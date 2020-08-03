Опцион на стабильность: нужна ли России новая страховка от дешевой нефти

Санкционные риски и слишком значимая роль России на мировом нефтяном рынке могут сделать неприемлемо дорогим использование опционов для хеджирования колебаний цен

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Российские правительство и эксперты начали обсуждать возможность страхования бюджетных доходов от падения нефтяных цен за счет покупки пут-опционов — финансовых инструментов, позволяющих держателю продать актив по цене, превышающей рыночную. Суть их в том, что если фактическая цена актива оказывается ниже контрактной, то владелец опциона получит образовавшуюся разницу. Стоимость такого хеджирования достаточно велика: согласно исследованию МВФ, с 2001 по 2017 год Мексика — единственная сегодня страна, использующая пут-опционы на нефть, — ежегодно в среднем тратила на их покупку 0,1% ВВП. Эти затраты компенсировались в периоды падения нефтяных цен, как в кризисном для мировой экономики 2009 году, так и в 2015–2016 годах, когда котировки опускались ниже $30 за баррель. В нынешнем году эта ставка тоже может оказаться оправданной.

Сравнительные условия

Однако при оценке возможности использования мексиканского опыта в России надо учесть ряд важных деталей. В упомянутом исследовании МВФ выгоды для мексиканской экономики были рассчитаны как разница между двумя сценариями — с применением пут-опционов и без них. Но не учитывается вариант, при котором вместо расходов на покупку опционов бюджетные средства сберегаются в резервном фонде. Тогда положительный эффект от хеджирования в виде смягчения колебаний ВВП и снижения доходности по госдолгу может оказаться менее очевидным, поскольку российское правительство и без того достигает этих целей за счет накопления сверхдоходов от экспорта в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Также стоит учитывать принципы определения контрактной цены опционов (страйк-цены). В рамках мексиканской опционной схемы в контрактах используется «бюджетная» цена на нефть, рассчитываемая как средняя фьючерсных цен на планируемый период (один и три года) и цен за предыдущие десять лет. Она близка к действующей конъюнктуре, но с опозданием реагирует на резкие колебания.

В России же цена, на основе которой планируется федеральный бюджет, зафиксирована в фискальном правиле на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года ($42,4 в 2020 году). Если она будет применена в качестве контрактной по опционам, то в период благоприятной конъюнктуры стоимость хеджирования будет снижаться. Однако при резком обвале нефтяных котировок, как в текущем году, полученный доход от исполнения опционов при прочих равных будет ниже, чем при мексиканском подходе к выбору цены.