Глава ФРС Джером Пауэлл не верит в скорое наступление рецессии, но намекает на готовность поддержать спрос по крайней мере еще одним снижением ставки до конца 2019 года

23 августа Дональд Трамп обвалил американский рынок акций, жестко ответив на действия Пекина, анонсировавшего новые импортные пошлины на американские товары. Президент США пообещал повысить тарифы практически на всю продукцию из Китая. Участники рынка и без того готовились к началу рецессии в Штатах в ближайшие год-два — заявления Трампа увеличили эти риски. Американской экономике в скором времени могут понадобиться стимулирующие меры. Тем большую важность приобрели заявления представителей ФРС, в особенности ее главы Джерома Пауэлла, который в тот же день, когда президент США обрушил свой гнев на Китай, выступил на традиционной конференции в Джексон-Хоуле.

Вызовы для регулятора

Ежегодная встреча руководителей мировых центробанков, экономистов, лидеров финансового мира на американском горнолыжном курорте не раз становилась площадкой для важных заявлений, надолго определявших ситуацию на рынках. Бывший глава ФРС Бен Бернанке именно в Джексон-Хоуле рассказывал о мерах по преодолению кризиса 2008 года. В 2010 году Бернанке объявил о запуске второго раунда программы количественного смягчения (QE2), в 2011 году анонсировал «операционный твист» (когда ФРС ради понижения долгосрочных ставок скорректировала свой портфель в пользу более долгосрочных бумаг), в 2012 году — QE3.

В этот раз темой конференции стали «Вызовы для монетарной политики» (Challenges for Monetary Policy). Вызовов много. Глобальная экономика замедляется, торговая война США и Китая разгорается, а на ближайший Хеллоуин запланирован Brexit.

От нынешнего главы ФРС инвесторы ожидали заявлений о поддержке экономики, о переходе политики регулятора в стимулирующую фазу. Однако Пауэлл не стал их слишком обнадеживать, заявив, что ФРС внимательно следит за развитием событий и готова действовать «должным образом». Указаний на конкретные действия не последовало. Регулятор пока пытается оценить «сложную, турбулентную картину», сформировавшуюся в августе.