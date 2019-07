Плохие копы

Конфликт, из-за которого полицейским приходится носить камеры, был связан с межрасовыми проблемами, но в итоге оказались решены и другие проблемы. Камеры помогли поймать за руку в том числе полицейских, подбрасывающих наркотики. Доказывать такие обвинения очень сложно. В 2004–2007 годах сержант полиции Чикаго Рональд Уоттс занимался борьбой с наркопреступлениями и произвел ряд арестов. Но позднее он сам попался на злоупотреблениях и в 2012 году признал себя виновным в краже $5 тыс. у информатора ФБР. После того как полицейским заинтересовались в прокуратуре, всплыли многочисленные свидетельские показания о фактах подбрасывания наркотиков, которыми ранее просто никто не занимался ввиду принадлежности потерпевших к расовым меньшинствам и малообеспеченным слоям населения. Годом позже Уоттс был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения. К маю 2019 года прокурор графства Кук Ким Фокс отменил приговоры в отношении 63 человек, подставленных Уоттсом и его сотрудниками. 56 из 63 уже подали иски к полиции города с требованием выплаты компенсаций.

Камеры должны были изменить ситуацию, хотя недобросовестные полицейские, конечно, попытались обойти новый механизм контроля. В апреле 2017 года офицеры полиции Лос-Анджелеса Эндрю Гаксиола и Сэмюэль Ли арестовали Рональда Шилдса, подозреваемого в хранении наркотиков. Камеры на форме полицейских сняли, как офицер Гаксиола сначала поднимает кошелек подозреваемого с земли, кладет туда наркотики, а затем снова «находит». Гаксиола выключил камеру, но не знал, что она продолжает работать еще 30 секунд после выключения. Хитрость разработчиков спасла Шилдса, а полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении офицеров.

В ноябре 2018 года за аналогичный трюк офицер полиции Балтимора Ричард Пинхейро был приговорен к трем годам условно и 300 часам общественных работ. Этот и еще ряд подобных скандалов привели к изменению политики видеозаписи. Теперь камеры на форме полицейских Балтимора должны работать непрерывно с момента получения вызова и до завершения работы по нему.

Оценка метода

Исследования эффективности камер начались практически одновременно с их внедрением. В 2015 году ученые, работавшие по гранту Минюста США, запустили пилотную программу установки камер в полиции Лас-Вегаса. Было выбрано 416 добровольцев, которых случайным образом разделили на две группы: 218 полицейских образовали экспериментальную группу и носили камеры, 198 были в контрольной группе и работали без них. Для повышения валидности заключений была собрана статистика по работе добровольцев за год до эксперимента.

В результате в экспериментальной группе доля полицейских, на которых жаловались жители, сократилась на 16,5% (c 54,6% в 2014 году до 38,1% в 2015 году), тогда как в контрольной группе — лишь на 2,5% (c 48 до 45,5%). Похожий результат получился и по количеству отчетов о применении силы (полицейские должны составлять их в конце смены, если им приходилось применять силовые методы воздействия). В экспериментальной группе доля полицейских, которым приходилось составлять такие отчеты, уменьшилась на 11,5% (с 31,2 до 19,7%), в контрольной же группе, наоборот, увеличилась на 1% (c 26,3 до 27,3%). При этом носившие камеры полицейские выписали на 6,8% больше штрафов и произвели на 5,2% больше арестов, чем их коллеги без камер.

Наконец, исследователи оценили соотношение затрат и выгод при внедрении «нательных» камер. Выгода заключается в снижении количества жалоб на полицейских на 25%, то есть меньше времени и денег уходит на проверки. Затраты заключаются в покупке и обслуживании оборудования и проведении тренингов для полицейских. Итоговый результат оказался таким: департамент полиции Лас-Вегаса экономит на каждом полицейском с камерой $4 тыс.

Но, конечно, камеры не являются панацеей. Опубликованный уже в 2019 году обзор научной литературы по 70 проведенным в разных городах США экспериментам показывает, что далеко не всегда удается выявить положительные изменения от введения «нательных» камер. В конечном итоге на отношение граждан к полиции сильнее влияет качество управления конкретной полицейской службой или острота расовых проблем на местном уровне.