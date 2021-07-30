Как России добиться роста суверенного рейтинга
Несмотря на относительно низкий уровень суверенного рейтинга России, показатели финансовой устойчивости существенно превышают показатели «соседей» по рейтингу.
Тройка ключевых международных рейтинговых агентств (S&P, Fitch и Moody’s) уже более двух лет стабильно подтверждает текущие значения суверенных рейтингов России. Аналогичные действия произошли и в этот раз — агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» (первая ступень до «неинвестиционного» уровня) со стабильным прогнозом, агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB» (второй ступени до «неинвестиционного» уровня).
Ранее в июне агентство Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «Ваа3» (первая ступень до «неинвестиционного» уровня) со «стабильным» прогнозом.
Низкие относительно развитых стран уровни суверенного рейтинга России обусловлены прежде всего геополитическими рисками и сохранением западных санкций, ограничивающих потенциал национальной экономики. В частности, санкции ограничивают приток инвестиций, реализацию совместных проектов, торговлю и другие области, стимулирующие экономический рост. Кроме того, давление на кредитный рейтинг оказывают наличие структурных ограничений в экономике, низкое качество управления и сохранение зависимости бюджетной системы и экономики от динамики сырьевых котировок. Тем не менее благодаря действию бюджетного правила эксперты рейтинговых агентств признают позитивные тенденции по постепенному сокращению чувствительности российской экономики к колебаниям цен на мировых энергетических рынках.
Важно отметить стабильность суверенного рейтинга в период пандемии — она подтверждает правильность выбранного правительством экономического курса в части сохранения уровня суверенного баланса и содействия поддержанию макроэкономической стабильности. В частности, как сильные стороны России рейтинговые агентства выделяют низкий уровень госдолга и значительные золотовалютные резервы. В целом, если опустить вопрос санкционного давления, по многим параметрам финансовой устойчивости экономика России значительно превосходит своих «соседей» по рейтинговой шкале.