Остается проблема неустойчивости сотрудничества — и тут есть несколько направлений поиска соответствующих решений. Первое связано с безопасностью. Международную и региональную безопасность можно представить в виде рынка, пусть и своеобразного. На этом рынке есть государства, которым безопасности не хватает — из-за внутренних проблем, споров с соседями, религиозных трений. Такие государства называют потребителями безопасности, поскольку для стабилизации обстановки им требуется вмешательство внешних игроков. Напротив, есть поставщики безопасности — страны, которые способны существенно снизить напряженность путем как силовых, так и дипломатических усилий. Совершенно очевидно, что в Африке большинство стран — это потребители безопасности, а Россия на саммите сделала серьезную заявку на статус поставщика безопасности: речь идет не только о поставках вооружений, но и о российском опыте урегулирования внутренних межэтнических и межрелигиозных конфликтов (Ливия, ЦАР), о борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью (Мали, ДРК, Сомали). Буквально накануне саммита вновь зашли в тупик переговоры об урегулировании конфликта в Южном Судане, что только подчеркивает высокий спрос на новых поставщиков безопасности на континенте. Если России в будущем удастся одновременно играть в Африке на поле рыночной международной торговли и на поле «рынка безопасности», это станет существенной опорой долгосрочного сотрудничества.
При этом роль поставщика безопасности в современном мире меняется. Это занятие теперь менее затратное, чем во времена холодной войны. В нынешних условиях поставщик безопасности не несет ответственности за социально-экономическую систему, международные обязательства и отношения клиента с соседями. Соответственно, для России речь не идет о том, чтобы резко увеличить свое военное присутствие в Африке — с перспективой все потерять из-за чрезмерной нагрузки. Игра на рынке безопасности для Москвы заключается в постепенном увеличении вовлеченности в африканские дела. Более того, главным преимуществом СССР в Африке была привлекательная идеология, в том время как главное преимущество России — опыт постконфликтного урегулирования в Чечне, Таджикистане, Сирии. Иными словами, поменялись и характеристики «товара».
Второе направление поиска — институциональное. Правила мировой торговли запутанны и не исключают многочисленных барьеров для поставки товаров и услуг. В таких условиях у африканского бизнеса нет дополнительных стимулов осваивать российский рынок, и наоборот, у российского бизнеса есть скепсис по поводу доступа в Африку. Договориться о правилах игры проще, когда отслеживать исполнение норм будут не себялюбивые государства, которым выгодно время от времени нарушать правила. Необходима нейтральная инстанция, которая может унифицировать нормы и призвать нарушителя к ответу. Поэтому важно, что на саммите были заключены соглашения между ЕАЭС и Африканским союзом, а также диалог ЕАЭС и России с субрегиональными интеграционными объединениями в Африке — прежде всего это Сообщество развития Юга Африки (SADC), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) и Союз арабского Магриба. Постепенный перевод вопросов торговли на наднациональный уровень даст российско-африканскому сотрудничеству дополнительные гарантии долговечности.
Саммит зафиксировал еще один неотвеченный вопрос: зачем? Понятно, что нужны долгосрочные отношения, непонятно — с какой целью. Россия и страны Африки пока не смогли найти убедительного ответа на этот вопрос. В 2006 году Владимир Путин сформулировал доктрину «приведения в соответствие» экономических возможностей и политических запросов, поэтому драйвером российско-африканских отношений не может быть одна лишь экономическая выгода. Итоговая декларация саммита в Сочи содержит призыв сформировать более справедливую и равноправную систему международных отношений — этот политический ориентир понятен, осталось проложить конкретный маршрут.
При этом, несмотря на критику в итоговой декларации «валютного шантажа» и «односторонних действий», путь к новой системе международных отношений не может лежать через конкуренцию и борьбу Москвы с западными странами на территории Африки: торговые обороты ЕС и США с африканскими странами в разы больше торгового оборота Россия — Африка. По тем же причинам не может быть и речи о конкуренции с Китаем и Индией. По всей видимости, задача России — помочь сформироваться центрам силы в самой Африке (Египет, Эфиопия, ЮАР, Нигерия), которые сами найдут правильный баланс между Западом и не-Западом.
Об авторах
Иван Лошкарев
научный сотрудник Центра исследований политических элит МГИМО, эксперт РСМД
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