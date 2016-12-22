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Коррекция курса: что поменял президент в параметрах пенсионной реформы
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Коррекция курса: что поменял президент в параметрах пенсионной реформы
Пенсионная реформа, 16:09
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Антон Табах Коррекция курса: что поменял президент в параметрах пенсионной реформы
В вопросе о пенсионном возрасте президент отступил на хорошо подготовленные позиции, что позволяет рассчитывать на снижение недовольства реформой. Но какими будут долгосрочные принципы развития пенсионной системы — пока не ясно

Телеобращение Владимира Путина было интересно несколькими вещами: своим форматом, пакетом предложений о поправках в законопроект об изменении пенсионного возраста, и тем, что осталось за кадром. По содержанию и тональности речи было заметно, что президент опирался на идеологию бюджетной стабильности, предполагающей готовность принимать долгосрочные, пусть и сильно непопулярные меры. В споре финансистов и экспертов по социальной политике президент откровенно занял сторону первых. Практически полное отсутствие популизма и очень солидные обоснования изменений пенсионного возраста — одна из ярких характеристик президентской лекции.

Сами предложения во многом представляют собой отход на заранее подготовленные позиции, обсуждавшиеся еще при внесении законопроекта. Даже несколько удивляет сохранение разницы в пять лет между мужским и женским пенсионным возрастом — многие ожидали подвижку на один-два года и для мужчин. Более мягкий график реформы в первые два года — гражданам дается право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста — выглядит вполне разумным и недорогим для бюджета. Политически это позволяет компенсировать удар по тем, кому светил выход на пенсию в ближайшие месяцы. Далее: снижение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию и льготный пенсионный возраст для многодетных матерей. Эти меры также не будут дорогими для бюджета — работников с относительно непрерывным стажем в 37 или 42 года очень немного.

Остальные предложения (сохранение льгот по налогам, дополнительный отпуск на диспансеризацию) тоже не слишком затратны. Повышение пособий по безработице с нереально низкого до уровня прожиточного минимума (11 280 рублей с 1 января 2019 года) уже давно назрело. О создании программ повышения квалификации для работников старших возрастов говорили в процессе обсуждения, но качество этих программ, скорее всего, будет определяться регионами и уровнем их финансирования, и будут они очень разными — от полезных до абсолютно декларативных.

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Судьба предложений об административной и даже уголовной ответственности за дискриминацию по возрасту вызывает больше вопросов. У этой меры, которая вызвала резонансную дискуссию еще в начале лета, высокие риски — риск вывода сотрудников предпенсионного возраста за штат, а также возможное стремление работодателей всячески избегать их найма. А детали стимулирующих мер для бизнеса, о которых сказал президент, еще предстоит разработать. Хорошо бы, чтобы в итоге среди них оказались льготы по социальным взносам и другим налогам для компаний, которые нанимают сотрудников пред- и особенно пенсионного возраста. Нужна и помощь государства в подготовке программ переквалификации, которые должны быть приспособлены к запросам бизнеса и учитывать разные потребности и динамику в разных регионах.

За кадром остались высокие депутатские пенсии, а также повышенные пенсии для госслужащих и (еще и ранние) для силовиков, которые многократно обсуждались в последние месяцы. Вполне вероятно, что президент хочет дать депутатам возможность самим внести предложения о снятии своих надбавок. В целом ранние пенсии по выслуге лет не так дорого обходятся бюджету — примерно 700 млрд рублей в год или около 10% всех пенсионных расходов. Но открытое обсуждение этого вопроса могло бы способствовать ощущению справедливости принимаемых мер в обществе.

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Самое же важное из того, что не прозвучало: что будет с пенсионными накоплениями и устойчивостью всей пенсионной системы, а не только страховых пенсий администрируемых ПФР. Очевидно, что без развития добровольных накоплений и решения судьбы обязательных пенсионных накоплений старшие поколения так и будут обречены на бедность, а экономика — на нехватку финансовых ресурсов. И к вопросу полноценной пенсионной реформы, которая далеко не равна простой сдвижке пенсионного возраста, придется вернуться этому или следующему кабинету министров и составу Думы.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

Об авторах
Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , пенсионный возраст , пенсионная реформа , льготы , Владимир Путин
Главное
Минфин подсчитал расходы на предложения Путина по пенсионной реформе Экономика
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