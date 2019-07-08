Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,35 61,92 EUR Нал. 72,37 69,92 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 493,00 -2,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
«Рустави 2» возобновила вещание после мата в адрес Путина в прямом эфире Политика, 08:32 В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек Общество, 08:17 Поезжайте поездом: зачем KLM убеждает клиентов меньше летать — Bloomberg Pro, 08:13 СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Бизнес, 08:12 Роберт Нейверт — РБК: «Мы не состязаемся в предсказаниях с мартышками» Pro, 08:08 Камера для офицера: как в США борются с подбрасыванием наркотиков Мнение, 08:07 В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом Общество, 08:06 Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Экономика, 08:00 Принят универсальный механизм исполнения международных судебных споров Pro, 08:00 Врио мурманского губернатора выдвинет в сенаторы экс-омбудсмена МИДа Политика, 08:00 Стали известны регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами Общество, 07:44 Дмитрий Киселев анонсировал телемост российского и украинского каналов Политика, 07:13 Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Бизнес, 07:00 Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку Политика, 07:00
Мнение ,  
0 
Сергей Костяев Камера для офицера: как в США борются с подбрасыванием наркотиков
В США сократить число жалоб на полицейских, в том числе связанных с фальсификацией улик по наркотическим делам, помогли видеокамеры, устанавливаемые непосредственно на экипировку стражей порядка

Невероятная история с освобождением журналиста Ивана Голунова заставила российские власти почти официально признать давно известную экспертам проблему полицейского произвола при расследовании наркопреступлений. В МВД задумались о создании специального подразделения по контролю за подобными делами, а сам Голунов в интервью после освобождения предположил, что решить проблему помогло бы большее распространение видеокамер в полицейских участках и хранение записей в центральном полицейском аппарате, а не на местах.

Глаза общества

Трудно сказать, захотят ли российские правоохранители использовать мировой опыт в этой сфере, но он есть. В США с 2015 года действует программа размещения камер прямо на экипировке полицейских. Ее инициировала генеральный прокурор США Лоретта Линч после волнений в Фергюсоне, где в августе 2014 года полицейский при попытке ареста застрелил чернокожего юношу. Программа должна была гарантировать, что все нарушения сотрудников полиции будут зафиксированы.

В настоящее время 23 штата и федеральный округ Колумбия в той или иной форме одобрили программы «нательных» камер. Предусмотрен и доступ к записям: в некоторых штатах — Коннектикут, Невада, Северная Дакота, Оклахома и Техас — видео с таких камер рассматривается как общественная информация, доступ к которой открыт (при определенных исключениях, например в случае общения полицейского и информатора). В других штатах — Флорида, Джорджия, Иллинойс, Орегон и Южная Каролина — доступ к записям имеют только определенные категории лиц в определенных ситуациях. Например, подозреваемый в совершении преступления может затребовать запись с целью получения оправдывающей его информации.

Дискуссия вокруг степени доступности записей связана не только с интересами полиции; правозащитники отмечают, что оказавшиеся перед камерой случайные прохожие могут быть недовольны нарушением своего личного пространства.

Плохие копы

Конфликт, из-за которого полицейским приходится носить камеры, был связан с межрасовыми проблемами, но в итоге оказались решены и другие проблемы. Камеры помогли поймать за руку в том числе полицейских, подбрасывающих наркотики. Доказывать такие обвинения очень сложно. В 2004–2007 годах сержант полиции Чикаго Рональд Уоттс занимался борьбой с наркопреступлениями и произвел ряд арестов. Но позднее он сам попался на злоупотреблениях и в 2012 году признал себя виновным в краже $5 тыс. у информатора ФБР. После того как полицейским заинтересовались в прокуратуре, всплыли многочисленные свидетельские показания о фактах подбрасывания наркотиков, которыми ранее просто никто не занимался ввиду принадлежности потерпевших к расовым меньшинствам и малообеспеченным слоям населения. Годом позже Уоттс был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения. К маю 2019 года прокурор графства Кук Ким Фокс отменил приговоры в отношении 63 человек, подставленных Уоттсом и его сотрудниками. 56 из 63 уже подали иски к полиции города с требованием выплаты компенсаций.

Камеры должны были изменить ситуацию, хотя недобросовестные полицейские, конечно, попытались обойти новый механизм контроля. В апреле 2017 года офицеры полиции Лос-Анджелеса Эндрю Гаксиола и Сэмюэль Ли арестовали Рональда Шилдса, подозреваемого в хранении наркотиков. Камеры на форме полицейских сняли, как офицер Гаксиола сначала поднимает кошелек подозреваемого с земли, кладет туда наркотики, а затем снова «находит». Гаксиола выключил камеру, но не знал, что она продолжает работать еще 30 секунд после выключения. Хитрость разработчиков спасла Шилдса, а полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении офицеров.

В ноябре 2018 года за аналогичный трюк офицер полиции Балтимора Ричард Пинхейро был приговорен к трем годам условно и 300 часам общественных работ. Этот и еще ряд подобных скандалов привели к изменению политики видеозаписи. Теперь камеры на форме полицейских Балтимора должны работать непрерывно с момента получения вызова и до завершения работы по нему.

Оценка метода

Исследования эффективности камер начались практически одновременно с их внедрением. В 2015 году ученые, работавшие по гранту Минюста США, запустили пилотную программу установки камер в полиции Лас-Вегаса. Было выбрано 416 добровольцев, которых случайным образом разделили на две группы: 218 полицейских образовали экспериментальную группу и носили камеры, 198 были в контрольной группе и работали без них. Для повышения валидности заключений была собрана статистика по работе добровольцев за год до эксперимента.

В результате в экспериментальной группе доля полицейских, на которых жаловались жители, сократилась на 16,5% (c 54,6% в 2014 году до 38,1% в 2015 году), тогда как в контрольной группе — лишь на 2,5% (c 48 до 45,5%). Похожий результат получился и по количеству отчетов о применении силы (полицейские должны составлять их в конце смены, если им приходилось применять силовые методы воздействия). В экспериментальной группе доля полицейских, которым приходилось составлять такие отчеты, уменьшилась на 11,5% (с 31,2 до 19,7%), в контрольной же группе, наоборот, увеличилась на 1% (c 26,3 до 27,3%). При этом носившие камеры полицейские выписали на 6,8% больше штрафов и произвели на 5,2% больше арестов, чем их коллеги без камер.

Наконец, исследователи оценили соотношение затрат и выгод при внедрении «нательных» камер. Выгода заключается в снижении количества жалоб на полицейских на 25%, то есть меньше времени и денег уходит на проверки. Затраты заключаются в покупке и обслуживании оборудования и проведении тренингов для полицейских. Итоговый результат оказался таким: департамент полиции Лас-Вегаса экономит на каждом полицейском с камерой $4 тыс.

Но, конечно, камеры не являются панацеей. Опубликованный уже в 2019 году обзор научной литературы по 70 проведенным в разных городах США экспериментам показывает, что далеко не всегда удается выявить положительные изменения от введения «нательных» камер. В конечном итоге на отношение граждан к полиции сильнее влияет качество управления конкретной полицейской службой или острота расовых проблем на местном уровне.

Об авторах
Сергей Костяев кандидат политических наук, американист
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, наркотики, полиция, Лас-Вегас, генпрокурор США
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter