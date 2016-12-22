Слово «санкции» прочно вошло в повседневный обиход россиян. На пятом году санкционнного противостояния с ведущими странами Запада и их союзниками такие меры перестали пугать — ведь от них почти ничего не меняется. Однако спираль взаимных ограничений и недружественных мер продолжает раскручиваться.
Пятилетка санкций
У подписанного российским премьером Дмитрием Медведевым постановления о санкциях в отношении 68 юридических и 322 физических лиц Украины длинная предыстория. Около полусотни украинских производителей столкнулись с ограничениями на поставки своих товаров в Россию еще летом 2013 года, за несколько месяцев до начала массовых протестов на Майдане. Тогда среди «пострадавших» оказались и столпы крупного бизнеса: «Интерпайп», Индустриальный союз Донбасса, «Метинвест», «Рошен», «Укрнефть» и «Турбоатом». Формальные претензии были предъявлены таможенными органами, но российская сторона не скрывала, что ее действия — своего рода репетиция на случай подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Хотя президент Янукович впоследствии отказался от подписания соглашения, до смены власти в Украине поставки так и не были полностью налажены.
В дальнейшем, после присоединения Крыма к России и начала боевых действий в Донбассе, Киев регулярно дублировал все антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом, добавляя кое-что и «от себя». Россия, в свою очередь, включила Украину в список адресатов так называемых контрсанкций и продолжала все жестче ограничивать поставки украинской продукции, даже той, которая официально ни под какие санкции не попадала.
В результате сегодня найти украинские товары на полках российских магазинов практически невозможно. В Украине же неформальные ограничения практически не применяются, поэтому до сих пор широко представлена в продаже бытовая техника российской сборки, стройматериалы, продукты питания. В какой-то момент крупные торговые сети под давлением общественности (и при невмешательстве органов власти) стали сопровождать соответствующие товары «отпугивающими» этикетками, например «продукция Российской Федерации», но постепенно эта практика сходит на нет.