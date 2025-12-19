Путин рассказал о жизни в квартире в Кремле

Video

Президент России Владимир Путин рассказал, что живет в квартире в Кремле, туда приходят его близкие. Об этом он заявил во время прямой линии. РБК ведет прямую и онлайн-трансляцию.

Как сообщил президент, упомянутая квартира была оформлена при бывшем президенте России Борисе Ельцине (1991–1999). «Сомневаюсь, что Борис Николаевич Ельцин там хоть раз ночевал, а я там живу сегодня», — сказал Путин, добавив, что «так сложились обстоятельства».

По его мнению, для Ельцина квартиру сделали, чтобы в течение дня глава государства мог там отдохнуть.

Президент также рассказал, что квартира после времен Ельцина никак не была изменена, помимо, возможно, стульев. Путин подчеркнул, что его устраивает жилье, а уют создают близкие, которые иногда заходят в гости.

