в Африке на поле рыночной торговли и на поле «рынка безопасности». Но путь к этому не должен лежать через борьбу с Западом или Китаем за позиции на континенте

Саммит Россия — Африка оказался примечателен во многих отношениях. Во-первых, он стал первым мероприятием такого рода в новейшей российской истории, смысловое наполнение которого во многом определили ученые. Институт Африки РАН обобщил накопленный зарубежный опыт, ведь подобные встречи проводят Япония (с 1993 года), Китай (с 2006-го), Индия (с 2008-го), а в 2014 году подобное мероприятие провели в Вашингтоне. Именно сотрудники института предложили отойти от нынешней модели ограниченного взаимодействия в отдельных отраслях: гораздо эффективнее не полупартизанская деятельность отдельных компаний и корпораций, а сочетание усилий государства и бизнеса. Эта идея нашла отражение и в выступлении Владимира Путина на пленарном заседании саммита: российский президент подчеркнул, что сотрудничество с Африкой должно быть системным.

Во-вторых, саммит заметно повысил значение Африки для российской внешней политики — ни с Латинской Америкой, ни с Азией подобных мероприятий не проводится. Наконец, в-третьих, он отразил запрос самих африканских стран, а такое двустороннее движение навстречу — явление редкое в глобальной политике, намного чаще более сильные игроки добиваются своего за счет более слабых.

В поисках идеи

Но остается вопрос о том, чем заменить нынешнее «нишевое взаимодействие». Помимо традиционных направлений для российско-африканских отношений (энергетика, военно-техническое сотрудничество) на саммите заявлены новые отрасли — медицина, цифровые технологии, образование, логистика. Понятно, что Россия старается уклониться от имиджа эксплуататора ресурсов Африки. Но добавление новых отраслей — это экстенсивный путь, который не обеспечивает устойчивость сотрудничества: конъюнктура мирового рынка товаров и услуг постоянно меняется, нужны гарантии, что несырьевая торговля не закончится так же быстро, как началась.

Москва осознанно идет на риск, ведь несырьевой бизнес в реальности может и не освоиться на турбулентном африканском рынке. Помощь российским экспортерам через кредитные линии и страхование оказывает Российский экспортный центр. Взаимодействие между центром и ведомствами еще предстоит улучшить, но можно надеяться, что система сопровождения бизнеса сделает риски на африканском рынке вполне приемлемыми.

Остается проблема неустойчивости сотрудничества — и тут есть несколько направлений поиска соответствующих решений. Первое связано с безопасностью. Международную и региональную безопасность можно представить в виде рынка, пусть и своеобразного. На этом рынке есть государства, которым безопасности не хватает — из-за внутренних проблем, споров с соседями, религиозных трений. Такие государства называют потребителями безопасности, поскольку для стабилизации обстановки им требуется вмешательство внешних игроков. Напротив, есть поставщики безопасности — страны, которые способны существенно снизить напряженность путем как силовых, так и дипломатических усилий. Совершенно очевидно, что в Африке большинство стран — это потребители безопасности, а Россия на саммите сделала серьезную заявку на статус поставщика безопасности: речь идет не только о поставках вооружений, но и о российском опыте урегулирования внутренних межэтнических и межрелигиозных конфликтов (Ливия, ЦАР), о борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью (Мали, ДРК, Сомали). Буквально накануне саммита вновь зашли в тупик переговоры об урегулировании конфликта в Южном Судане, что только подчеркивает высокий спрос на новых поставщиков безопасности на континенте. Если России в будущем удастся одновременно играть в Африке на поле рыночной международной торговли и на поле «рынка безопасности», это станет существенной опорой долгосрочного сотрудничества.

При этом роль поставщика безопасности в современном мире меняется. Это занятие теперь менее затратное, чем во времена холодной войны. В нынешних условиях поставщик безопасности не несет ответственности за социально-экономическую систему, международные обязательства и отношения клиента с соседями. Соответственно, для России речь не идет о том, чтобы резко увеличить свое военное присутствие в Африке — с перспективой все потерять из-за чрезмерной нагрузки. Игра на рынке безопасности для Москвы заключается в постепенном увеличении вовлеченности в африканские дела. Более того, главным преимуществом СССР в Африке была привлекательная идеология, в том время как главное преимущество России — опыт постконфликтного урегулирования в Чечне, Таджикистане, Сирии. Иными словами, поменялись и характеристики «товара».

Политическая цель

Второе направление поиска — институциональное. Правила мировой торговли запутанны и не исключают многочисленных барьеров для поставки товаров и услуг. В таких условиях у африканского бизнеса нет дополнительных стимулов осваивать российский рынок, и наоборот, у российского бизнеса есть скепсис по поводу доступа в Африку. Договориться о правилах игры проще, когда отслеживать исполнение норм будут не себялюбивые государства, которым выгодно время от времени нарушать правила. Необходима нейтральная инстанция, которая может унифицировать нормы и призвать нарушителя к ответу. Поэтому важно, что на саммите были заключены соглашения между ЕАЭС и Африканским союзом, а также диалог ЕАЭС и России с субрегиональными интеграционными объединениями в Африке — прежде всего это Сообщество развития Юга Африки (SADC), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) и Союз арабского Магриба. Постепенный перевод вопросов торговли на наднациональный уровень даст российско-африканскому сотрудничеству дополнительные гарантии долговечности.

Саммит зафиксировал еще один неотвеченный вопрос: зачем? Понятно, что нужны долгосрочные отношения, непонятно — с какой целью. Россия и страны Африки пока не смогли найти убедительного ответа на этот вопрос. В 2006 году Владимир Путин сформулировал доктрину «приведения в соответствие» экономических возможностей и политических запросов, поэтому драйвером российско-африканских отношений не может быть одна лишь экономическая выгода. Итоговая декларация саммита в Сочи содержит призыв сформировать более справедливую и равноправную систему международных отношений — этот политический ориентир понятен, осталось проложить конкретный маршрут.

При этом, несмотря на критику в итоговой декларации «валютного шантажа» и «односторонних действий», путь к новой системе международных отношений не может лежать через конкуренцию и борьбу Москвы с западными странами на территории Африки: торговые обороты ЕС и США с африканскими странами в разы больше торгового оборота Россия — Африка. По тем же причинам не может быть и речи о конкуренции с Китаем и Индией. По всей видимости, задача России — помочь сформироваться центрам силы в самой Африке (Египет, Эфиопия, ЮАР, Нигерия), которые сами найдут правильный баланс между Западом и не-Западом.

Об авторах
Иван Лошкарев научный сотрудник Центра исследований политических элит МГИМО, эксперт РСМД
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Африка, экспорт, внешняя политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter