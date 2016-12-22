Люди в черно-сером: почему бизнесменам выгоден выход из налоговой тени

Судебные споры с налоговиками и неизбежные в этом случае расходы на юристов могут поглотить всю прибыль от работы по черным и серым схемам

Задушили налоги! — вечная песня российского малого и среднего бизнеса. Предприниматели используют разнообразные схемы ухода от налогов, оправдывая себя тем, что иначе они разорятся. И все надеются на удачу: ну да, Васю поймали, но меня-то стопудово пронесет. Между тем реальность меняется: государство стремительно умнеет, налоговая служба совершенствует искусственный интеллект — свою систему контроля. Но дело не только в том, что число лазеек неотвратимо сокращается. Если учиться работать в легальном поле, то выход из тени — это не потери, а новые возможности для развития. Вот несколько примеров того, как предприниматели обманывают сами себя, цепляясь за черные и серые схемы.

Крест на развитии

Среди наших клиентов был предприниматель, построивший большой бизнес на мелком ремонте типа «муж на час». У него имелся свой сайт и кол-центр, он принимал заявки едва ли не по всей стране и распределял их по местным мастерам. И при этом работал вчерную, деньги проводил через карточку, вел примитивную бухгалтерию в Exсel. Он достиг оборота в несколько сотен миллионов рублей в год, но оказался на грани нервного срыва. Последней каплей стал страх блокировки счета в рамках «антиобнальной кампании», которую затеяли банки. Но и идти в налоговую наш клиент боялся: ему казалось, что при такой выручке невозможно стать ИП на упрощенке. А если создать ООО, то появится НДС, налог на прибыль и прочие радости — в итоге ему самому мало что останется.

Корень проблемы заключался в желании сохранить выручку. Это распространенная среди малых и средних предпринимателей «оптическая иллюзия». На самом деле думать нужно не о размере оборота, а о том, сколько ты в конце концов сможешь легально положить себе в карман. Мы предложили клиенту создать небольшую — в статусе ИП — структуру по привлечению и продаже «лидов» (первичных обращений заказчиков). Ему достаточно владеть кол-центром, который будет принимать и распределять поток заявок, а также поддерживать имидж своего сервисного бренда. Бригадиры-подрядчики, работая под этой маркой, будут перечислять ему плату за каждый «лид» и использование бренда в целом — по схеме франчайзинга. С этой выручки владелец бизнеса спокойно платит 6% по упрощенке. И остается потенциал для масштабирования: доход маленькой команды, генерирующей «лиды», нескоро превысит существующий предел для упрощенки — 150 млн руб. в год. Наш клиент так и сделал, и теперь почти во всех городах-миллионниках у него есть франчайзи. Его собственная прибыль ощутимо выросла, а главное — он перестал бояться.

Зависимость от «нехороших фирм»

К нам обратился предприниматель, ввозивший из Европы расходные материалы для обрабатывающих производств. Растаможивал он их очень криво — через посредников, которые импортировали его груз под видом товаров, с которых платится меньшая пошлина, а затем как бы перепродавали их нашему клиенту. Таким образом он экономил и на таможенных платежах, и на налогах. Но в один прекрасный день посредник ему сообщил: у нас тут всех повязали, компьютеры и документы изъяли, мы уходим на дно, а ты — как знаешь».

В результате наш коммерсант потерял на налоге — он лишился входящего НДС как покупатель товара, поскольку его поставщика «закрыли» и тот не мог сдать декларацию о продаже. Наш клиент сумел пересдать отчетность и хотел продолжать бизнес, вот только по-старому уже было боязно, а по-новому — непонятно как. Если платить все таможенные пошлины и налоги, то уходишь в минус. Все упиралось в форму работы. Он работал как ООО и платил НДС, так как считал, что иначе его клиенты — в основном крупные предприятия — с ним не будут разговаривать. Однако, как мы выяснили, выгода, которую его покупатели получали на зачете НДС, была мизерная по сравнению с их выручкой и суммой платежей. Часто бухгалтерии крупных компаний выставляют контрагентам НДС просто по привычке, потому что делали так всю жизнь. Мы посоветовали этому коммерсанту предлагать предприятиям поставку без НДС, но с 5-процентной скидкой от прежней цены. В итоге он стал индивидуальным предпринимателем, совершенно легально не платит НДС, растаможивает товар вбелую через нормального брокера и спокойно зарабатывает свои деньги.

Ловушка прибыльности

Бывают и неоперабельные случаи. Однажды коммерсант с Дальнего Востока обратился к нам с просьбой помочь ему обелиться. К своим 28 годам он создал бизнес с многомиллионной выручкой без какого-либо юридического оформления. Он открыл и раскрутил несколько тематических интернет-магазинов. Получив предоплату, коммерсант распределял заказы среди знакомых, ежедневно ездящих на работу в Китай, и те привозили ему нужные товары за небольшое вознаграждение. Дальше покупки рассылались клиентам по почте. Все шло хорошо, пока Сбербанк не заблокировал ему карту, на которую поступали деньги. Как-то за месяц он обналичил 8 млн руб., это сочли подозрительным и внесли пользователя в черный список.

Что делать? Легализация импорта означает таможенную очистку, то есть уплату таможенных сборов, пошлин, ввозного НДС — слишком большую для него нагрузку. Если попытаться все это обойти, но платить налоги как ИП, то, скорее всего, трогать не будут — неважно, где ты взял товар, лишь бы положенные 6% платил. Но у нашего клиента доходность составляла всего 5% от оборота! Коммерсант сам себя загнал в угол, из которого нет выхода. Да, он быстро заработал на хорошую квартиру, машину, но его бизнес-модель столь же скоро утратила жизнеспособность. Мы ничем не смогли помочь этому в общем-то талантливому предпринимателю. Посоветовали лишь применить накопленные в текущем бизнесе знания, опыт и капитал в какой-то иной области.

Недооценка налоговиков

Плохая привычка из девяностых и нулевых — держать Родину за дуру. Как ни странно, молодые предприниматели страдают этим в меньшей степени, а вот люди за сорок привыкли надеяться на магию «юридически чистых» серых схем. Им кажется, что государство мыслит формально, и поэтому живой человек всегда его переиграет. Это опасная иллюзия. Налоговая уже давно автоматизирована и работает в режиме мониторинга. С января 2015 года налоговики пользуются программой АСК-2 («Автоматическая система контроля»). В нее зашито порядка 300 признаков, по которым мониторят налогоплательщиков. К примеру, счета-фактуры: если до января 2017 года программа выявляла разрывы по НДС до третьего колена, то теперь научилась это делать до шестого. Налоговая фактически превратилась в ИТ-компанию, которая все может заметить, просто не до всех еще добралась.

Это с одной стороны. А с другой — если надо, налоговики умеют эффективно работать вживую, законно обходя формальности и латая дыры в законодательстве. Вот пример. Есть такая штука — ученический договор. Заключив с работником такое соглашение, вы можете не платить социальные налоги. С его помощью многие предприниматели все еще практикуют оптимизацию расходов на зарплаты — дескать, это у меня не сотрудники, это все мои ученики, и я всего лишь плачу им стипендию. Но, во-первых, налоговая инспекция уже давно автоматически вычисляет плательщиков с аномально низкими социальными взносами по отношению к численности персонала. А во-вторых, даже если вы будете рвать на себе рубаху и доказывать, что все это ваш личный университет, это вам вряд ли поможет. Представьте себе: всех ваших сотрудников, включая уборщицу Галину Кузьминичну и 19-летнюю офис-менеджера Катю, вызовут на допрос в налоговую. И неважно, что по закону они могут на него не являться — они все равно туда придут, страх перед государством у большинства людей в крови. А там им начнут задавать очень конкретные вопросы: а как выглядит ваш рабочий день, а чему именно вы учитесь и почему так долго, а покажите программу обучения... Как вы думаете, через сколько минут Галина Кузьминична сдастся и расскажет налоговикам все как есть?

Налог на черноту

В погоне за «схемами оптимизации» предприниматели порой сами не замечают, как эта погоня начинает обходиться им дороже, чем сами налоги. Изучая управленческую отчетность одного из клиентов, мы обнаружили, что его компания за год потратила €500 тыс. на обналичивание через «помойки». Люди платят за обнал порой 13–15%, это просто какое-то безумие. Когда мы перестроили клиенту бизнес, он увидел, что эти €0,5 млн уже давно могли быть его чистой прибылью. Фактически все эти годы он платил налог на невежество. Он просто не знал, как по-другому.

Но даже если вы — гений серых схем, работа в тени — это всегда низкий потолок развития. Вам никогда не стать Сергеем Галицким (основатель «Магнита») или хотя бы Федором Овчинниковым («Додо Пицца»). И дело не только в том, что вам закрыт путь на рынок привлечения капитала. Поддержание чернушной деятельности и заметание следов поглощает столько времени и сил, что их почти не остается на развитие бизнеса. Судебные споры с налоговиками, расходы на юристов могут поглотить всю прибыль от работы по черным и серым схемам. Как ни старайся, что ни выдумывай — все равно получится шито белыми нитками. Какие-нибудь уши да будут торчать. Гораздо разумнее и выгоднее перестроить свой бизнес и оптимизировать налоги так, чтобы ничего не бояться. Как только вы уйдете из области страха, у вас сразу высвободится масса энергии. Если вы мечтаете о большом успехе, не забывайте: масштабированию поддается только белый бизнес.