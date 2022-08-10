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Герман Негляд

Отмывание и политика: что угрожает сегодня финансовой безопасности

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В последние годы торговые, производственные, логистические связи в мире приобретали все более трансграничный характер. Это потребовало развития мировой финансовой системы, для безопасного функционирования которой стали нужны единые правила прозрачности международных расчетов и финансового контроля.

Одним из направлений глобального регулирования в области финансовой безопасности стало недопущение ввода в финансовую систему преступно нажитых средств, использования финансовой системы в целях их отмывания.

Мировое сообщество приложило значительные усилия для формирования указанных правил, в первую очередь под эгидой ООН. Так, например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в 2000 году, обязывает финансовые учреждения идентифицировать клиентов, информировать специальные органы о подозрительных сделках, а страны — обмениваться информацией на международном уровне между уполномоченными органами, в том числе финансовыми разведками. Аналогичные положения включены и в Конвенцию ООН против коррупции от 2003 года.

Одновременно выработкой глобальных стандартов в сфере финансовой безопасности занялась Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Разработаны, в частности, рекомендации по проверке источников происхождения средств, установлению реальных бенефициаров финансовых операций, недопущению преступников к контролю за финансовыми учреждениями. Внимание антиотмывочной тематике стали уделять и другие международные институты, например Международный валютный фонд.

Таким образом, на начало 2022 года частью мировой системы финансовой безопасности являлась глобальная антиотмывочная система, имеющая свои общемировые институты (ООН, FATF, Международный валютный фонд), единые правила (конвенции ООН, рекомендации FATF и МВФ), процедуры оценки их выполнения и, что важно, технический и неполитизированный характер деятельности.

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Фото:Didier Weemaels / Unsplash

Россия не просто приняла глобальные антиотмывочные стандарты, но и за 15 лет прошла путь от черного списка FATF к одной из наиболее развитых антиотмывочных систем в мире, что подтверждено комплексной международной оценкой FATF в 2019 году.

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С введением односторонних ограничительных мер экономического и финансового характера в отношении России и ее резидентов ситуация с мировой финансовой безопасностью стала меняться не в лучшую сторону.

Западом приняты противоречащие международным нормам меры против российской финансовой системы, финансовых институтов и национальной валюты, включая ограничения возможности осуществлять международные расчеты, заморозку счетов и активов российских резидентов, а также около половины международных резервов — $300 млрд.

МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России
Финансы
Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат (в центре)

Указанные шаги расшатывают и политизируют всю мировую систему финансовой безопасности.

Речь в том числе идет о снижении защищенности глобальной финансовой системы от ее использования в преступных целях, а также об угрозах ухудшения криминальной обстановки в мире в целом. Внимание зарубежных специальных органов, призванных бороться с преступностью, переключается на разработку и применение односторонних мер, таких как поиск и замораживание российских активов безотносительно источников их происхождения. В результате без внимания и расследования остаются реальные преступления.

Безосновательное замораживание средств российских резидентов исключительно по признаку связи с Россией помимо прямого противоречия праву собственности нарушает принципы доступности финансовых услуг, пропагандируемые Международным валютным фондом, а также является осуждаемым FATF «дерискингом», то есть отказом в обслуживании целых групп клиентов без оценки индивидуального риска. Однако эти организации пока никак не отреагировали на указанные нарушения. Предпринимаются попытки исключить Россию из FATF и объединения финансовых разведок мира Эгмонт, отказать в обмене информацией о финансовых операциях, связанных с преступлениями, затруднить поиск преступных активов. Как уже отмечалось, глобальные правила ООН прямо обязывают страны осуществлять международное сотрудничество по таким вопросам.

Выгоду от подобных действий получат преступники, в том числе совершившие преступления в странах, которые ввели против России ограничительные меры.

Росфинмониторинг сообщил о попытке исключить Россию из FATF
Финансы
Юрий Чиханчин

При этом российская финансовая разведка (Росфинмониторинг) как центральный элемент национальной антиотмывочной системы не только не сворачивает международное сотрудничество, а, напротив, наращивает его.

На встрече с Владимиром Путиным 27 июня 2022 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что, несмотря на попытки отключения от каналов связи, Росфинмониторинг продолжает активно взаимодействовать с порядка 70 странами, в том числе недружественными, проводит с ними более 100 совместных финансовых расследований, ведет порядка 60 дел розыска активов за рубежом, включая офшорные юрисдикции.

Совет Федерации России по итогам правительственного часа 8 июля 2022 года также отметил необходимость дальнейшей имплементации в российское законодательство рекомендаций FATF и конструктивного партнерства с иностранными государствами на профильных международных площадках.

Одной из таких площадок является Евразийская группа по противодействию отмыванию преступных доходов, лидерский вклад России в работу которой подтвержден FATF в публичном заявлении в июне 2022 года. На этой и иных площадках будет продолжено представление имеющегося у России уникального опыта в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями, в том числе с использованием возможностей российского Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

По поручению Владимира Путина в 2022 году проводится уже вторая Международная олимпиада по финансовой безопасности, в которой принимают участие 39 тыс. школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС.

Таким образом, Россия продолжит вносить свой вклад в устойчивое развитие мировой системы финансовой безопасности.

Об авторе
Герман Негляд Герман Негляд статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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