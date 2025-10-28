Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций

Фото: Unsplash.com

В 2022 году компании и целые отрасли промышленности столкнулись с рядом системных вызовов, которые затормозили технологическое развитие и обострили необходимость поиска новых решений. Для многих предприятий стали недоступны станки, компоненты и инжиниринговое оборудование, ранее импортировавшиеся из стран, применивших санкции. Это привело к рискам простоя производственных линий. Отказ зарубежных вендоров от поддержки корпоративного ПО (например, ERP- и CAD-систем), а также ограничения доступа к специализированным инженерным пакетам поставили под угрозу непрерывность бизнес-процессов и проектирование новой продукции. Наиболее чувствительной для промышленности оказалась зависимость от простых, но критически важных деталей: от подшипников и чипов до специализированной арматуры. Их отсутствие парализовало не только высокотехнологичные, но и традиционные отрасли. IT-сектор, R&D-центры и инженерные департаменты отметили отток специалистов, что создало «кадровый голод» на фоне и без того растущей потребности в цифровой трансформации. По данным исследования платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS, более 65% опрошенных российских промышленных компаний отметили, что столкнулись как минимум с тремя из перечисленных вызовов одновременно.

В условиях санкций и экономической неопределенности компании сделали ставку на технологии, дающие быстрый и измеримый результат. Внедрение ИИ, роботизации и принципов бережливого производства позволило решить ключевые операционные задачи.

Искусственный интеллект стал инструментом прорывной оптимизации, напрямую влияя на финансовые результаты. Роботизация и IoT повысили безопасность и контроль над производством в реальном времени. За счет внедрения умных систем, например для мониторинга состояния персонала, компаниям удалось сократить количество опасных инцидентов. Вместе с этим бережливое производство и оптимизационное моделирование позволили радикально сократить издержки, а интеграция и сквозная оптимизация производственных цепочек обеспечили прямой экономический эффект в миллиарды рублей за счет принятия наиболее выгодных технологических и экономических решений.

В условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек российские компании критических отраслей смогли не просто выжить, а обеспечить стабильность всей экономики, сделав ставку на точечное внедрение инноваций для повышения собственной эффективности. Например, компания «Газпром нефть» благодаря использованию более 2 тыс. моделей ИИ смогла увеличить объемы добычи, предотвращая, согласно данным компании, ежегодные потери в 500 млрд руб.

В свою очередь, компания «Кузбассразрезуголь» за счет внедрения системы контроля бдительности водителей «ОКО Майнинг» на 60% снизила количество опасных инцидентов, что критически важно для бесперебойной работы карьеров в условиях повышенных требований к безопасности. А в металлургии ПАО «ММК» благодаря сквозной оптимизации цепочек производства сэкономило 1,5 млрд руб., радикально сократив издержки. Таким образом, отрасли устояли за счет того, что компании научились делать больше с меньшими затратами, превратив инновации из имиджевого проекта в инструмент ежедневного «выживания здесь и сейчас».

Ключевой мотивацией этого процесса являются финансовая эффективность и стратегическая устойчивость. Примеры «Газпром нефти», ММК и «Сбера» (где общий экономический эффект от использования ИИ составил более 350 млрд руб. по итогам 2023 года) показывают, что инновации — это не затраты, а высокодоходные инвестиции.

Достижение технологического суверенитета предполагает наличие собственных разработок по ключевым узлам и решениям в разных отраслях промышленности, в области IT, искусственного интеллекта, биохимии, медицины и т.д. Растущее число точечных запросов от профильных игроков актуализировало необходимость массового вовлечения ученых, молодых специалистов и студентов в процесс создания и коммерциализации технологических разработок.

В 2022 году Министерством науки и высшего образования была запущена платформа университетского технологического предпринимательства — экосистема поддержки и популяризации студенческих технологических стартапов.

В формате единой платформы были собраны все инструменты по вовлечению, обучению и поддержке студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников университетов для создания и коммерциализации технологических компаний. В 2025 году созданная экосистема стала частью федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ежегодно на базе университетов проводятся тренинги предпринимательских компетенций, акселерационные программы, конкурс грантовой поддержки «Студенческий стартап». По всей стране создается сеть университетских стартап-студий для серийного запуска бизнесов, в основе которых лежат новейшие научные российские разработки и внедрение в вузах проактивной модели студенческого технологического предпринимательства.

За три года работы платформа охватила 446 вузов в 87 субъектах Российской Федерации. В мероприятия вовлечено более 822 тыс. студентов, выпускников и сотрудников вузов. В рамках проекта создано более 35 тыс. университетских стартап-проектов, из которых более 4,5 тыс. в настоящий момент развиваются, многие вышли на рынок и запускают серийное производство.

Текущие тренды позволяют спрогнозировать дальнейшее развитие корпоративных инноваций: будущее за комплексными системами, объединяющими внутренние R&D, внешние стартапы, университеты и венчурное финансирование. Компании будут бороться не отдельными продуктами, а целыми инновационными ландшафтами. Государство создает для малых технологических компаний (МТК) преференциальный режим (упрощенная аккредитация, налоговые льготы, приоритет в получении грантов). Крупный бизнес будет все активнее использовать МТК как гибкий и эффективный инструмент для аутсорсинга инноваций, что видно на примере коллаборации «Росатома» и «Оркора». А университеты становятся полноправными игроками рынка инноваций. Скажем, Томский политех и МГТУ «Станкин» трансформируются из поставщиков кадров и R&D «под заказ» в самостоятельные центры генерации коммерчески успешных стартапов и технологических продуктов. До конца 2025 года в России будет создано 27 университетских стартап-студий, а к 2030 году — сформирована сеть из 50 студий. Сегодня в стартап-студиях растут 394 стартапа, включая проекты, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, БПЛА, биотеха и т.д.

Российские компании, прошедшие школу импортозамещения и усилившие свои R&D-компетенции, будут стремиться к экспорту своих технологий. Как показывают данные исследования GenerationS, 56,8% МТК уже рассматривают такую возможность, фокусируясь на рынках СНГ, Азии и Ближнего Востока.

В перспективе именно такие компании в значительной степени сформируют новый ландшафт экономики.