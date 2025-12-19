 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина
0

«Хочу жениться». С какими плакатами журналисты пришли к Путину

Сюжет
Прямая линия Путина
В Москве завершилась прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой он подвел итоги года. Многие журналисты пришли на мероприятие с плакатами, чтобы привлечь внимание президента. Что на них написано — в подборке РБК

Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Фото: РБК
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Владимир Путин ответил на вопросы граждан и представителей СМИ во время объединенной пресс-конференции и прямой линии.

Каждый год журналисты приходят на встречу с президентом с уникальными плакатами — они поднимают их, чтобы привлечь внимание главы государства и модераторов и озвучить свой вопрос.

На многих плакатах написаны названия городов или регионов, но некоторые корреспонденты стремились к оригинальности. Например, журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел в Гостиный Двор с табличкой «Хочу жениться». Когда ему дали слово, он сделал предложение своей девушке и позвал президента на свадьбу, а после — задал вопрос о поддержке молодых семей.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, София Шошина София Шошина
Прямая линия Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

