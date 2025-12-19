«Хочу жениться». С какими плакатами журналисты пришли к Путину
Каждый год журналисты приходят на встречу с президентом с уникальными плакатами — они поднимают их, чтобы привлечь внимание главы государства и модераторов и озвучить свой вопрос.
На многих плакатах написаны названия городов или регионов, но некоторые корреспонденты стремились к оригинальности. Например, журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел в Гостиный Двор с табличкой «Хочу жениться». Когда ему дали слово, он сделал предложение своей девушке и позвал президента на свадьбу, а после — задал вопрос о поддержке молодых семей.
