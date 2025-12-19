«Хочу жениться». С какими плакатами журналисты пришли к Путину

В Москве завершилась прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой он подвел итоги года. Многие журналисты пришли на мероприятие с плакатами, чтобы привлечь внимание президента. Что на них написано — в подборке РБК

Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Фото: РБК Фото: Александр Казаков / ТАСС

Владимир Путин ответил на вопросы граждан и представителей СМИ во время объединенной пресс-конференции и прямой линии.

Каждый год журналисты приходят на встречу с президентом с уникальными плакатами — они поднимают их, чтобы привлечь внимание главы государства и модераторов и озвучить свой вопрос.

На многих плакатах написаны названия городов или регионов, но некоторые корреспонденты стремились к оригинальности. Например, журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел в Гостиный Двор с табличкой «Хочу жениться». Когда ему дали слово, он сделал предложение своей девушке и позвал президента на свадьбу, а после — задал вопрос о поддержке молодых семей.