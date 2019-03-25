Правила есть правила

Национальный фонд научных исследований (NSF) и Национальный институт здоровья (NIH) куда более сдержаны в формулировках, их опасение вызывают случаи, которые выглядят двусмысленными и без подсказки чиновников. Это ситуации двойного финансирования или споров вокруг интеллектуальной собственности. Фондам не нравится, когда исследователи получают деньги на одну и ту же работу от американского и от иностранного фонда или когда другое государство подает заявку на установление интеллектуальной собственности на работу, которая была поддержаны американскими деньгами.

Такого рода нарушения случались и раньше, но, как говорят источники в университетах, их удавалось разрешить «в дружественном обсуждении» с фондами. Теперь же фонды направили в университеты письма, требующие расширенную информацию о некоторых исследователях. Но возникает вопрос: должны ли докладывать о втором месте работы, например, ученые, которым университет оплачивает только девять месяцев в году — ведь остальные три месяца они принадлежат сами себе?

При любом развитии событий США будет трудно избежать нематериальных потерь — может пропасть ощущение свободы и защищенности исследователя-иностранца с американским паспортом. Таким образом, США могут потерять именно тех, за кем так усиленно охотились весь XX век и на ком во многом построена американская научная мощь. В США едут за свободой творчества и самореализации и за равенством прав — хотя бы отчасти. Конечно, и за деньгами, но в Китае уже сейчас нередко готовы платить больше. Если страна происхождения станет препятствием для свободы и безопасности серьезного ученого, преимущества США станут менее очевидными.

Держава №2

Опасения в США возникли, конечно, не на пустом месте. Китай давно обвиняют в хищении и скупке иностранных технологий и игнорировании права интеллектуальной собственности. Можно вспомнить и «немецкие» машины, ездящие по Китаю под другими торговыми марками, и китайскую космическую программу, во многом базирующуюся на советских дешево проданных в 90-е годы разработках и советских украинских специалистах, приехавших работать в Китай в тот же период. По-видимому, США это устраивало до тех пор, пока они удерживали лидерство на переднем крае науки и технологий, а Китай делал у себя подешевевшие товары массового потребления. Однако медленно, но верно Китай перестал быть всемирной фабрикой ширпотреба. Сегодня это научная держава №2. Может, и «вскормленная» китайскими выпускниками американских университетов, как сформулировал недавно директор ФБР Кристофер Рей, однако теперь уже самостоятельная сила. Одно из проявлений этого — недавнее скандальное клонирование эмбрионов человека, в этой сфере Китай очень и очень силен. Вместе с тем есть реальные свидетельства того, что Китай не оставил «старых» методов работы: китайские рецензенты допускали утечки информации о заявках на гранты того же NIH. А это «подхват» самых новых идей и путей на самом раннем этапе, еще до начала работ. Когда идея есть, ее уже можно осуществить на своей земле и за свои деньги.

Новые идеи по крупицам собирают научные фонды, за головы, которые их генерируют, борются все развитые страны. Неудивительно, что американское правительство обеспокоено перспективами их утечки. Но, возможно, остановить этот процесс уже нельзя. Именно потому, что Китай хорошо перенял американскую традицию науки как гусыни — идеи становятся продуктом, а не только статьями в научных журналах.

Нечего терять

На фоне столь больших ставок присутствие России в списке выглядит странным. Понятно, что это политическое решение, которое отражает сегодняшнюю близость России, скорее, глобальному Востоку, чем Западу. Однако с точки зрения научной политики смысла в этом мало: Россия планомерно отстает в рейтингах инновационной активности даже в тех сферах, где хорошо выглядит с точки зрения фундаментальной науки. Подъем фундаментальной науки последних лет (и это показано массой исследований) связан в значительной степени с международной кооперацией, в том числе с соотечественниками, работающими в зарубежных лабораториях. Для США это совсем небольшой объем, а Россия этим живет, имея при этом минимальные возможности нанести тот экономический ущерб, которого опасается Америка. По сути, российские ученые будут расплачиваться «за того парня», а российская экономика продолжит получать от науки крайне и крайне мало.