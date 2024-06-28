Кто должен платить туристский сбор

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Минэкономразвития предложило с 2025 года модернизировать систему курортного сбора.

Разберемся, в чем суть нововведений и как они влияют на туристическую отрасль.

С 2018 года эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а с 1 апреля 2024 года к эксперименту присоединился и Санкт-Петербург.

С учетом анализа итогов работы системы и обратной связи от региональных правительств Минэкономразвития предложило распространить сложившуюся практику на все регионы страны в форме туристического сбора (с правом региона определять, вводить или не вводить этот сбор), но с существенными изменениями схемы взимания курортного сбора.

Сейчас плательщиком сбора является турист, а гостиница только администрирует получение от клиента сбора для передачи в региональный бюджет.

Оказалось, по нескольким причинам механизм курортного сбора достаточно трудозатратен для гостиниц. Начнем с того, что каждая оплата должна проводиться отдельным чеком с обязательным формированием пакета отчетных документов по каждому туристу. При этом существует достаточно большое количество льготных категорий, с которых сбор не взимается: например, в Санкт-Петербурге 21 льготная категория постояльцев. Право не платить сбор подтверждается различными документами, и все они должны прикрепляться к отчету.

Бюрократия является весомой нагрузкой на персонал, особенно в пиковые сезоны, а крупные отели даже вынуждены выделять отдельного человека на оформление необходимых документов.

Иначе говоря, для туриста стоимость номера увеличивается на 30–100 руб. в день, которые направляются в местный бюджет, а отель при этом обременен дополнительными затратами на администрирование этого сбора. Кстати, отель несет еще и прямые затраты: поскольку сбор турист платит со своей банковской карты, то, проведя платеж, гостиница получала на счет на 2,5–3 руб. меньше из-за комиссии за банковский эквайринг, в то время как перечислять в местный бюджет нужно всю сумму.

Немного статистики. В Ставрополье объем сбора в 2023 году составил около 650 млн руб., а в Алтайском крае, где это сбор взимается только в Белокурихе, — около 54 млн руб. Петербург только с апреля 2024 года присоединился к эксперименту и планирует получить до конца 2024 года (за девять месяцев) около 350 млн руб. Краснодарский край получил более 740 млн руб.

На примере Краснодарского края можно проанализировать эффективность курортного сбора. По итогам 2023 года курорты Кубани посетили 18,6 млн человек, то есть сбор составил 39 руб. с человека, притом что в зависимости от муниципалитета сбор составляет от 30 до 50 руб. в сутки. При этом средняя продолжительность пребывания туриста на Кубани, по данным за тот же 2023 год, составило шесть с половиной суток.

То есть если бы все взрослые туристы платили этот сбор, даже исключив детей, то сумма составила бы не менее 2 млрд руб., по самым скромным подсчетам, вместо 740 млн руб.

Это подтверждает тезис о достаточно большом количестве «льготников», а еще говорит о большой доле размещающихся не в гостиницах.

Получается, что для отелей сбор в его нынешнем виде, с одной стороны, неудобен и затратен, а с другой стороны, эта мера приводит к недобросовестной конкуренции между классифицированными гостиницами и местами размещения туристов, которые не всегда показывают свои денежные потоки и о получении этих платежей не заботятся. Постояльцы также не рады дополнительным затратам на свой отдых. Регионы, в свою очередь, недополучают сбор и не могут реализовать необходимые программы развития туристической инфраструктуры.

Тем не менее смысл в туристском сборе как способе компенсации антропогенной нагрузки на туристскую территорию есть. Например, количество туристов в Шерегеше в сезон в десятки раз превышает количество постоянных жителей, а возможности ЖКХ, включая уборку и вывоз мусора, рассчитаны именно на местных жителей. Именно поэтому во многих странах туристский сбор взимается, причем достаточно высокий — диапазон от €1 до €4 в сутки. При эффективном администрировании этого сбора можно частично решить проблемы муниципалитетов с дефицитом бюджета, растущего с туристическим потоком.

Кстати, и в нашей стране его применение было впервые введено в 1933 году для благоустройства курортов на основании постановления ЦИК СССР № 74, СНК СССР № 1646 от 17.08.1933 года.

Нужно найти баланс между интересами гостиниц, чтобы их и без того невысокая рентабельность не стала еще ниже, и задачами муниципалитетов, на решение которых требуются деньги

Минэкономразвития предлагает ввести фиксированную плату, которая будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем. В качестве предложения звучит цифра 2 тыс. руб. с номера в месяц. Например, предприниматель владеет гостиницей на 50 номеров, значит, независимо от количества проживающих у него туристов он будет платить ежемесячно 100 тыс. руб. туристского сбора. Если среднегодовая загрузка отеля составляет 60%, то для компенсации расходов гостиница должна добавлять к стоимости номера около 112 руб. в сутки.

В такой схеме можно увидеть ряд плюсов. Отель избавлен от дополнительных затрат на администрирование сбора и эмоционального общения с гостем, который вдруг не захотел его платить. У муниципалитета появляется потенциал роста доходов, так как они не зависят от числа льготников и сезонности. В свою очередь, отели, которые по тем или иным причинам не проводили регистрацию постояльцев и не проводили деньги через кассу, теперь должны будут платить всегда, исходя из количества номеров, то есть стимулируется формирование качественного гостиничного рынка.

Есть и ряд минусов. У отеля повышается стоимость номера, тогда как у других площадок размещения она остается без изменений. Гостиничная индустрия может потерять часть клиентов. Ведь в действующем варианте взимания сбора платить его должны все туристы (за исключением льготников), даже если они проживают в квартире или гостевом доме. В новом варианте платят только отели, то есть у гостевого дома без классификации этой обязанности нет. Получится, что добросовестные гостиницы опять платят за всех.

Еще есть время до января 2025 года, чтобы урегулировать эти нестыковки для создания справедливых условий для всех участников рынка: гостиниц, постояльцев, муниципалитетов.

С учетом невысокой рентабельности гостиничного бизнеса и длительной окупаемости вложений необходим комплексный подход. «Нагружая» отели дополнительными расходами, следует предлагать решения сохранения их доходности: например, снизив другие налоги и сборы. Будь то налог на имущество или, скажем, налоги и выплаты с заработной платы.