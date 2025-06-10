Вице-губернатора Владимирской области арестовали по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал первого вице-губернатора Владимирской области Александра Ремигу. Под стражей он пробудет 1 месяц 30 суток, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Дело в отношении Ремиги возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом. Деталей уголовного дела и сумму взятки в суде не уточнили.
О том, что в отношении первого замгубернатора Владимирской области проводят следственные действия, стало известно накануне, 9 июня. В пресс-службе главы региона Александра Авдеева сообщили РБК, что к Ремиге «есть вопросы со стороны правоохранительных органов».
Местный портал «Зебра ТВ» со ссылкой на источник во владимирском правительстве писал, что претензии к Ремиге могли возникнуть у московских следователей. В качестве возможной причины собеседник портала назвал якобы допущенные вице-губернатором «вольности» при использовании бюджетных средств, выделенных на развитие туризма.
Должность первого вице-губернатора Владимирской области Ремига занял в апреле 2020 года, когда регион возглавлял Владимир Сипягин. В его зону ответственности, в частности, входит государственно-частное партнерство, инвестиции, промышленность, научно-техническое и инновационное развитие, экономика, координация внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Владимирской области.
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