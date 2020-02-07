Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
В Москве прошла церемония награждения лучших ипотечных экспертов России Пресс-релиз, 11:05 В Хабаровске введут масочный режим Общество, 10:57 Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать Политика, 10:55 Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой Мнение, 10:44 УЕФА признал наивысшую степень готовности Петербурга к Евро-2020 Спорт, 10:43 Абэ заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с Россией Политика, 10:39 Роскачество дало рекомендации по борьбе с детской игроманией Общество, 10:37 Власти Китая потребовали закрыть крупную майнинг-ферму из-за коронавируса Крипто, 10:34 «Аэрофлот» победил в трех ключевых номинациях премии Skyway Service Award Пресс-релиз, 10:26 Henkel открывает новое расширенное косметическое производство в Ногинске Пресс-релиз, 10:23 Как «Продэкспо» помогает производителям продуктов выйти на новые рынки Партнерский материал, 10:22 «Сбербанк Первый» получил престижную награду в сегменте private banking Стиль, 10:13 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 10:12 Каршеринг начали угонять: кто, как и зачем это делает Авто, 10:11
Мнение ,  
0 
Борис Макаренко

Послание о разрыве: почему президентская кампания в США будет жесткой

Судя по всему, и Дональд Трамп, и демократы будут привлекать избирателей радикальностью своих позиций
Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras / Global Look Press)

Выйдя на трибуну для оглашения президентского послания, Дональд Трамп сделал вид, что не заметил протянутой для рукопожатия руки Нэнси Пелоси — спикера и фактического лидера Демократической партии в нижней палате Конгресса. А затем, на заключительных словах послания, за спиной у Трампа, Пелоси медленно и картинно разорвала текст президентской речи. «Он разорвал своим посланием правду, а я разорвала в ответ его послание», — потом скажет она.

В том же зале на следующий день, 5 февраля, сенаторы не стали объявлять импичмент Трампу; голосовали четко по партийной принадлежности: республиканцы — против, демократы — за. Единственным исключением стал экс-кандидат в президенты Митт Ромни, поддержавший одно из двух обвинений — в злоупотреблении властью. И за это он тут же подвергся яростным обвинениям в предательстве со стороны и самого Трампа, и руководства Республиканской партии.

Как объяснить столь высокий накал страстей? Демократия пошла вразнос? В самой Америке многие согласятся с такой точкой зрения. Попробуем разобраться, откуда эта агрессивность взялась.

Общие ценности

Казалось бы, непримиримости в американской политике всегда было немало: вспомним и Гражданскую войну, и все еще очень острый расовый конфликт, и больший чем в Европе разрыв в доходах между богатыми и бедными.

Но политический и идейный антагонизм в американском обществе не стоит преувеличивать. Америка не знала ни феодальной аристократии, ни сильного социалистического и коммунистического движения, а потому водоразделы между основными политическими лагерями всегда были умеренными, а в ценностях общества существовала большая зона консенсуса, чем, к примеру, в Западной Европе.

Помимо объективных, ценностных, предпосылок у такого стиля политики была и прагматичная сторона. В Америке особенно трудно обыграть на выборах инкумбента — того, кто занимает пост на моменты выборов, потому что действует железное правило: победитель плотно работает со всем электоратом, а не только со своими сторонниками. А это означает, что он должен тяготеть к центристской позиции.

Проверка кризисом

Что же разрушило эту идиллию?

«Дело в экономике, дурашка!» — главный лозунг кампании Билла Клинтона в 1992 году и первый ответ на этот вопрос. Если большую часть ХХ века уровень жизни среднего американца удваивался каждые 25 лет, то с конца века этот процесс замедлился, а после кризиса 2008 года едва ли не обратился вспять. Новое поколение американцев — первое за долгое время, которое живет не лучше, а хуже своих родителей. И как всегда, источник бед разочарованные люди ищут в «чужаках», мигрантах, которых становилось все больше и больше. Добавим к этому и восемь лет правления первого небелого президента, которое разбередило расистские настроения, по большей части латентные, но цунами запросов на публикацию свидетельства о рождении Барака Обамы (который, якобы, родился вне территории США и потому не мог стать главой государства) американские социологи считают симптомом именно расизма. Добавила напряжения и обамовская реформа системы медицинского страхования, которую консервативные американцы восприняли в штыки.

Кризисная ситуация отбросила «правых» в нативизм — стремление «вернуться к истокам», «левых» — в запрос на большую социальную справедливость. По данным авторитетного Pew Research Center, разрыв в ценностных установках сторонников Республиканской и Демократической партий, составлявший еще в 1990-х гг порядка 10 процентных пунктов, к 2014 году вырос до 34 пунктов. Неудивительно, что «справа» возникло мощное ультраконсервативное «Движение чаепития», а слева — чуть позже — «демократический социализм» Берни Сандерса.

Центристы не в моде

Еще сильнее поляризовал американскую политику и общество Дональд Трамп, обыгравший в 2016-м во внутрипартийной конкуренции не только традиционных центристов типа Джеба Буша, но и кандидатов, поддержанных «Чаепитием» (Теда Круза, например). А в противостоянии с «мейнстримной демократкой» Клинтон Трамп победил не традиционной для кандидатов в президенты тактикой — борьбой за центристского избирателя, а напротив, провоцирующим радикализмом, который привлек к нему всех разочарованных и озлобленных, в том числе и «синих воротничков», обычно голосовавших за демократов.

Поляризация американской политики при Трампе достигла пределов. Обычно новый хозяин Белого дома после выборов стремится выглядеть президентом всех американцев. На словах Трамп — тоже за это. Но почти год после выборов редко какая его речь обходилась без пространных восхвалений собственной победы над «жуликоватой Хиллари». А в его Twitter агрессивным нападкам подвергались и оппоненты-демократы, и «фейковая пресса» и много кто другой.

Жесткое решение по закрытию иммиграции из «плохих» мусульманских стран, «продавленное» вопреки Конгрессу финансирование начального этапа строительства стены на границе с Мексикой, налоговая реформа — все это вызывало жесткий отпор и в Демократической партии, и в более широких слоях общества.

В ответ демократы не устояли перед искушением объявить Трампу импичмент, «политизация» поводов для которого очевидна, хотя не могли не знать, что республиканское большинство Сената им не поможет. А голосование конгрессменов вопреки позиции партии — частое явление в прошлые эпохи — теперь стало редчайшим исключением (что и подтвердил случай Ромни).

Жесткая кампания

Предельная поляризация в обществе сохраняется. Трамп за три года президентства не расширил базу поддержки и никогда не имел рейтинга одобрения выше 45% (возможно, после послания и поражения импичмента станет несколько больше). Но его верные сторонники по-прежнему с ним, и у избирателей Республиканской партии нет другого выбора. А значит, кампания пройдет в том же стиле, что и в 2016 году.

Вполне вероятно, что победу на праймериз демократов одержит Берни Сандерс, который является антиподом Трампа и тоже будет делать ставку на привлечение «новых избирателей» — а это возможно только путем радикализации позиции. Но даже и «умеренному» оппоненту (например, бывшему вице-президенту Джо Байдену) Трамп попытается навязать жесткий поединок.

Никуда не делась и «объективная база» для поляризации: да, при Трампе экономика растет, но при «правой» экономической политике этот рост остается асимметричным, то есть выигрывают богатые; бедные и средние — в лучшем случае остаются на плаву. В тех штатах, где «синие воротнички» принесли Трампу победу, плоды экономического подъема не очень заметны, и на промежуточных выборах 2018 года республиканцы там ощутимо проиграли.

Похоже, что конфронтационный стиль, который позволил Трампу завоевать Белый дом, будет использован и для того, чтобы отстоять его.

Об авторах
Борис Макаренко, президент Центра политических технологий
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Дональд Трамп, республиканцы, Демократическая партия США, импичмент
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter