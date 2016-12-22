Слабая коалиция: что показал новый миграционный кризис в Германии

Несмотря на политический компромисс по итогам событий в Хемнице, канцлеру Ангеле Меркель все сложнее договариваться с союзниками. Слабым звеном правящей коалиции становятся теряющие популярность социал-демократы

​Нынешнее правительство Ангелы Меркель было сформировано недавно — весной 2018 года, но его работа уже не раз была отягощена пикировкой лидеров. Амбиции министра внутренних дел Хорста Зеехофера (ХСС), обусловленные во многом региональными интересами (Баварии в октябре предстоят земельные выборы), тормозятся канцлером Меркель (ХДС) как в силу ее личного соперничества с Зеехофером, так и ради сохранения сотрудничества с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая не раз уже грозила покинуть правительственную коалицию. Для социал-демократов, в частности, неприемлема жесткая позиция Зеехофера в вопросах миграции.

Игра с радикалами

Впустив по ходу иммиграционного кризиса 2014–2015 годов в страну более миллиона беженцев с Ближнего Востока и из Африки, Германия не может их ни переварить, ни выдворить. Рост тяжких преступлений (в частности, групповых изнасилований) даже заставил полицию предупреждать граждан об «особой психологии» беженцев, «искалеченных войной».

Очередной раунд конфликта элит был запущен недавними событиями в восточногерманском Хемнице. В конце августа в ходе драки погиб один немец, еще двое были тяжело ранены. По подозрению в причастности к этому преступлению были задержаны выходцы из Сирии и Ирака. Возмущение местных граждан осложнилось столкновениями правых и левых радикалов — почуяв кровь, в город хлынули и те и другие. Демонстрации переросли в беспорядки, ультралевые выложили в сеть видео, на котором видно, как неизвестные, по виду — местные жители, преследуют и бьют «беженцев». Прозвучали слова «травля» и «погромы». Канцлер среагировала быстро — и это можно понять. Ведь глава земли Саксония Михаэль Кречмер принадлежит к правому крылу ХДС и скептически относится к курсу канцлера в вопросах миграции, симпатизируя скорее Зеехоферу. Указать на расцвет неонацизма на его земле — значит ослабить его как внутрипартийного соперника. «Травли не должно быть!» — поторопилась заявить Меркель.

А вскоре оказалось, что ее, возможно, и не было. По ходу беседы с газетой «Бильд» глава Службы защиты Конституции (внутренняя спецслужба ФРГ) Ханс-Георг Маасен заметил, что видео может быть постановочным, у левых такое бывает. Во всяком случае доказательств подлинности записи у спецслужб нет. На этом тема «Хемниц» ушла на задний план — грянула тема «Маасен». Конечно, в СДПГ увидели шанс ущемить Зеехофера или даже добиться его отставки. Ведь подчиненный главы МВД слил служебную, техническую информацию, не испросив разрешения шефа. Причем появление этой информации после того, как Меркель уже заявила о «недопустимости травли» и тем самым как бы признала подлинность видео, выглядело как удар по канцлеру. СДПГ, публично потребовав немедленного увольнения Маасена с поста директора спецслужбы, пригрозила в ином случае покинуть правительство.

Зеехофер принял вызов. Потребовав от Маасена доказательств его слов, он получил их и нашел убедительными. При этом формально министр выполнил требование СДПГ, уволив Маасена с его поста, но забрал его на повышение, сделав госсекретарем Министерства внутренних дел, для чего был уволен прежний госсекретарь — социал-демократ. Это вызвало новый взрыв возмущения у СДПГ.

Победа от слабости

Скандал грозил полноценным правительственным кризисом, пока на экстренной встрече 23 сентября Зеехофер, Меркель и лидер социал-демократов Андреа Налес не пришли к окончательному компромиссу — повышения Маасен не получит, но и уволен с госслужбы не будет. С той же зарплатой, что и раньше, он займет пост «особого уполномоченного», подчиненного лично министру внутренних дел. СДПГ заявила прессе о своей «победе». Однако на деле эта и подобные истории — показатель поражения политической системы, в которой партийность важнее государственности.

Почти две недели пустая тема, рожденная исключительно межпартийной борьбой, раздирала и парализовывала немецкую политику — при растущем непонимании гражданами того, как отставка Маасена или даже Зеехофера решит их реальные проблемы. В более стабильной внутриполитической ситуации Маасена тихо бы отдали на растерзание прессе, а через пару недель одна из оппозиционных партий сделала бы запрос в бундестаге, попросив правительство представить подтверждение или опровержение слов главы спецслужбы.

Для социал-демократов скандал стал неудачным ходом в политическом покере. При всей неприязни Меркель к министру внутренних дел она никогда не поступилась бы постоянным союзом ХДС/ХСС. А союз этот пострадал бы, допусти она удар по Зеехоферу в преддверии баварских земельных выборов.

В итоге СДПГ загнала себя в ловушку — ей оставалось либо принять компромисс, предложенный партнерами по коалиции, либо выступить инициаторами развала правительства по совершенно пустому поводу, ввергнув Германию в новую предвыборную борьбу с неизвестным результатом. Тема «Маасен» начала перерастать в тему «СДПГ». Партия действует, как в предвыборной борьбе, стараясь побороть тех, кто правит вместе с ней. С внутрипартийной точки зрения это можно понять — СДПГ внутренне расколота как никогда ранее. Ее руководство, согласившись войти в правительство как младший партнер большой коалиции, должно отдавать дань и тем однопартийцам, которые принципиально против союза с ХДС/ХСС.

Однако у избирателя такая двойственная политика не вызывает понимания. Хотя коалиция работает: например, был принят предложенный социал-демократами закон, по которому дети из бедных семей будут посещать детские сады бесплатно, шум вокруг Маасена явно затмил эту новость. Рейтинг партии в последние дни стремительно падал. Если в 2005 году в первую большую коалицию Меркель СДПГ вошла, получив на выборах 34%, сейчас ее рейтинг лишь 17%. Между тем у радикальной антимигрантской «Альтернативы для Германии» (АдГ) — 18%. В новых федеральных землях АдГ — вторая по величине сила после ХДС.

При этом социал-демократы до сих пор не нашли верных слов в самой болезненной (как показывает внутриполитический процесс) для немецкого общества теме — вопросе миграционной политики. «СДПГ не должна бояться новых выборов!» — заявил в разгар скандала глава молодежной организации СДПГ Кевин Кюнерт. Но эти слова похожи на блеф. Случись выборы сейчас, социал-демократам пришлось бы основательно затянуть пояса — ведь финансирование немецкие партии получают по результатам выборов. С другой стороны, возможно, что именно слабость социал-демократов удерживает коалицию Меркель от развала.