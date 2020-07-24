ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не поддерживает идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть и считает это «слишком большими расходами» для ФНБ. Ранее такой механизм поручил проработать президент Владимир Путин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния. Об этом на онлайн-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы пока не видели точных предложений на эту тему, но если говорить о том, чтобы нам копировать мексиканский опыт, — мы не поддерживаем такое предложение. Во-первых, мы считаем, что бюджетное правило выполняет свою функцию. Изменять его на что-то другое... [для этого] нужно понимать, что другой механизм будет лучше. Дополнять его? Тоже нужно понимать, какой ценой будет дополнение бюджетного правила этим механизмом. Кроме того, надо учитывать, что все-таки объемы добычи нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских», — сказала глава ЦБ.

«Если речь идет о том, чтобы хеджировать все объемы, у нас есть большие сомнения, что рынки хеджирования позволяют эту операцию осуществить. Либо она будет очень дорогая. Если ее предполагается финансировать при этом из ФНБ, это достаточно дорогая операция. Это, на мой взгляд, не лучший способ тратить деньги из ФНБ. Это будет дорого при таком объеме», — добавила Набиуллина.

Сейчас принцип использования средств ФНБ также предусматривает возвратность инвестиций, а при таком механизме он не будет работать, отметила она.