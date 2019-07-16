Стратегия «трех Д»

В работе со стратегическими противниками Соединенные Штаты зачастую опираются на подход «трех Д» — демократизация, демонизация, давление. Обычно три этих компоненты применяются «ступенчато» — иногда достаточно первого (ФРГ и Япония после Второй мировой войны), но чаще приходится задействовать второй и третий. В случае с Ираном администрация Трампа задействует все три составляющие одновременно.

Наращивая давление на все институты иранской власти и отдельных руководителей и рисуя образ злонамеренной «державы-парии», Соединенные Штаты в идеале желали бы видеть в Тегеране более лояльное руководство, но по факту готовы ограничиться сотрудничеством иранцев по значимым для США и союзников темам. Это своеобразная «демократизация а-ля Трамп», где трансформация природы режима не обязательна, пока он готов работать с Вашингтоном на выгодных для США условиях. Отсюда постоянные сигналы Трампа и некоторых высокопоставленных американских дипломатов о желании переговоров и «новой сделки», с одной стороны, и информационная кампания по обличению «режима аятолл», угнетающего рядовых иранцев — с другой.

Три препятствия

Роль «плохого парня» в исполнении советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в этом смысле весьма кстати — ведь если есть «плохой», должен быть и «хороший», с кем в итоге иранцы согласятся вести переговоры. Проблема в том, что Болтон не играет роль, он ею живет. У него свой набор единомышленников в Вашингтоне, а также конкретная, весьма ригидная и не всегда совпадающая с трамповской повестка по Ирану, в которой переговорам если и есть место, то только о капитуляции. Поэтому, если отношения Трамп — Иран — это про переговоры и сделку, в среднесрочной перспективе Болтон, скорее, деструктивный элемент. Это первое значимое препятствие для проведения переговоров и возможной нормализации ситуации.

Второе заключается в отсутствии конкретных модальностей таких переговоров, их содержательного наполнения и прочности потенциальных договоренностей, учитывая отношение иранцев к фигуре самого Трампа. СВПД было продуктом долгих и комплексных переговоров, в результате которых удалось прийти к набору взаимных обязательств, исполнять которые взялись наиболее значимые и, как тогда казалось, дееспособные игроки международной политики. Однако все это не помешало Трампу фактически обрушить соглашение односторонним волевым решением. Даже если президент США более трепетно относится к соглашениям, которые инициировал он сам, веры в подобные договоренности в Тегеране немного. В связи с этим многие в Иране призывают просто переждать президентство Трампа. Это можно было бы считать рациональным подходом если бы не одно «но» — переизбрание Трампа на второй срок более чем вероятно, а значит, никто не даст Ирану возможности просто сидеть и ждать до 2024 года.

Наконец, третье препятствие к началу формальных переговоров — порядок уступок. США требуют от Ирана прекратить «зловредные действия» по всему ближневосточному региону, свернуть программу по разработке баллистических ракет и отказаться от «намерений получить ядерное оружие». Список требований Тегерана возглавляет снятие нефтяных и финансовых санкций. Обе стороны убеждены, что начать должны их визави. Обе предлагают кажущиеся убедительными доводы. Правда, в этом споре есть и третья сила — американские союзники в регионе, где наиболее жесткая антииранская позиция у Израиля и Саудовской Аравии. Дополнительным отягчающим для Ирана обстоятельством является новый избирательный цикл в Израиле. Тема «иранской угрозы» крайне важна и соревнование за то, какая партия способна лучше защитить от нее израильское государство — вопрос не просто предвыборной риторики, но реальных военно-политических решений. Если кому-то кажется, что политика действующего премьера Беньямина Нетаньяху в отношении Ирана непропорционально жесткая и излишне эмоциональная, оппонентами Биби (Беньямин Нетаньяху. — РБК) в Израиле она оценивается как малоинициативная и требующая еще большего давления при новом кабинете. Характерная для предвыборной ситуации дилемма в отношении значимого противника — «слишком много давления — слишком мало давления» — будет актуальной не только для Израиля, но и для самих США. В Америке также стартовала избирательная гонка и вопрос политики в отношении Ирана хоть и не центральный для общей повестки, но достаточно важный в ее внешнеполитической части.

И все же, несмотря на обозначенные сложности, переговоры фактически начались. Пока они бесконтактные, проходят на уровне обмена сигналами, выработки переговорных позиций и прощупывания уязвимостей оппонента. Примечательно, что некоторые правительственные консультанты в США даже усматривают в иранском поведении в июне-июле смену тактики: от «отрицания причастности» к «большой дисциплине» (from deniability to discipline). Если не считать это наблюдение выдаванием желаемого за действительное, возникает вопрос: стала ли подобная перемена результатом политики «максимального давления» Трампа или Иран самостоятельно осознал, что подобная линия принесет ему больше пользы? Пока же очевидно, что под пеной взаимных пикировок обе стороны работают над подготовкой к более сложному этапу позиционного противостояния.