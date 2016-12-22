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Политический счет: как выборы 9 сентября зафиксировали новую реальность
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Политический счет: как выборы 9 сентября зафиксировали новую реальность
Политика, 16:20
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Денис Волков Политический счет: как выборы 9 сентября зафиксировали новую реальность
Тенденция на снижение популярности партии власти наблюдается почти три года. Если ее не удастся переломить, то к думским выборам 2021 года возможно возвращение к идее ребрендинга «Единой России»

​Падение популярности партии власти, которое со всей отчетливостью проявилось на прошедших 9 сентября выборах, началось не вчера и происходило постепенно. Этот процесс продолжается минимум с первой половины 2015 года, когда рейтинги «Единой России» — как и одобрение большинства государственных институтов — сначала достигли максимальных значений на фоне присоединения Крыма к России годом ранее, а затем плавно устремились вниз.

Мобилизация в пользу власти

Интересно, что только «Единая Россия» смогла выиграть от патриотической мобилизации общественного мнения, когда ее рейтинг достигал невиданных 50%, согласно замерам Левада-центра, то есть за нее были готовы отдать свои голоса половина населения страны. На рейтинги ни одной другой партии Крым не повлиял. Рост популярности правящей партии был настолько сильным и неожиданным, что прекратились все разговоры о переформатировании, ребрендинге или полной замене партии власти на Общероссийский народный фронт (ОНФ), которые активно муссировались годом ранее, когда рейтинг «Единой России» снижался до 25%. После событий 2014 года было решено оставить все как есть.

Крымская мобилизация так помогла потому, что «Единая Россия» воспринимается населением как часть государственной машины, дополнительный департамент перераспределения национального благосостояния, как партия, которая в первую очередь представляет интересы властей и бюрократии, и только во вторую — интересы населения в целом. Поэтому рейтинг «Единой России» настолько повторяет траекторию рейтингов одобрения премьера, правительства и парламента (президент занимает в системе исключительное положение, и его рейтинг менее подвижен). Пока политическая система легитимна, легитимна и партия власти.

Но по мере исчерпания крымского эффекта и на фоне обострения социально-экономических проблем поддержка государственных институтов начала таять. В отношении парламента этот тренд отчетливо просматривается с конца 2015 года, в отношении правительства — с середины 2016-го. А с конца прошлого года прекратился полуторалетний робкий рост оптимизма по поводу оживления экономики и адаптации населения к новым экономическим условиям. Все отчетливее становились пессимистические настроения по поводу будущего.

На таком фоне «Единая Россия» постепенно теряла поддержку населения. За несколько месяцев до парламентских выборов 2016 года ее рейтинг в основном колебался уже на уровне 39% и под конец избирательной кампании начал проседать еще ниже под напором критики со стороны конкурентов. Тогда факт того, что партия получила на несколько миллионов голосов меньше, чем в 2011 году, был затушеван изменением системы голосования: «Единая Россия» с помощью одномандатников смогла довести свою долю в парламенте до конституционного большинства. В конце прошлого года рейтинг партии власти опустился еще немного и составлял уже 36–37%.

Реформа против рейтинга

Новый мощный спад популярности — до нынешних 28% в августе этого года — произошел совсем недавно, на фоне новостей о пенсионной реформе. Как показывали групповые дискуссии, в глазах избирателей «Единая Россия» оказалась среди основных ответственных за разработку реформы наравне с правительством и системными либералами, так как, используя фразу из фокус-групп, «один человек такую гадость [реформу] придумать не может». По сути дела, исполнительная власть умело переложила по крайней мере часть ответственности за непопулярную реформу на депутатов, которым пришлось автоматом проголосовать за ее принятие.

Как показывали опросы всех социологических центров, население с самого начала было недовольно повышением пенсионного возраста, большинство считало реформу несправедливой, преобладало мнение, что власти решают проблемы бюджета за счет простых россиян. И хотя с фактом реформы люди по большей части быстро смирились, так как «все равно решение принято», «все равно ничего не изменишь», на фокус-группах люди выражали намерение «показать власти кукиш». Наилучший способ выразить свое бессильное негодование виделся в том, чтобы «прокатить ее на выборах», чтобы хоть как-то ущипнуть власть там, где побольнее. Отсюда и протестное голосование.

Альтернативы и последствия

Однако проявилось оно не везде, а только в регионах, где уже накопилось серьезное недовольство существующей властью и где до выборов были допущены хоть сколько-нибудь самостоятельные альтернативные кандидаты. Прежде всего ими стали выходцы из системных оппозиционных партий — КПРФ и ЛДПР. Так, Сергей Фургал в Хабаровском крае уже неоднократно избирался в Госдуму от партии Жириновского. А Валентин Коновалов из Хакасии хотя и является молодым политиком, но за его плечами — авторитет коммунистической партии.

Иначе обстояло дело, например, в Москве. Здесь большинство населения в последние несколько лет стабильно демонстрирует умеренную поддержку градоначальника и его инициатив. К тому же московские власти учли негативный для них опыт частично конкурентных выборов с участием Алексея Навального в 2013 году, когда дело чуть не закончилось вторым туром. На этот раз протестный электорат был умело размазан между малоизвестными техническими кандидатами. Когда же люди не видят реальной альтернативы — политика или партии, которые смогли бы убедить избирателей, что настроены по-серьезному, то большинство несогласных просто остается дома и игнорирует выборы.

В целом по России партия власти показала результаты, худшие за последнее десятилетие. И хотя итоги выборов были предсказуемыми, они не становятся от этого менее впечатляющими.

Если негативные тренды в ближайшее время переломить не удастся, к парламентским выборам 2021 года власть может вернуться к идее ребрендинга «Единой России». При этом отдельные победы оппозиционных кандидатов пока вряд ли приведут к более смелым и независимым действиям системной оппозиции — слишком травмирующим для всех оказалась дисциплинарная зачистка «Справедливой России». Эта партия в 2011 году больше других выиграла от протестного голосования на парламентских выборах и намеревалась оседлать протестную волну, за что и была наказана. И кажется, что после того удара уже не оправилась. Вряд ли в КПРФ и ЛДПР хотят повторить ее судьбу. Однако в долгосрочной перспективе результат сентябрьских выборов, как представляется, сигнализирует о постепенной утрате контроля властей за ситуацией.​
Об авторах
Денис Волков социолог Левада-центра
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , «Единая Россия» , региональные выборы , рейтинги , пенсионная реформа
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