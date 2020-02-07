Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой

Но политический и идейный антагонизм в американском обществе не стоит преувеличивать. Америка не знала ни феодальной аристократии, ни сильного социалистического и коммунистического движения, а потому водоразделы между основными политическими лагерями всегда были умеренными, а в ценностях общества существовала большая зона консенсуса, чем, к примеру, в Западной Европе.

Помимо объективных, ценностных, предпосылок у такого стиля политики была и прагматичная сторона. В Америке особенно трудно обыграть на выборах инкумбента — того, кто занимает пост на моменты выборов, потому что действует железное правило: победитель плотно работает со всем электоратом, а не только со своими сторонниками. А это означает, что он должен тяготеть к центристской позиции.

Проверка кризисом

Что же разрушило эту идиллию?

«Дело в экономике, дурашка!» — главный лозунг кампании Билла Клинтона в 1992 году и первый ответ на этот вопрос. Если большую часть ХХ века уровень жизни среднего американца удваивался каждые 25 лет, то с конца века этот процесс замедлился, а после кризиса 2008 года едва ли не обратился вспять. Новое поколение американцев — первое за долгое время, которое живет не лучше, а хуже своих родителей. И как всегда, источник бед разочарованные люди ищут в «чужаках», мигрантах, которых становилось все больше и больше. Добавим к этому и восемь лет правления первого небелого президента, которое разбередило расистские настроения, по большей части латентные, но цунами запросов на публикацию свидетельства о рождении Барака Обамы (который, якобы, родился вне территории США и потому не мог стать главой государства) американские социологи считают симптомом именно расизма. Добавила напряжения и обамовская реформа системы медицинского страхования, которую консервативные американцы восприняли в штыки.

Кризисная ситуация отбросила «правых» в нативизм — стремление «вернуться к истокам», «левых» — в запрос на большую социальную справедливость. По данным авторитетного Pew Research Center, разрыв в ценностных установках сторонников Республиканской и Демократической партий, составлявший еще в 1990-х гг порядка 10 процентных пунктов, к 2014 году вырос до 34 пунктов. Неудивительно, что «справа» возникло мощное ультраконсервативное «Движение чаепития», а слева — чуть позже — «демократический социализм» Берни Сандерса.

Центристы не в моде

Еще сильнее поляризовал американскую политику и общество Дональд Трамп, обыгравший в 2016-м во внутрипартийной конкуренции не только традиционных центристов типа Джеба Буша, но и кандидатов, поддержанных «Чаепитием» (Теда Круза, например). А в противостоянии с «мейнстримной демократкой» Клинтон Трамп победил не традиционной для кандидатов в президенты тактикой — борьбой за центристского избирателя, а напротив, провоцирующим радикализмом, который привлек к нему всех разочарованных и озлобленных, в том числе и «синих воротничков», обычно голосовавших за демократов.

Поляризация американской политики при Трампе достигла пределов. Обычно новый хозяин Белого дома после выборов стремится выглядеть президентом всех американцев. На словах Трамп — тоже за это. Но почти год после выборов редко какая его речь обходилась без пространных восхвалений собственной победы над «жуликоватой Хиллари». А в его Twitter агрессивным нападкам подвергались и оппоненты-демократы, и «фейковая пресса» и много кто другой.

Жесткое решение по закрытию иммиграции из «плохих» мусульманских стран, «продавленное» вопреки Конгрессу финансирование начального этапа строительства стены на границе с Мексикой, налоговая реформа — все это вызывало жесткий отпор и в Демократической партии, и в более широких слоях общества.

В ответ демократы не устояли перед искушением объявить Трампу импичмент, «политизация» поводов для которого очевидна, хотя не могли не знать, что республиканское большинство Сената им не поможет. А голосование конгрессменов вопреки позиции партии — частое явление в прошлые эпохи — теперь стало редчайшим исключением (что и подтвердил случай Ромни).

Жесткая кампания

Предельная поляризация в обществе сохраняется. Трамп за три года президентства не расширил базу поддержки и никогда не имел рейтинга одобрения выше 45% (возможно, после послания и поражения импичмента станет несколько больше). Но его верные сторонники по-прежнему с ним, и у избирателей Республиканской партии нет другого выбора. А значит, кампания пройдет в том же стиле, что и в 2016 году.

Вполне вероятно, что победу на праймериз демократов одержит Берни Сандерс, который является антиподом Трампа и тоже будет делать ставку на привлечение «новых избирателей» — а это возможно только путем радикализации позиции. Но даже и «умеренному» оппоненту (например, бывшему вице-президенту Джо Байдену) Трамп попытается навязать жесткий поединок.

Никуда не делась и «объективная база» для поляризации: да, при Трампе экономика растет, но при «правой» экономической политике этот рост остается асимметричным, то есть выигрывают богатые; бедные и средние — в лучшем случае остаются на плаву. В тех штатах, где «синие воротнички» принесли Трампу победу, плоды экономического подъема не очень заметны, и на промежуточных выборах 2018 года республиканцы там ощутимо проиграли.

Похоже, что конфронтационный стиль, который позволил Трампу завоевать Белый дом, будет использован и для того, чтобы отстоять его.