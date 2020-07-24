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ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не поддерживает идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть и считает это «слишком большими расходами» для ФНБ. Ранее такой механизм поручил проработать президент Владимир Путин
BRENT BR-8.20 $43,37 -1,83%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния. Об этом на онлайн-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы пока не видели точных предложений на эту тему, но если говорить о том, чтобы нам копировать мексиканский опыт, — мы не поддерживаем такое предложение. Во-первых, мы считаем, что бюджетное правило выполняет свою функцию. Изменять его на что-то другое... [для этого] нужно понимать, что другой механизм будет лучше. Дополнять его? Тоже нужно понимать, какой ценой будет дополнение бюджетного правила этим механизмом. Кроме того, надо учитывать, что все-таки объемы добычи нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских», — сказала глава ЦБ.

Власти проработают идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть
Экономика
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Если речь идет о том, чтобы хеджировать все объемы, у нас есть большие сомнения, что рынки хеджирования позволяют эту операцию осуществить. Либо она будет очень дорогая. Если ее предполагается финансировать при этом из ФНБ, это достаточно дорогая операция. Это, на мой взгляд, не лучший способ тратить деньги из ФНБ. Это будет дорого при таком объеме», — добавила Набиуллина.

Сейчас принцип использования средств ФНБ также предусматривает возвратность инвестиций, а при таком механизме он не будет работать, отметила она.

О том, что российское правительство прорабатывает идею хеджирования ценовых рисков для нефтегазовых доходов по аналогии с используемым Мексикой механизмом покупки пут-опционов стало известно в среду, 22 июля. В Мексике он действует следующим образом: для страховки от колебаний цен на нефть покупает на нее пут-опционы на нефть, которые дают право через некоторое время продать нефть по зафиксированной цене. Так, в 2020 году такая цена составляет $49 за баррель мексиканского сорта Maya. Но на практике физическая нефть не продается: если фактические цены на нефть опускаются ниже той, что зафиксирована в финансовых контрактах, Мексика получает прибыль от разницы между этими ценами. Если нефть на рынке все время торгуется выше захеджированной цены, Мексика несет убытки в виде расходов на покупку пут-опционов.

Проработать идею хеджирования давал президент Владимир Путин, уточнял его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую некоторые страны применяют. Этот вопрос действительно рассматривается и действительно президент дал поручение проработать эту возможность».

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