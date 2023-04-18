Первый триллион: как растут доходы самозанятых

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Попытки «обелить» серую зону экономики предпринимались властями все предыдущие годы, но из-за недоверия граждан и сложности процедуры уплаты налогов эти попытки раз за разом проваливались. Качественных изменений удалось добиться только к концу 2020 года с расширением эксперимента со специальным налоговым режимом на все регионы России. Популярность налога на профессиональный доход — самозанятость — можно также объяснить использованием современных технологий для его реализации и продвижения. Не последнюю роль в развитии налогового режима сыграл национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», в который были включены самозанятые.

Тренды к 2023 году сформировались отчетливо: общий доход самозанятых за 2022 год составил 932 млрд руб. — это столько же, сколько заработали, например, компании «Транснефть», «Сургутнефтегаз» или «Рособоронэкспорт».

Разберемся, как распространялся новый налоговый режим в непростом 2022 году, какие шаги в расширении системы самозанятости делает правительство и каких изменений пока не хватает.

К началу 2023 года, по данным Федеральной налоговой службы, количество самозанятых достигло 6 780 000 человек. Это больше 8% от всех работающих россиян. Правда, не все самозанятые ведут активную деятельность: по данным ФНС, до 30% из зарегистрированных в налоговом режиме имеют нулевой доход за 2022 год. При этом еще в начале 2021 года самозанятость была относительной новинкой для Россиян, а число самозанятых едва достигло 2 млн, по большей части — в крупнейших городах страны.

Основные сферы, в которых используется налоговый режим, по данным ФНС, — это ремонт и строительство (14%), логистика и перевозки (12%), IT-сфера (11%) и красота, здоровье, спорт (11%). Но есть и другие популярные сферы, такие как репетиторство, креативные индустрии, пошив одежды или информационные услуги. В качестве самозанятых регистрируются и такие редкие специалисты, как кузнецы, диетологи, гувернантки, модели и даже шаманы. Официальная статистика показывает, что самозанятые в 62,5% случаев оказывают услуги в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а доля услуг для физических лиц составляет 37,5%.

Чем больше характер работы предполагает проектную деятельность, например, отремонтировать что-то в квартире, или создать сайт, или привезти товары, тем больше для этого подходит новый налоговый режим. В таких случаях самозанятый не работает на определенного работодателя, а волен сам выбирать проекты и искать разных заказчиков.

В 2022 году благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» появились новые стимулы для перехода на режим самозанятости. Так, возникла возможность оформить кредит до 1 млн руб. на развитие своего дела по льготной ставке, а также воспользоваться льготным государственным микрофинансированием. Теперь граждане, перешедшие на режим самозанятости, могут бесплатно или на льготных условиях получать доступ к аренде государственного или муниципального имущества и к электронным торговым площадкам.

Кроме того, во многих регионах созданы сети бизнес-инкубаторов и коворкингов, в которых самозанятые могут не только арендовать рабочее место, но и получить доступ к дорогой технике или услугам, которые невыгодно покупать только для себя. В таких центрах появляются целые сообщества начинающих предпринимателей, которые обмениваются опытом и заказами.

Нововведения коснулись и молодых предпринимателей. Начиная с 16 лет, впервые зарегистрировавшись как самозанятые, молодые люди получают дополнительный налоговый вычет в размере МРОТ.

Дополнительно в центрах «Мой бизнес» и на сайте корпорации МСП самозанятые могут изучить новые образовательные программы и получить консультацию по ведению своего дела. И все это бесплатно.

Все эти меры положительно повлияли на динамику перехода на новый налоговый режим граждан во всех регионах России.

Дополнительным серьезным драйвером развития самозанятости могли бы стать региональные меры поддержки, которые уже есть в некоторых передовых субъектах, таких как Татарстан, Нижний Новгород и Краснодарский край, но во многих регионах еще только разрабатываются. Дополнительное финансирование, льготы и большое количество помещений, переданных в льготную или безвозмездную аренду, помогло бы отстающим регионам догнать передовые по числу самозанятых.

Кроме того, стоит вопрос социальной защиты для почти 7 млн уже вставших на учет. На сегодняшний день самозанятые копят на пенсию и откладывают на черный день самостоятельно. Уровень их информированности о программах государственной и частной социальной защиты нельзя назвать достаточным. Между тем государство и частные компании предоставляют самозанятым возможность участия в пенсионных программах. Разрабатывается законопроект о добровольном участии самозанятых в программах государственного социального страхования самозанятых. Для удобства граждан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на портале «Самозанятость.ру» собрали информацию о всех доступных мерах поддержки и вариантах социального страхования.

Необходимо широкое информирование граждан о возможностях добровольного государственного и частного пенсионного и социального страхования самозанятых граждан в том числе с помощью их компаний-заказчиков. Государство должно стимулировать платформы, на которых самозанятые получают заказы, внедрять и развивать элементы их социального страхования.

Периодически поднимается вопрос о предельном доходе самозанятых. Так, по данным ФНС, средний доход самозанятых в 2022 году составил 260 тыс. руб. в год. При этом предельный доход по закону — 2,4 млн руб. в год. В связи с этим очевидно, что необходимости в увеличении потолка дохода сегодня нет. Скорее, необходимо дальнейшее широкое внедрение новой автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), запущенной в середине 2022 года в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан) и предполагающей доход до 60 млн руб. в год и возможность найма до пяти сотрудников.

Уже сейчас можно сказать, что популярность режима самозанятости сделала его нормой жизни во многих регионах России. Важно не менять условия налогового режима и не вносить изменения в закон «О самозанятости» до окончания его действия в 2029 году, и дальнейшая популяризация режима самозанятости равномерно по всей территории России обеспечена.