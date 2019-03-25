Международное научное сотрудничество считается сферой, традиционно далекой от политики. Так, в CERN бок о бок работают израильтяне и иранцы, СССР и США сотрудничали в космосе и в период холодной войны. Но сейчас США и Китай, похоже, дошли до точки, где ученым трудно сохранять аполитичность. Началось все с торговой войны, затем последовали обвинения в краже интеллектуальной собственности — вспомним, как в Канаде была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Теперь дошло до того, что сразу четыре американских государственных агентства, финансирующих науку, объявили об ужесточении контроля за международными связями своих грантодержателей. Хотя Россия, вместе с Ираном и КНДР, также попала в новый черный список стран, главные опасения США связаны именно с китайской научной политикой.
Just business
В отличие от России, где наука и научно-технический прогресс мифологизированы как национальное достояние, США весьма прагматичны. Отец современной научной системы США Ванневар Буш называл науку «гусыней, несущей золотые яйца» и «продавал» науку государству именно в таком качестве. Научный прогресс интересен и поддерживается государством, так как несет прибыль и процветание.
В таком контексте становится понятнее и список ведомств, которые (в разной степени) накладывают ограничения на сотрудничество своих грантополучателей с Ираном, Китаем, КНДР и Россией — это Национальный фонд научных исследований, Национальный институт здоровья, Министерство обороны и Министерство энергетики. Последние два ведомства поддерживают не только оборонные или сугубо прикладные исследования — это крупные источники финансирования целого ряда областей фундаментальной науки. При этом они ближе к правительству и их меры выглядят наиболее радикальными. В какой-то момент рассматривался вариант запрета на финансирование всех ученых, которые когда-либо получали деньги от программ по привлечению талантов в четырех «подозрительных» странах. В России это «мегагранты», в Китае — схожая, но куда большая по объему программа «Тысяча талантов». В обоих случаях не было ограничений по национальности участников, это могли быть и «этнические американцы», и граждане третьих стран. Но основная цель таких программ, конечно, — работающие за рубежом соотечественники. Таким образом, ядро «группы риска» составили американцы китайского (и отчасти российского) происхождения. Запрет в итоге не был принят, итоговая формулировка предполагает рассмотрение каждого отдельного случая.