Как России добиться роста суверенного рейтинга

Например, общий долг расширенного правительства в России, по прогнозам Fitch, будет в среднем удерживаться на уровне 21,5% к ВВП в 2022–2023 годах. Для сравнения: прогнозируемая медиана для стран группы «BBB» оценивается экспертами в 59%. Международные резервы России за первое полугодие текущего года увеличились на $23 млрд — до 592 $млрд, что эквивалентно 15,9 месяца текущих платежей в иностранной валюте (более чем вдвое выше медианы для «BBB» в 7,3).

Более того, устойчивость российской бюджетной системы выглядит лучше некоторых государств даже с наивысшим рейтингом («AAA» — на десять ступеней выше «неивестиционного» уровня). Например, по данным МВФ, бюджет Австралии*, страны с высокой долей сырьевых товаров в экспорте, в 2019 году был исполнен с небольшим профицитом в 0,2% от ВВП, в то время как за период за 2010–2018 годы размер дефицита в среднем достигал чуть выше 2%. Российский бюджет за 2019 год был исполнен с профицитом в 3,2%, а за период с 2010–2018 годы — в среднем на 1,6%. Стоит также учитывать, что совокупный государственный долг Австралии до пандемии коронавируса составлял (в 2019 году) 19,2% ВВП, тогда как российский показатель оказался немного выше 14,5%.

Позитивным сигналом на ближайшую перспективу выступает также пересмотр в большую сторону прогнозов роста российской экономики в 2021 году. По прогнозам Fitch и S&P, рост ВВП России составит 3,7% в 2021 году при укреплении внутреннего спроса во втором полугодии 2021 года, росте реальной заработной платы, высоких темпах потребительского кредитования и постепенном увеличении добычи нефти в соответствии с квотами ОПЕК+.

Тем не менее с 2022 года темпы роста российской экономики, по оценкам международных рейтинговых агентств, будут ниже, чем в странах с аналогичным уровнем благосостояния, и составят 1,5–2%, что связано с неблагоприятной демографической ситуацией (включая сокращение рабочей силы) и невысоким ростом производительности труда. Пандемия, вероятно, усилит роль государства в экономике, поскольку сектор МСП, который остается ключевым фактором развития частного сектора, непропорционально сильно пострадал от коронакризиса.

Таким образом, в среднесрочной перспективе очень многое будет зависеть от эффективности реализации крупнейших инвестиционных программ развития инфраструктуры, в том числе блока мероприятий по развитию Северного морского пути и Арктических инфраструктурных проектов. В случае успешной реализации инфраструктурных планов и национальных проектов можно рассчитывать на более оптимистичные перспективы экономического роста, инвестиционной активности, занятости. Иными словами, важно, чтобы рост доходов бюджета опережал темпы роста долга, — и тогда, при условии ослабления геополитических рисков, у России откроется «окно возможностей» для дальнейшего продвижения вверх по рейтинговой шкале.

* Все количественные показатели учитываются по данным центрального правительства, без учета фондов социальной защиты.